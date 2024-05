Communiqué de presse

InnoFest 2015

LG SE DISTINGUE GRÂCE À DES SOLUTIONS INNOVANTES, AXÉES SUR LE CONSOMMATEUR LORS DU LG INNOFEST 2015

LG souhaite renforcer sa position mondiale en présentant

une gamme avancée de produits à l’occasion de l’événement LG InnoFest 2015



SEOUL, le 22 janvier 2015 — LG Electronics (LG) ouvre l’édition 2015 du LG InnoFest à Campo Pequeno, un lieu historique et culturel de Lisbonne - Portugal - sous le thème « Innovation for a Better Life ». LG InnoFest a lieu chaque année depuis 2013 afin de présenter aux professionnels du secteur une large gamme de produits électroniques grand public et électroménagers. Grâce à ses technologies et solutions innovantes visant à répondre aux besoins des consommateurs, LG accueillera cette semaine un public venu du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe, avant de se déplacer en Malaisie et en Chine dans les semaines et mois à venir.

L’une des innovations majeures de cet événement LG InnoFest 2015 est la gamme phare de Téléviseurs LG OLED 4K, qui propose des écrans de 55, 65 et 77 pouces de diagonale en dalles plates et incurvées, pour une expérience visuelle sans précédent : noir abyssal, couleurs parfaites et contraste infini. Les visiteurs pourront également découvrir la gamme élargie de Téléviseurs LED 4K/ULTRA HD LG, dont la nouvelle ColorPrime Series, permet d’afficher une colorimétrie plus large et des images plus réalistes.

LG présentera sa nouvelle gamme Music Flow Wi-Fi Series, dont deux barres de son Wi-Fi et l’enceinte Wi-Fi portable, ainsi que le moniteur incurvé UltraWide de 34 pouces en résolution Quad HD (3440 x 1440). L’invité spécial Jorge Goncalves, Président de l’European Imaging and Sound Association (EISA) sera sur place pour tester directement les toutes dernières technologies d’affichage et de son de la gamme LG 2015.

Les appareils électroménagers connectés et intelligents présentés à LG InnoFest 2015 incluront les derniers lave-linge écologiques dotés des technologies TurboWash™ et 6 Motion Direct Drive. Ces lave-linge offrent des cycles plus rapides tout en économisant de l’eau sans sacrifier les performances. LG présentera également sa gamme complète de réfrigérateurs éco-énergétiques équipés du Compresseur Linéaire Inverter qui fournit une plus grande fiabilité et durabilité tout en réduisant significativement le bruit. Les derniers réfrigérateurs Door-in-Door™, technologie qui permet un accès rapide et facile aux aliments les plus consommés tout en réduisant la déperdition d’air froid, seront également dévoilés.

LG exposera d’autres produits de la gamme Electroménager, dont la version mise à jour du LG Styler, une armoire destinée à l’entretien du linge habituellement envoyé au pressing. Le LG Styler 2 propose des fonctionnalités intelligentes afin de rafraîchir le linge, le défroisser et ôter les odeurs, comme par exemple le programme pantalon Easy Pants Crease Care.

InnoFest dévoilera également la nouvelle gamme d’aspirateurs sans fil LG CordZero™, qui marque une rupture quant à la manière dont les consommateurs abordent la corvée de ménage. La gamme LG CordZero™ est synonyme d’une expérience de nettoyage aussi puissante que pratique, grâce notamment aux technologies de moteur Smart Inverter Motor™ et de batterie PowerPack™ de LG.

« LG fait un énorme bond en avant avec cette gamme 2015 pour renforcer son statut de marque leader des secteurs de l’Electronique Grand Public et de l’Électroménager du monde entier » a déclaré Wayne Park, Vice-Président Directeur et chef de LG Electronics Global Sales and Marketing Company. « Nous nous engageons à rendre la vie des consommateurs plus pratique grâce à nos innovations. LG InnoFest constitue un excellent moyen de démontrer cette philosophie. »

