Communiqué de presse

InnoFest 2015

LG PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME TV DURANT L’ÉDITION 2015

DU LG INNOFEST, AU PORTUGAL

LG souhaite faire du marché européen une priorité en y introduisant une gamme étendue

de téléviseurs OLED 4K et LCD 4K/Ultra HD



A LISBONNE, le 22 janvier 2015 — LG Electronics (LG) dévoilera ses gammes européennes de téléviseurs à l'occasion de l’événement LG InnoFest 2015, qui se déroule à Lisbonne au Portugal cette semaine. La gamme se démarque de la concurrence grâce à des modèles OLED 4K de 77, 65 et 55 pouces avec des écrans incurvés et plats. LG mettra également l'accent sur sa nouvelle gamme de téléviseurs LCD Ultra HD/4K intégrant la technologie ColorPrime, pour une reproduction fidèle des couleurs et un réalisme d’image inédit sur des téléviseurs LED.

« Nous sommes plus qu'enthousiastes à l’idée de présenter aux consommateurs européens nos nouvelles gammes de téléviseurs OLED/4K et LCD 4K/Ultra HD » a déclaré Ki-wan Kim, Vice-Président exécutif à la tête des divisions exports/ventes et marketing de LG Electronics Home Entertainment Company. « Les téléviseurs OLED se révèlent de plus en plus accessibles au grand public, pour offrir aux consommateurs le futur du divertissement à domicile, dès aujourd’hui. En complément, LG propose aux consommateurs une large gamme de téléviseurs LCD 4K/ULTRA HD aux performances amplifiées, grâce notamment à l'ajout de la technologie ColorPrime sur les séries dédiées. »

Un noir d'une profondeur abyssal, des couleurs parfaites

À l'occasion du LG InnoFest, les visiteurs européens pourront découvrir l'intégralité des produits OLED TV, dont les deux modèles récompensés lors du CES®2015 à Las Vegas.

Cette nouvelle gamme de produits comprend le modèle à écran plat 65 pouces Art Slim OLED 4K (modèle 65EF9800), le 77 pouces à écran incurvé OLED 4K (77EG9700), ainsi que les Art Slim OLED- 4K de diagonales 55 et 65 pouces (modèles 55EG9600 et 65EG9600).

Chacun de ces téléviseurs s'appuie sur la technologie d'imagerie propriétaire WRGB OLED (White RGB) qui, en rajoutant un sous-pixel blanc, assure des couleurs plus réalistes. Cette gamme intègre des fonctionnalités qui assurent un rendu d’image aux couleurs parfaites, des noirs d’une profondeur abyssale et des contrastes infinis.

La technologie LG Optimized True Color permet quant à elle un rendu des couleurs stable, quelles que soient les variations de luminosité. La restitution à l'écran est alors plus naturelle, avec des couleurs plus confortables à l’œil. Autre avantage des téléviseurs OLED : l’angle de vision. En effet, les spectateurs pourront profiter d’une image d'une qualité identique sans problème de contraste ou de colorimétrie, et ce quel que soit l'endroit où le spectateur se trouve par rapport à l'écran.

LG a également énormément travaillé sur le design de ses TV OLED, avec la philosophie Art Slim : la finesse devient le maître-mot, pour offrir au téléviseur un design minimaliste et soigné, avec un socle transparent qui accroît l’expérience immersive du visionnage, en réduisant les nuisances visuelles autour de l’écran. Enfin, pour que l’expérience soit parfaite, les nouveaux téléviseurs LG OLED sont équipés d'une section audio complète. Le puissant système 4.2 canaux et ses nombreux réglages assurent une restitution audio Surround à la hauteur de l'image haut de gamme.

Développement des téléviseurs LED 4K/Ultra HD en Europe

À l'occasion du LG InnoFest, la marque présentera aux consommateurs européens l'intégralité de ses téléviseurs 4K/Ultra HD, et plus particulièrement ses modèles intégrant la technologie propriétaire ColorPrime. Basés sur un nouveau système de LED au phosphore - dont l'essence est d'accroître le spectre de la colorimétrie de façon significative - les téléviseurs LG Ultra HD ColorPrime utilisent des dalles IPS 4K, d'une définition native de 3840 × 2160 pixels. Pensées pour s'approcher au mieux de la qualité de la source diffusée, elles assurent un angle de vision étendu. Le rendu du noir a été optimisé grâce à la technologie LG True Black Control Dimming, qui accentue les contrastes, créant ainsi un noir plus profond.

L’esthétique très appréciée du design CINEMA SCREEN LG est présente sur ces téléviseurs. Discret, il permet à l'image de se dévoiler pleinement, sans la contrainte d’une bordure imposante.

Cinq modèles de TV LG 4K/ULTRA HD 2015 bénéficient de l’impressionnant système ULTRA Surround intégré, développé en partenariat avec l’expert Audio Harman/Kardon. Profond, riche et puissant, le son pousse encore plus loin le niveau d'immersion du spectateur. La série haut de gamme UF9500 intègre un pied auditorium conçu pour réfléchir et centraliser le son et, ainsi, optimiser les voix et autres effets Surround. Forts d'un design judicieux, les haut-parleurs dirigés vers l'avant sont compacts mais efficaces. Le mode LG Smart Sound parachève le tableau en ajustant les réglages de façon optimale afin d'épouser les caractéristiques sonores de la source.

La section vidéo de ces téléviseurs intègre également l’algorithme sophistiqué de mise à l'échelle 4K/Ultra HD (upscale), pour améliorer le rendu des contenus SD, HD et Full HD et offrir des images de qualité proche de la résolution Ultra HD. La gamme se caractérise également par l'intégration d'un décodeur HEVC/4K, synonyme d'une totale compatibilité des modèles avec les futurs standards de transmission de programmes en 4K/Ultra HD.

Une expérience utilisateur littéralement boostée via l'interface Web OS 2.0

Tous les téléviseurs LG OLED/4K et LCD Ultra HD/4K sont placés sous l'égide de webOS dans sa toute dernière version 2.0. webOS 2.0 assure une expérience utilisateur encore plus simple, encore plus facile d'accès, et encore plus intuitive, et ce, grâce à un menu coloré débordant de modes et fonctions ludiques. Sa facilité d'utilisation n'a d'égale que la vitesse à laquelle le consommateur pourra s'y adonner, avec des menus encore plus optimisés, dont une gestion conviviale de personnalisation (qui permet d'ajouter ou d'effacer rapidement des contenus notamment).

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des innovations technologiques telles que les téléviseurs OLED et Ultra Haute Définition / 4K mais également des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des moniteurs IPS, des systèmes Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité.

