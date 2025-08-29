Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Téléviseur véritablement sans fil

77 à 85 pouces TV 4K Ultra HD

La résolution 4K transforme notre expérience visuelle offrant des images d'une netteté exceptionnelle. Avec une résolution de 8,3 millions de pixels, les téléviseurs 4K offrent une qualité d'image exceptionnelle pour les films.

Notre sélection pour vous

Qu’est-ce qui rend nos téléviseurs meilleurs ?

Découvrez les fonctionnalités de l'interface webOS

Cette image montre des courses diffusées à la télévision

Découvrez plus de divertissements

Un téléviseur et une barre de son posés sur une étagère avec un écran montrant un cheval blanc galopant dans une eau de mer bleue.

Appairage parfait du son

FAQ

Q.

Qu'est-ce que la télévision 4K ?

R.

Un téléviseur 4K offre une résolution de 3840 x 2160, soit 8,3 millions de pixels à l'écran. Cela signifie des images plus nettes et plus détaillées et une expérience plus immersive, en particulier sur les écrans de grande taille.

Pour les films, le sport et les jeux, la 4K peut rendre chaque scène plus claire et plus fluide*. De plus, grâce aux services de streaming tels que Netflix, Disney+ et Prime Video** qui proposent une large gamme de contenus 4K, il y a toujours quelque chose d'époustouflant à regarder.

 

*Les téléviseurs 4K offrent une expérience améliorée par rapport aux téléviseurs HD standard (1080p).

**Separate subscriptions are required for Netflix, Disney+, Prime Video and their related services. Available content and apps may vary by country, product, and region

Q.

Quel est le meilleur téléviseur LG 4K ?

R.

Les meilleurs téléviseurs 4K de LG sont :

LG G5 OLED (2025)

Grâce à un apprentissage approfondi de l'IA et à des algorithmes avancés de renforcement de la lumière, le processeur Alpha11 AI 4K Gen2 analyse l'écran en temps réel, optimisant les couleurs et la luminosité pour un affichage plus vivant. Il effectue également un Super Upscaling AI 4K, offrant des visuels plus clairs sur les plateformes de streaming telles que Netflix et Apple TV+*.

LG C5 OLED (2025)

Doté du processeur Alpha9 AI Processor 4K Gen8, ce téléviseur affine chaque scène grâce à l'AI Super Upscaling, en réduisant le bruit et en améliorant la résolution pour une image plus fluide et plus réaliste.

LG QNED92 (2025)

Un téléviseur MiniLED haut de gamme avec Dynamic QNED Color Pro**, offrant un volume de couleurs de 100 % tel que vérifié*** pour des images riches et réalistes. Le processeur Alpha8 AI 4K Gen2 améliore webOS 25, offrant une expérience visuelle améliorée dans un design fin et élégant avec Precision Dimming.

LG QNED85 (2025)

Un téléviseur MiniLED avec Dynamic QNED Color**, offrant un volume de couleurs de 100 % tel que vérifié***, une qualité d'image exceptionnelle. Alimenté par le processeur Alpha8 AI 4K Gen2 et doté de webOS 25 pour une expérience smart TV conviviale, la gradation locale avancée améliore le contraste, le tout dans un design élégant.

 

*Des abonnements distincts sont nécessaires pour l'Apple TV+ et les services associés. Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.

**La technologie QNED Color/Dynamic Color Pro utilise la dernière et unique technologie de large gamme de couleurs de LG, qui remplace les points quantiques. 

***Les tests de volume des couleurs peuvent produire des résultats supérieurs à 100 %. Testé indépendamment conformément aux spécifications de test d'Intertek, dans l'espace colorimétrique DCI-P3 avec un point blanc D65.

Q.

Quel est le contenu 4K disponible ?

R.

Un large éventail de contenus 4K est disponible sur diverses plateformes de diffusion en continu, de location numérique et de services gratuits. Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home et Rakuten TV* sont quelques-unes des options de diffusion en continu les plus populaires. Ces plateformes proposent toutes une sélection de films, d'émissions de télévision et de programmes originaux exclusifs en 4K.

 

*Des abonnements séparés sont nécessaires pour Netflix, Disney+, Prime Video, Fandango at Home et Rakuten TV et leurs services associés. Le contenu et les applications disponibles peuvent varier en fonction du pays, du produit et de la région.

Q.

Que rechercher lors de l'achat d'un téléviseur 4K ?

R.

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un téléviseur 4K :

- Résolution et qualité d'image

Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une véritable résolution 4K pour des images plus nettes et plus détaillées. Le téléviseur LG OLED offre des noirs parfaits*, même dans les espaces lumineux ou sombres.

- Fonctionnalités de la télévision intelligente

Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une plateforme conviviale et innovante qui donne accès à des services de streaming populaires tels que Netflix, Disney+, Prime Video** et d'autres. LG webOS offre une recherche de contenu intuitive alimentée par l'IA, la reconnaissance vocale et des recommandations personnalisées adaptées aux habitudes de visionnage.

- Taille de l'écran

Les écrans plus grands, tels que ceux de 55 pouces et plus, maximisent la résolution 4K, offrant une expérience plus détaillée et cinématographique.

- Fonctions de jeu

Pour les joueurs, les fonctions VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) permettent d'améliorer la fluidité du jeu tout en réduisant le décalage.

 

*L'écran OLED de LG est vérifié par UL pour un noir parfait mesuré selon IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basé sur un environnement d'éclairage intérieur typique (200 lux à 500 lux). Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'éclairage ambiant et de l'environnement de visualisation.

**Des abonnements séparés sont nécessaires pour Netflix, Disney+, Prime Video et leurs services associés. Le contenu et les applications disponibles peuvent varier en fonction du pays, du produit et de la région.

Q.

Quelle est la différence entre un téléviseur 4K et un téléviseur 8K ?

R.

Un téléviseur 4K offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, ce qui se traduit par des images nettes, des couleurs éclatantes et la prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR), qui crée une image plus réaliste. En revanche, un téléviseur 8K offre une résolution de 7 680 x 4 320 pixels, ce qui améliore encore la clarté. Bien que le 8K soit la technologie de résolution la plus récente, la plupart des contenus sont encore disponibles en 4K. Avec une large sélection de films, d'émissions et de jeux en 4K, cette technologie reste aujourd'hui le meilleur choix pour un divertissement immersif.

Q.

Comment activer la 4K sur mon téléviseur ?

R.

Assurez-vous que votre appareil 4K est connecté à un port HDMI du téléviseur qui prend en charge la résolution 4K. Les téléviseurs LG indiquent généralement les ports HDMI compatibles avec la résolution 4K, tels que HDMI 2.0 ou HDMI 2.1. Activez également la fonction HDMI Ultra HD Deep Color pour activer la 4K : Allez à Accueil > HDMI > Paramètres > Avancés > Image > HDMI ULTRA DEEP COLOR > Activer > Redémarrer. 

77 à 85 pouces En savoir plus sur les TVs LG ULTRA HD 4K

Un nouveau standard de haute définition, Ultra HD est le futur du téléviseur. Grâce à ses 8,3 millions de pixels, profitez d’une qualité d’image incroyablement éclatante et parfaite offerte par le téléviseur ULTRA HD de LG.

