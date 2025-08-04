We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cybersécurité
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025
Programme webOS Re:New
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2024. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.
Les détails visuels de niveau supérieur avec le processeur alpha 9 AI brillant de 8ème génération
Le moteur IA de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre une qualité visuelle 4K et des expressions faciales et une profondeur améliorées.
*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 7 AI Processor de 8ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
Des visuels plus lumineux avec l’amplificateur de luminosité
Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération et notre nouvel algorithme d’amplification de la lumière offrent des visuels plus lumineux.
*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.
Un noir parfait, même dans les espaces lumineux ou sombres
Profondeur, détails et contraste fascinants grâce à une qualité d’image époustouflante. Les niveaux de noir véritable gardent leur aspect noir profond, dans un espace lumineux ou sombre.
*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour le Noir parfait, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.
*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.
Perfect Color
Certifié Fidélité et Volume de couleur de 100 %. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même dans un environnement ensoleillé ou sombre.
*La « Fidélité des couleurs à 100 % » et le « Volume de couleur à 100 % du DCI-P3 » s’appliquent aux OLED TV 2025.
*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Perfect Color, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.
*Le volume de couleur à 100 % est défini comme la performance d’affichage égale ou supérieure à la taille du volume de couleur standard DCI-P3, tel que vérifié indépendamment par Intertek.
*Le panneau LG OLED est certifié par Intertek pour offrir une fidélité de couleur à 100 %, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.
Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro
La mise à l’échelle supérieure IA et le mappage de tonalité dynamique OLED analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*AI Picture Pro ne prendra pas en charge les contenus protégés par le droit d’auteur sur les services OTT.
*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
La future génération de LG AI TV
*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Voice ID est disponible pour les Applis LG, Accueil, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Bureau à domicile, Musique, Jeux et PPW.
Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche par IA
L’intelligence vocale alimentée par IA intégrée comprend vos demandes. Posez des questions et obtenez des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.
Écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
* La recherche par IA est disponible sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
Résolvez les demandes en temps réel avec l’AI Chatbot
Demandez à votre propre AI Chatbot de répondre activement à vos demandes et de vous aider. Parlez simplement à votre TV car elle peut classifier vos souhaits et répondre en conséquence.
Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et que le chatbot propose des solutions à la demande.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client et aux contacts mobiles.
Complétez votre AI experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.
Contrôlez facilement la TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Les fonctions clic, glisser-déposer simples mais efficaces rendent l’utilisation de webOS intuitive et conviviale.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Une connexion à Internet est requise.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
Nouvelle mise à jour chaque année avec le programme webOS Re:New primé
Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles.
*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, d’applications et de services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.
AI Sound Pro avec canaux virtuels 11.1.2
*Doit être activé par le biais du mode de Soundbar dans le menu.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Améliorez votre univers sonore avec la LG TV et la LG Soundbar
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*Le contrôle de la Soundbar/Orchestra Sound s’applique aux LG OLED TVs 2025.
Trouvez les meilleures LG Soundbars pour votre TV
Design ultra fin
Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.
*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.
Gameplay ultime
Vivez une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144 Hz, au temps de réponse des pixels de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.
*OLED C5 est doté de NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.
*Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.
*clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.
Meilleure OLED TV pour les films
Regardez des films prendre vie dans votre home cinéma grâce au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.
Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus ont été simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
