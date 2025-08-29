Les meilleurs téléviseurs 4K de LG sont :

LG G5 OLED (2025)

Grâce à un apprentissage approfondi de l'IA et à des algorithmes avancés de renforcement de la lumière, le processeur Alpha11 AI 4K Gen2 analyse l'écran en temps réel, optimisant les couleurs et la luminosité pour un affichage plus vivant. Il effectue également un Super Upscaling AI 4K, offrant des visuels plus clairs sur les plateformes de streaming telles que Netflix et Apple TV+*.

LG C5 OLED (2025)

Doté du processeur Alpha9 AI Processor 4K Gen8, ce téléviseur affine chaque scène grâce à l'AI Super Upscaling, en réduisant le bruit et en améliorant la résolution pour une image plus fluide et plus réaliste.

LG QNED92 (2025)

Un téléviseur MiniLED haut de gamme avec Dynamic QNED Color Pro**, offrant un volume de couleurs de 100 % tel que vérifié*** pour des images riches et réalistes. Le processeur Alpha8 AI 4K Gen2 améliore webOS 25, offrant une expérience visuelle améliorée dans un design fin et élégant avec Precision Dimming.

LG QNED85 (2025)

Un téléviseur MiniLED avec Dynamic QNED Color**, offrant un volume de couleurs de 100 % tel que vérifié***, une qualité d'image exceptionnelle. Alimenté par le processeur Alpha8 AI 4K Gen2 et doté de webOS 25 pour une expérience smart TV conviviale, la gradation locale avancée améliore le contraste, le tout dans un design élégant.

*Des abonnements distincts sont nécessaires pour l'Apple TV+ et les services associés. Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.

**La technologie QNED Color/Dynamic Color Pro utilise la dernière et unique technologie de large gamme de couleurs de LG, qui remplace les points quantiques.

***Les tests de volume des couleurs peuvent produire des résultats supérieurs à 100 %. Testé indépendamment conformément aux spécifications de test d'Intertek, dans l'espace colorimétrique DCI-P3 avec un point blanc D65.