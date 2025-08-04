Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025

Programme webOS Re:New

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Sur l’écran d’une TV LG OLED evo AI se trouve une image abstraite aux détails, couleurs et contrastes impressionnants. Une version agrandie du processeur alpha 9 AI de 8ème génération se trouve derrière la TV. Sa lumière brillante éclaire les circuits de micropuce qui l’entourent. Le titre dit LG OLED evo AI. Le texte est également visible, alimenté par le processeur LG alpha 9 AI de 8ème génération. Un logo doré avec des étoiles dans le coin dit : l’OLED TV numéro un mondial depuis 12 ans.

Voir les détails de chaque luminosité et obscurité

*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2024. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.

Qualité de l’image webOS 25 webOS 25 Design Films et jeux spectaculaires

Les détails visuels de niveau supérieur avec le processeur alpha 9 AI brillant de 8ème génération

Le moteur IA de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre une qualité visuelle 4K et des expressions faciales et une profondeur améliorées.

Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération sur un fond sombre. Il brille de l’intérieur d’une lumière bleu sarcelle, illuminant les circuits de micropuce qui l’entourent. Les statistiques de performance sont visibles. Traitement neuronal NPU par IA 1,7 fois plus important. Fonctionnement 1,7 fois plus rapide, CPU. Graphiques 2,1 fois améliorés, GPU.

*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 7 AI Processor de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

Des visuels plus lumineux avec l’amplificateur de luminosité

Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération et notre nouvel algorithme d’amplification de la lumière offrent des visuels plus lumineux.

Feu de camp la nuit en plein milieu de la nature. Au loin se trouve une forêt et un lac. Le ciel nocturne est rempli d’étoiles. La scène est divisée en deux. D’un côté, il met en valeur l’éclat impressionnant de l’amplificateur de luminosité. De l’autre côté, il est plus sombre et plus gris.

*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

Un noir parfait, même dans les espaces lumineux ou sombres

Profondeur, détails et contraste fascinants grâce à une qualité d’image époustouflante. Les niveaux de noir véritable gardent leur aspect noir profond, dans un espace lumineux ou sombre.

Espace salon avec une LG OLED TV à fixation murale. Sur la TV se trouve une chaîne de montagnes face à un ciel sombre et nocturne rempli d’étoiles. Cette scène est divisée en deux. Un côté montre une version plus terne et plus grise du paysage étiquetée, écran sans Noir parfait. De l’autre côté se trouve une image plus agréable avec une gamme dynamique élargie de noirs et de blancs. L’écran est étiqueté Noir parfait. La certification du logo est également visible, la technologie Noir parfait offre des niveaux de noir inférieurs ou égaux à 0,24 nit et jusqu’à 500 lux.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour le Noir parfait, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

Perfect Color

Certifié Fidélité et Volume de couleur de 100 %. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même dans un environnement ensoleillé ou sombre.

Des feux d’artifice éblouissants et colorés sont affichés sur un écran de TV. La certification du logo est visible, la technologie Perfect Color offre des niveaux d’uniformité des couleurs supérieurs à 99 % jusqu’à 500 lux. Les certifications Intertek montrant des tests indépendants sont également à côté.

*La « Fidélité des couleurs à 100 % » et le « Volume de couleur à 100 % du DCI-P3 » s’appliquent aux OLED TV 2025.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Perfect Color, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*Le volume de couleur à 100 % est défini comme la performance d’affichage égale ou supérieure à la taille du volume de couleur standard DCI-P3, tel que vérifié indépendamment par Intertek.

*Le panneau LG OLED est certifié par Intertek pour offrir une fidélité de couleur à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro

La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique OLED analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Des lignes s’animent sur une image très terne et presque grise d’un perroquet dans une forêt, comme si un superordinateur analysait les éléments dans le cadre. Un laser trace la silhouette du léopard, puis il est amélioré pour être plus lumineux, plus net et plus coloré. L’arrière-plan se transforme également de gauche à droite avec un contraste, une profondeur et des couleurs désormais améliorés.

*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

La future génération de LG AI TV

Sur un écran de LG OLED TV, se trouve la page d’accueil webOS 25 remplie d’applications et de contenu de divertissement. La TV est équipée de la télécommande AI Magic Remote LG, le bouton IA est mis en évidence comme s’il était activé par la voix de l’utilisateur. Une bulle de texte se trouve à côté, passant à mon compte.

AI Voice ID avec My Profile se synchronise avec vous

AI Voice ID de LG connaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et offre des recommandations personnalisées dès que vous l’allumez et parlez.

Sur un écran de LG OLED TV, se trouve la page d’accueil webOS 25 remplie d’applications et de contenu de divertissement. La TV est équipée de la télécommande AI Magic Remote LG, le bouton IA est mis en évidence comme s’il était activé par la voix de l’utilisateur. Une bulle de texte se trouve à côté, passant à mon compte.

Visuel personnalisé à partir de 1,6 milliard de possibilités avec AI Picture Wizard 

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores en cours de sélection. On voit un chanteur de jazz et un joueur de saxophone, des ondes sonores représentant le son personnalisé animé sur l’ensemble du visuel.

Son personnalisé avec AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Voice ID est disponible pour les Applis LG, Accueil, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Bureau à domicile, Musique, Jeux et PPW.

Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche par IA

L’intelligence vocale alimentée par IA intégrée comprend vos demandes. Posez des questions et obtenez des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

Écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

* La recherche par IA est disponible sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

Résolvez les demandes en temps réel avec l’AI Chatbot

Demandez à votre propre AI Chatbot de répondre activement à vos demandes et de vous aider. Parlez simplement à votre TV car elle peut classifier vos souhaits et répondre en conséquence.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et que le chatbot propose des solutions à la demande.

*Une connexion à Internet est requise.

*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client et aux contacts mobiles.

Complétez votre AI experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.

Contrôlez facilement la TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Les fonctions clic, glisser-déposer simples mais efficaces rendent l’utilisation de webOS intuitive et conviviale.

Icône du bouton IA. C’est le logo unique de LG IA.

Bouton IA

L’IA s’intègre à votre voix pour répondre à vos besoins

Icône de guide facile. Symbole d’un écran de TV avec un point d’interrogation au milieu.

Guide facile

Get the assistance you need with an easier click

Icône Home Hub. Symbole d’une maison dans un cercle avec des points représentant des connexions intelligentes.

Home Hub

Contrôlez tous vos appareils depuis un tableau de bord unifié

Icône Quick Access (Accès rapide). Symbole d’un doigt pointeur tapant sur un symbole qui représente la commodité et la facilité d’utilisation.

Quick Access

Accédez instantanément à vos choix préférés en un clic

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Une connexion à Internet est requise.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Nouvelle mise à jour chaque année avec le programme webOS Re:New primé

Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles.

*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.

*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.

AI Sound Pro avec canaux virtuels 11.1.2

Un groupe de personnes marchant sur une piste d’aéroport. Derrière eux se trouve un avion. On dirait que le groupe vient de descendre de l’avion et que ses moteurs fonctionnent encore. Des ondes sonores abstraites proviennent de certaines personnes en train de parler, ce qui représente comment, malgré le bruit de fond, les voix peuvent être facilement entendues et comprises grâce à l’AI Voice Remastering.

Clarté de la voix grâce à l’AI Voice Remastering

Plus de réglages du volume maladroits pour entendre le dialogue lors des scènes bruyantes. L’AI Voice Remastering extrait et améliore chaque voix du mix audio pour bien capter chaque conversation.

LG OLED TV depicts a man on a motorcycle with purple abstract circles coming out of the wheel to visualize sound emission.

Le Sound Boost dynamique alimente votre son

Le traitement IA améliore le son de la TV pour une expérience sonore plus puissante.

*Doit être activé par le biais du mode de Soundbar dans le menu.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Améliorez votre univers sonore avec la LG TV et la LG Soundbar

Salon avec une LG OLED TV et une LG Soundbar avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son multi-surround.

Son immersif avec WOW Orchestra

Les LG OLED TVs et les LG Soundbars sont parfaitement assorties, conçues pour fonctionner ensemble harmonieusement afin de fournir des environnements sonores multi-surround.

LG Soundbar is below an LG OLED TV. On the TV screen is the UI for the soundbar and TV volume controls.

Contrôlez le son plus facilement grâce à la WOW Interface

Utilisez facilement les paramètres de votre Soundbar depuis votre TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.

Trouvez les meilleures LG Soundbars pour votre TV

Design ultra fin

Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.

Dans un salon coloré se trouve une LG OLED TV murale avec Soundbar. La perspective est inclinée, montrant le cadre ultra fin de la TV contre le mur.

Vue de l’avant de la LG OLED TV murale avec Soundbar dans un salon coloré présentant son design ultra fin et la façon dont elle se fond parfaitement dans l’espace.

*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille. 

Gameplay ultime

Vivez une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144 Hz, au temps de réponse des pixels de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.

Deux images d’une voiture dans un jeu vidéo côte à côte. Une image affiche beaucoup de flou de mouvement. L’autre est nette, avec une parfaite mise au point, présentant la fréquence d’images élevée de la LG OLED TV. Le logo Nvidia G-Sync et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*OLED C5 est doté de NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.

*Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.

*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

Meilleure OLED TV pour les films

Regardez des films prendre vie dans votre home cinéma grâce au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste bouger tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus ont été simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

 

