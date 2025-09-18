We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Des maîtres de l’art créent des chefs-d’œuvre toujours plus beaux avec la technologie LG OLED
LG OLED ART combine technologie de pointe et créativité artistique pour transformer la façon dont nous expérimentons le contenu visuel. Avec une vision qui inspire la créativité chez chaque personne, LG OLED ART continue de repousser les limites de l’expression visuelle.
EXPOSITIONS
Quand la créativité et l’innovation se rencontrent : LG OLED est la toile ultime
Les modèles LG OLED TV offrent une qualité d’image, des couleurs et un contraste époustouflants, offrant la toile numérique parfaite. Découvrez comment des artistes visionnaires du monde entier utilisent OLED pour présenter des œuvres visuelles brillantes.
ARTISTES
Les initiatives LG OLED ART captivent les publics
du monde entier
Obtenez des informations auprès de personnes ayant fait l’expérience de LG OLED ART dans la vie réelle et découvrez ce qui rend les écrans LG OLED si captivants.
PARTENARIAT
Partenariats mondiaux réunissant l’art et la technologie
Notre engagement en faveur de l’art se reflète dans nos collaborations continues avec des galeries, musées et foires d’art renommés dans le monde entier. Grâce à ces partenariats significatifs, nous collaborons pour créer des initiatives uniques qui font avancer notre vision commune pour soutenir les artistes, enrichir les expériences culturelles et intéresser les publics du monde entier.
TECHNOLOGIE
Superbes modèles OLED TV pour l’affichage artistique
De sa qualité visuelle exceptionnelle à ses innovations sans fil, découvrez comment les avancées technologiques de LG OLED en font la toile de fond numérique parfaite pour l’expression artistique.