Communiqué de presse

IFA 2015

LG PRÉVOIT DE DOUBLER SON OFFRE MONDIALE

DE TÉLÉVISEURS OLED EN 2015

Une gamme de TV OLED enrichie mettra notamment

en vedette le premier téléviseur OLED 4K HDR lors du salon IFA 2015

Villepinte, 27 août 2015 — LG Electronics (LG), le premier fabricant de téléviseurs 4K OLED, dévoilera quatre nouveaux téléviseurs OLED à l'occasion du salon IFA 2015 qui se déroulera à Berlin la semaine prochaine. Parmi eux, des téléviseurs OLED 4K HDR (High Dynamic range) de 65 et 55 pouces (modèles 65/55EF950 et 55EG920) ainsi qu'un téléviseur OLED incurvé full HD (modèle 55EG910). La série EF950 comprend les premiers écrans plats OLED à résolution 4K. Les téléviseurs incurvés 55EG920 et 55EG910 offrent quant à eux un écran d'une incroyable finesse de seulement 4,8 mm.



Avec une gamme enrichie de téléviseurs OLED en 2015 disposant de neuf modèles aux différents design et résolutions, LG souhaite permettre à un large public de profiter de cette nouvelle technologie.

La technologie de pointe de l'affichage OLED développée par LG garantit une qualité d’image incomparable en affichant des couleurs riches et une profondeur de noir encore jamais atteinte. La technologie OLED est donc parfaitement adaptée aux contenus HDR car seuls les écrans OLED sont capables d'offrir un contraste absolu qui apporte un éclat encore plus saisissant aux couleurs en HDR. Les téléviseurs OLED restituent la gamme de luminosité requise en HDR avec des pics de luminance moins élevés, ce qui permet d'offrir aux spectateurs une expérience visuelle aussi exceptionnelle que confortable. De plus, les téléviseurs OLED HDR de LG permettront aux consommateurs de visionner des contenus HDR, directement via des sites de streaming partenaires ou encore des sources externes.

Les améliorations apportées aux derniers modèles LG ne s'arrêtent pas là : le design a également été retravaillé pour apporter une finesse exceptionnelle, notamment sur les modèles EG920 et EG910 plus fins que l’épaisseur d’un smartphone. L'expérience visuelle est encore améliorée grâce à un pied transparent qui réduit l'encombrement autour de l'écran et à un cadre ultra fin qui permet un niveau inégalé d’immersion dans une image sans bords. Qu’ils soient plats ou incurvés, les téléviseurs OLED s'intègrent parfaitement dans n'importe quel type d'environnement.

Tous les nouveaux téléviseurs OLED de LG sont équipés du système d'exploitation webOS 2.0, la dernière version de la plateforme de Smart TV signée LG. Avec son interface utilisateur améliorée et ses fonctions avancées, le système webOS 2.0 rend la navigation plus simple, plus conviviale et plus intuitive. Il réduit également le temps de démarrage, permet aux utilisateurs de personnaliser les menus de la barre de lancement ou encore d'accéder à leurs contenus favoris plus rapidement que jamais. Enfin, les téléviseurs OLED 4K EF950 et EG960 de LG sont équipés de haut-parleurs développés en partenariat avec le leader du secteur Harman/Kardon pour garantir aux images parfaites de l’OLED 4K d’être portée par un son d'une qualité inégalée.

« Les visiteurs du stand LG IFA 2015 seront convaincus de la parfaite complémentarité entre les technologies HDR et OLED » explique Lee In-kyu, Vice-Président Directeur et Responsable de la division Téléviseurs et Moniteurs chez LG Home Entertainment Company. « Notre gamme élargie de téléviseurs OLED 4K démontrera aux consommateurs que la technologie OLED est aujourd’hui une catégorie de TV à part entière et que LG est déterminée à s'imposer comme le leader du marché des téléviseurs nouvelle génération. »

Les nouveaux téléviseurs OLED 4K de LG seront disponibles dès fin août en Corée, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, et à partir de fin septembre en France.

Rendez-vous du 4 au 9 Septembre sur le stand LG, Hall 18 Messe Berlin, pour découvrir les dernières innovations de la marque !

Technologie HDR

L’HDR (High Dynamic Range) est un procédé utilisé pour obtenir des images avec une grande plage dynamique (différence entre les zones les plus claires et les plus sombres).

Les caméras utilisées permettent une capture de plage dynamique et un encodage des couleurs beaucoup plus large.

Diffusées sur un écran compatible, les images sont plus contrastées et colorées.

# # #

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des innovations technologiques telles que les téléviseurs OLED et Ultra Haute Définition / 4K mais également des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des moniteurs IPS, des systèmes Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité.

# # #

