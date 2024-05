LG PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME DE CLIMATISEURS ARTCOOL À L'OCCASION DU LG INNOFEST 2015

Communiqué de presseInnoFest 2015LG PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME DE CLIMATISEURS ARTCOOLÀ L'OCCASION DU LG INNOFEST 2015Les nouveaux modèles de climatiseurs résidentiels LG ARTCOOL offrent un environnement familial confortable et élégant grâce à leur design soignéLISBONNE, le 23 janvier 2015 — LG Electronics (LG) présente ses nouveaux climatiseurs résidentiels s'appuyant sur la technologie LG Inverter à l’occasion du LG InnoFest 2015, qui se tient à Lisbonne cette semaine. Les modèles ARTCOOL Panel Lighting et ARTCOOL Libero Silm s'intégreront idéalement dans tous les intérieurs, apportant une élégance inédite dans le monde de la climatisation résidentielle. À l'instar de tous les modèles Premium signés LG, la gamme ARTCOOL allie de multiples modes de purification d'air à des solutions éco friendly.Le design des modèles ARTCOOL Panel Lighting se caractérise par un dessin intemporel qui permet aux climatiseurs de s'intégrer parfaitement dans la plupart des intérieurs. Ils disposent de surcroit d'un anneau lumineux composé de diodes LED qui changent de couleurs selon le mode choisi : refroidissement ou réchauffement de la pièce. L'utilisateur pourra également ajuster à l'envi la couleur des LED selon ses préférences personnelles. Les efforts déployés autour du design d'ARTCOOL apermis à LG de recevoir le prix 2014 IT Design, qui vient ainsi récompenser une gamme de produits au design moderne et élégant.En intégrant la technologie propriétaire Inverter V à la gamme ARTCOOL, les climatiseurs réussissent l'exploit de maintenir un haut niveau de performances tout en restant peu gourmands en énergie. Comparé aux climatiseurs classiques, ils assurent une économie en énergie de l'ordre de 60 %. Tous les modèles intègrent également une technologie de purification de l'air, pour permettre à toute la famille de vivre un environnement plus sain.L'ARTCOOL Libero Slim dispose d’une fonction unique de contrôle manuel de la consommation en énergie, offrant la possibilité à la famille d'ajuster la consommation électrique du climatiseur selon ses propres besoins de performances et de consommation. Une pression sur le bouton Energy Control aura pour effet d'optimiser la consommation électrique de l'ordre de 14 %, tandis qu'une double pression se traduira par une optimisation de l'ordre de 24 % (pour le modèle ARTCOOL Libero Slim, ces valeurs peuvent varier d'un modèle à l'autre). Les climatiseurs ARTCOOL Panel Lighting et ARTCOOL Libero Slim sont équipés d'un filtre LG capable de collecter des particules de poussière d'une taille de 10 micromètres pour toujours plus de confort. De plus, les climatiseurs de la gamme Inverter V n'émettent un bruit de fonctionnement que de 19 dB, qui pourra être encore réduit jusqu’à 2 dB lorsque le mode silencieux activé.Tous les modèles sont compatibles Wi-Fi, et pourront donc être pilotés par les consommateurs au travers de leurs appareils connectés. Les climatiseurs résidentiels disposent également d'une ingénieuse fonction - One Touch Air - qui assure une dispersion indirecte du flux de l'air, avec un angle ajustable. Alors que la plupart des climatiseurs ont pour fâcheuse habitude de produire un jet d'air unique et direct, qui peut être inconfortable pour l’utilisateur, les nouveaux climatiseurs LG utilisent le système 3-Way Soft Air permettant de disperser l'air pulsé dans trois directions différentes pour unrefroidissement plus naturel et agréable.Les modèles ARTCOOL disposent d’une fonction baptisée Jet Cool, qui offre la possibilité de faire grimper de 20 % la circulation interne de l'air pulsé afin d'atteindre la température désirée par les utilisateurs trois fois plus rapidement que sur les modèles usuels.« Nous sommes très heureux de présenter en Europe nos nouveaux climatiseurs Stylish Air » a déclaré Seong-jin Jo, en charge des divisions Electroménager et Air Conditionné (H&A) chez LG Electronics. « Les ARTCOOL Panel Lighting et ARTCOOL Libero Slim Inverter V sauront impressionner les consommateurs les plus exigeants en matière d’élégance grâce à un design inédit pour ce type de matériel. « Nous sommes très heureux de présenter en Europe nos nouveaux climatiseurs Stylish Air » a déclaré Seong-jin Jo, en charge des divisions Electroménager et Air Conditionné (H&A) chez LG Electronics. « Les ARTCOOL Panel Lighting et ARTCOOL Libero Slim Inverter V sauront impressionner les consommateurs les plus exigeants en matière d'élégance grâce à un design inédit pour ce type de matériel. La technologie Inverter, associée à des systèmes de stérilisation et de purification d'air, permettent à nos nouveaux climatiseurs d'offrir une multitude d'avantages fonctionnels ainsi que d'importantes économies d'énergie et un niveau sonore réduit, pour un environnement familial sain et paisible. »

À propos de LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr À propos de LG Electronics France Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ;Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.À propos LG Electronics H&A : Air Conditioning and Energy SolutionLG Electronics Air Conditioning and Energy Solution Company fournit dans le monde entier des solutions complètes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC), ainsi que des solutions énergétiques incluant des climatiseurs résidentiels (RAC), commerciaux (CAC) et des systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiments (BMS). Fort d’un solide savoir-faire technologique, LG AE développe de plus en plus ses activités de B2B spécialisées, en les centrant sur l'écologie et l’efficacité énergétique. 