Une série de différentes expositions utilisant divers modèles de LG TV qui ont présenté les œuvres d’art.

Des maîtres de l’art créent des chefs-d’œuvre toujours plus beaux avec la technologie LG OLED

LG OLED ART combine technologie de pointe et créativité artistique pour transformer la façon dont nous expérimentons le contenu visuel. Avec une vision qui inspire la créativité chez chaque personne, LG OLED ART continue de repousser les limites de l’expression visuelle.

EXPOSITIONS

Quand la créativité et l’innovation se rencontrent : LG OLED est la toile ultime

Les modèles LG OLED TV offrent une qualité d’image, des couleurs et un contraste époustouflants, offrant la toile numérique parfaite. Découvrez comment des artistes visionnaires du monde entier utilisent OLED pour présenter des œuvres visuelles brillantes.

Une implémentation de couleurs réaliste

« Becoming Wind », l’installation de film sur cinq écrans signée de l’artiste londonien John Akomfrah, prend vie sur les modèles LG OLED TV. Le noir parfait améliore la profondeur et la clarté et amplifie son impact visuel.

La technologie transparente renforce la diversité

Les frères Suh Do Ho et Suh Eul Ho rendent hommage à leur père, le peintre légendaire Suh Se Ok, en fusionnant l’art et l’innovation OLED. Les écrans transparents ajoutent de la profondeur et créent une expérience sensorielle unique.

Connectivité et affichage sans faille

LG OLED et la Whanki Foundation présentent « We Meet Again in New York », un hommage numérique à Kim Whanki, dévoilant ses chefs-d’œuvre sous un nouveau jour avec la technologie True Wireless.

Les fresques murales numériques prennent vie

L’art emblématique et la critique sociale de Shepard Fairey font leurs débuts sur une toile numérique LG OLED, où les fresques murales éclatantes prennent vie grâce à la technologie Perfect Color.

La technologie sublime l’esthétique

L’univers de moooi de LG OLED allie déco intérieure, style de vie et technologie, comme l’illustre l’Objet Collection Posé avec des couleurs et un contraste époustouflants grâce à la technologie d’affichage auto-éclairé.

ARTISTES

Les initiatives LG OLED ART captivent les publics
du monde entier

Obtenez des informations auprès de personnes ayant fait l’expérience de LG OLED ART dans la vie réelle et découvrez ce qui rend les écrans LG OLED si captivants.

Entretien de Suh Do ho avec le texte suivant : « Dès que l’écran de la LG OLED TV est devenu transparent, j’ai eu l’impression de voir le dos d’un tableau caché depuis des milliers d’années. »

Suh Do Ho

Diversité renforcée

avec OLED T

Entretien avec Shepard Fairey avec le texte « Les écrans LG OLED reflètent mon travail plus fidèlement que n’importe quel autre écran. La résolution est incroyable. Le noir est un vrai noir, c’est-à-dire avec des pixels auto-éclairés »

Shepard Fairey

Une fresque murale
numérique réaliste

avec OLED G

Entretien de Marcel Wanders avec le texte suivant : « Dans un univers moooi imaginé par LG OLED, la technologie améliore l’esthétique et stimule la créativité. »

Marcel Wanders

Une esthétique sublimée

avec Posé

PARTENARIAT

Partenariats mondiaux réunissant l’art et la technologie

Notre engagement en faveur de l’art se reflète dans nos collaborations continues avec des galeries, musées et foires d’art renommés dans le monde entier. Grâce à ces partenariats significatifs, nous collaborons pour créer des initiatives uniques qui font avancer notre vision commune pour soutenir les artistes, enrichir les expériences culturelles et intéresser les publics du monde entier.

Logo de Guggenheim, MMCA, Contemporary Istanbul et Frieze.

TECHNOLOGIE

Superbes modèles OLED TV pour l’affichage artistique

De sa qualité visuelle exceptionnelle à ses innovations sans fil, découvrez comment les avancées technologiques de LG OLED en font la toile de fond numérique parfaite pour l’expression artistique.

Le mot noir apparaît en relief sur un fond noir.

Le mot noir apparaît en relief sur un fond noir.

Noir parfait pour une clarté et une profondeur inégalées

La technologie d’affichage de pointe de LG OLED offre des pixels auto-éclairés pour un noir parfait, des couleurs éclatantes et un contraste ultra précis, pour une clarté et une profondeur époustouflantes garanties.

LG TV posée côte à côte avec un boîtier Zero Connect.

LG TV posée côte à côte avec un boîtier Zero Connect.

Des performances révolutionnaires grâce au processeur alpha AI

Les LG TVs sont dotées de processeurs alpha AI offrant la meilleure qualité d’image possible des œuvres d’art pour profiter de la meilleure expérience visuelle sur un écran ultra large.

Œuvre d’art représentée sur un panneau transparent dans une salle d’exposition.

Œuvre d’art représentée sur un panneau transparent dans une salle d’exposition.

OLED TV transparente, transmission sans fil de pointe

La technologie sans fil avancée de LG transmet des visuels 4K sans perte avec une latence ultra-faible, évitant l’encombrement de câbles tout en préservant une qualité d’image parfaite pour une expérience visuelle ininterrompue.

LG TV fixée sur un mur représentant un arrière-plan haute résolution.

LG TV fixée sur un mur représentant un arrière-plan haute résolution.

Mode Galerie alimenté par OLED pour un affichage artistique réaliste

Le mode Galerie de LG OLED utilise une technologie d’affichage de pointe pour présenter des œuvres d’art aux couleurs réalistes, aux noirs profonds et aux détails ultra fins pour une exposition numérique époustouflante.

GAMME DE TVs

La toile ultime pour l’art numérique, appréciée par les amateurs d’art et les artistes eux-mêmes

Transformez votre espace en galerie surréaliste

Affichez facilement de superbes œuvres d’art

Des œuvres d’art éclatantes en couleur et noir parfait

En savoir plus