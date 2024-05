Communiqué de presse

InnoFest 2015

LG PRÉSENTE SES NOUVEAUX FOURS MICRO-ONDES LIGHTWAVE

À L'OCCASION D'INNOFEST 2015

Un gain de temps étonnant, des plats savoureux et plus sains

grâce à la technologie LG Lightwave

À Lisbonne, le 22 janvier— LG Electronics (LG) présentera à l'occasion d'InnoFest 2015 ses nouveaux fours disposant de la technologie avant-gardiste LG Lightwave. Grâce à cette technologie, le consommateur obtient une cuisson parfaite des plats, à la fois savoureuse et saine, dignes des plats servis dans les restaurants, et ce, sans avoir à sortir de chez soi. Combinant les fonctionnalités d’un four traditionnel et d’un micro-ondes, le four Lightwave LG Solardom ne se contente pas d'être facile à utiliser, il se distingue également par une large palette de programmes de cuisson, contrairement à des modèles plus traditionnels. Les fonctions Premium de ce four permettront de cuire à la vapeur grâce à la cloche Steamchef et offrent aux gourmets la garantie d’un repas savoureux.

La technologie LG Lightwave relève de la véritable révolution domestique en donnant encore plus de goût aux plats cuisinés. Cette technologie propre à LG fonctionne grâce à un filament de carbone qui émet rapidement un flash de chaleur au cœur même des ingrédients cuisinés. La vitesse à laquelle le filament agit permet de cuire rapidement l'intérieur des aliments, tout en faisant croustiller l’extérieur. De surcroît, le temps de cuisson se voit raccourci en raison de l'efficacité de la technologie. Cette technologie permet également de réduire l’excès de graisse, rendant les plats encore plus sains.

LG présentera également à l'occasion du LG InnoFest 2015 ses modèles de fours micro-ondes Gril et Solo dotés d'un mode de nettoyage évolué. Baptisé LG EasyClean™, il s'appuie sur un revêtement interne imperméable qui réduit considérablement les efforts autrefois nécessaires pour décoller les résidus de nourriture et de graisse accumulés durant la cuisson. Désormais, il sera beaucoup plus facile de garder son four entièrement propre. Les consommateurs possèderont un four dont la propreté et l'hygiène garantissent une cuisson encore plus saine, sans graisse résiduelle.

« En offrant au grand public la possibilité de préparer à domicile des plats d'une qualité digne de celle proposée par certains grands restaurants, la technologie LG Lightwave représente un réel bond en avant » a déclaré Seong-jin Jo, Président et CEO de la division Electroménager et Climatisation (H&A) de LG Electronics. « Grâce à la cuisson basse température, il devient possible de cuisiner des plats de façon plus saine, tout en conservant le goût de chaque ingrédient. Aussi le four LG Lightwave permet le levage de pâte et la préparation de fruits secs. Enfin, il ne se contente pas de réduire de façon drastique les excès de graisse, il permet de préserver toutes les propriétés nutritives de chacun des plats cuisinés. Le four dispose également de nombreux modes et fonctions destinés à rendre la préparation des plats encore plus facile et agréable ».

# # #

Informations produits et visuels sur :

Pressroom LG France - www.lgpressroom.com

Login : Press Room

Mot de passe : lifeisgood

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Appliance Company

LG Electronics Home Appliance Company est un leader mondial du marché des appareils électroménagers, dont la vocation est d’offrir des produits plus performants et plus écologiques alliant technologie intelligente et conception avant-gardiste, et d’offrir une solution complète qui améliore le quotidien de chacun. Les produits révolutionnaires de LG, qui comprennent des réfrigérateurs, des lave-linges, des lave-vaisselles, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés et divers produits de santé, sont conçus pour séduire les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les fonctions pratiques des appareils LG, tels que le premier réfrigérateur interactif au monde, le lave-linge à vapeur ou le four et micro-onde combinés, déterminent les nouvelles tendances de l'industrie de l'électroménager.

# # #

CONTACTS PRESSE

LG Electronics France

Coralie Collet

Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83

coralie.collet@lge.com

Anne-Lise Menard

Tél : 01 49 89 98 86 – Mob : 06 99 48 27 35

annelise.menard@lge.com

LG-One

HE/MC

Maïté Hayet

Tél : 01 41 05 44 42

maite.hayet@lg-one.com

Nina Verocai

Tél : 01 41 05 44 55

nina.verocai@lg-one.com

H&A/BS

Juliette Guillaume

Tél : 01 41 05 44 45

juliette.guillaume@lg-one.com

Stéphanie Constantin

Tél : 01 41 05 44 16

stephanie.constantin@lg-one.com