*La « Fidélité des couleurs à 100 % » et le « Volume de couleur à 100 % du DCI-P3 » s’appliquent aux OLED TV 2025.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Perfect Color, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Le volume de couleur à 100 % est défini comme la performance d’affichage égale ou supérieure à la taille du volume de couleur standard DCI-P3, tel que vérifié indépendamment par Intertek.

*Le panneau LG OLED est certifié par Intertek pour offrir une fidélité de couleur à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.