We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
77 Smart TV LG OLED evo AI 4K C5 2025 pouces
Fonctionnalités principales
- Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 9 AI de 8ème génération
- Des niveaux de noir véritable dans chaque pixel créent un contraste, une profondeur et des détails époustouflants
- 100 % de fidélité des couleurs pour des couleurs réalistes et précises. Volume de couleurs à 100 % pour des couleurs plus riches
- Des visuels plus lumineux grâce à la nouvelle structure d’émission de l’amplificateur de luminosité
- Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
Cybersécurité
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025
Programme webOS Re:New
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Omdia. Numéro 1 depuis 12 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2024. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.
Les détails visuels de niveau supérieur avec le processeur alpha 9 AI brillant de 8ème génération
Le moteur IA de notre processeur analyse et améliore chaque image en détail. En reconnaissant les visages, il offre une qualité visuelle 4K et des expressions faciales et une profondeur améliorées.
*En comparaison des modèles LG TV d’autres gammes de la même année équipés d’un processeur alpha 7 AI Gen8. Tests réalisés en interne.
Des visuels plus lumineux avec l’amplificateur de luminosité
Le processeur alpha 9 AI de 8ème génération et notre nouvel algorithme d’amplification de la lumière offrent des visuels plus lumineux.
*Brightness Booster = Amplificateur de lumière
*La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l’écran et la région du monde.
Un noir parfait, même dans les espaces lumineux ou sombres
Découvrez une profondeur, des détails et des contrastes saisissants grâce à de véritables niveaux de noir, de jour comme de nuit.
*Technologie Noir Absolu mesure des niveaux de noir de 0,24 nit jusqu’à 500 lux de lumière ambiante – LG OLED Display est vérifié par UL pour le noir absolu mesuré selon les normes IDMS 11,5 Ring-light Reflection.
*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnage.
Perfect Color
Certifié Fidélité et Volume de couleur de 100 %. Profitez de couleurs précises et éclatantes, même dans un environnement ensoleillé ou sombre.
*Technologie Couleurs Réalistes mesure des niveaux de cohérence des couleurs de plus de 99% jusqu'à 500 lux de lumière ambiante. LG OLED Display « Couleur Réalistes » vérifié par UL selon les normes IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
100% de fidélité des couleurs et 100% de volumes de couleurs sur DCI-P3 s’appliquent au gammes LG OLED TV 2025. La dalle LG OLED est certifié par Intertek : 100% de fidélité des couleurs, mesurée selon la norme CIE DE 2000 avec 125 modèles de couleurs et 100 % de volume de couleur qui se définit comme la performance de l'écran qui est égale ou supérieure à la taille du volume de couleurs standard DCI-P3.
Donnez vie à chaque image avec AI Picture Pro
AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping* analysent les éléments de chaque image pour améliorer la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*AI Picture Pro = Image Pro via IA.
*AI Picture Pro ne fonctionne pas sur les contenus des plateformes protégés par les droits d’auteurs.
* OLED Dynamic Tone Mapping = Mappage dynamique des tons OLED.
*La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source.
LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.
* AI Picture Wizard = Assistant d'image personnalisé. AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé.
*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.
*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.
*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.
*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.
Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche par IA
L’intelligence vocale alimentée par IA intégrée comprend vos demandes. Posez des questions et obtenez des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.
Écran de LG OLED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des différents contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
* La recherche par IA est disponible sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
Résolvez les demandes en temps réel avec l’AI Chatbot
Demandez à votre propre AI Chatbot de répondre activement à vos demandes et de vous aider. Parlez simplement à votre TV car elle peut classifier vos souhaits et répondre en conséquence.
Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG OLED TV. Sur le côté gauche de l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur envoie un message au chatbot indiquant que l’écran est trop sombre et que le chatbot propose des solutions à la demande.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client et aux contacts mobiles.
Complétez votre AI experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.
Contrôlez facilement la TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Les fonctions clic, glisser-déposer simples mais efficaces rendent l’utilisation de webOS intuitive et conviviale.
*La télécommande AI Magic Remote est disponible à partir des gammes NanoCell 2025.
*Une connexion internet est requise pour la pleine utilisation.
Nouvelle mise à jour chaque année avec le programme webOS Re:New primé
Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
AI Sound Pro avec canaux virtuels 11.1.2
*Doit être activé par le biais du mode de Soundbar dans le menu.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Améliorez votre univers sonore avec la LG TV et la LG Soundbar
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de soundbar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
*WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG OLED TV 2025.
Trouvez les meilleures LG Soundbars pour votre TV
Design ultra fin
Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.
*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.
Gameplay ultime
Vivez une expérience de jeu optimale grâce à la compatibilité G-Sync, au VRR 144 Hz, au temps de réponse des pixels de 0,1 ms, à AMD FreeSync Premium et à la certification ClearMR 9000. Jouez à votre jeu sans retard d’affichage ou flou de mouvement.
*OLED C5 est doté de NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Portail de jeu, VRR, ALLM, eARC et HGiG.
*Les 144 Hz fonctionnent uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 144 Hz.
*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.
*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.
*clearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.
Meilleure OLED TV pour les films
Regardez des films prendre vie dans votre home cinéma grâce au FILMMAKER MODE avec compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus ont été simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
Caractéristiques clés
-
Technologie écran
OLED 4K
-
Taux de rafraichissement
120Hz Natif (VRR 144Hz)
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
OLED Color
-
Processeur
Processeur α9 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
Oui
-
FreeSync Compatible (AMD)
Oui
-
Sortie Audio
40W
-
Diffusion haut-parleurs
2.2 canaux
-
Dolby Atmos
Oui
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 711 x 982 x 47,1
-
Poids du TV sans pied
23,5
Toutes les caractéristiques
TECHNOLOGIE D'ÉCRAN
-
Technologie écran
OLED 4K
-
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Taux de rafraichissement
120Hz Natif (VRR 144Hz)
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
OLED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
-
Processeur
Processeur α9 AI 4K Gen8
-
AI Upscaling
α9 AI Super Upscaling 4K
-
Dynamic Tone Mapping
Oui (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Genre Selection
Oui (SDR/HDR)
-
AI Brightness Control
Oui
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Oui
-
HFR (Haute cadence)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
Dimming Technology
Pixel Dimming
-
Motion
OLED Motion
-
Modes d'image
10 modes
-
AI Picture Pro
Oui
-
Auto Calibration
Oui
-
QMS (Changement rapide de média)
Oui
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
Oui
-
FreeSync Compatible (AMD)
Oui
-
Mode HGIG
Oui
-
Optimiseur de Jeu
Oui (Dashboard Gaming)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui (Jusqu'à 144Hz)
-
Dolby Vision pour le Gaming (4K 120Hz)
Oui
-
Temps de réponse
Moins de 0.1ms
SMART TV
-
Compatible avec Apple Airplay 2
Oui
-
Interface TV (OS)
webOS 25
-
Compatible camera USB
Oui
-
AI Chatbot
Oui
-
Toujours Prêt
Oui
-
Navigateur Internet
Oui
-
Google Cast
Oui
-
Google Home / Hub
Oui
-
Contrôle vocal mains libres
Oui
-
Home Hub
Oui
-
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
-
LG Channels
Oui
-
Télécommande Magic Remote
Intégré
-
Multi écran
Oui
-
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
-
Voice ID
Oui
-
Compatible avec Apple Home
Oui
AUDIO
-
Dolby Atmos
Oui
-
AI Sound
α9 AI Sound Pro (Virtualisation 11.1.2)
-
Clear Voice Pro
Oui (Remasterisation de la voix par IA)
-
LG Sound Sync
Oui
-
Sound Mode Share
Oui
-
Sortie audio simultanée
Oui
-
Compatible Bluetooth Surround
Yes (Lecture bidirectionnelle)
-
Sortie Audio
40W
-
AI Acoustic Tuning
Oui
-
Codec Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel)
-
Direction haut-parleurs
Vers le bas
-
Diffusion haut-parleurs
2.2 canaux
-
WOW Orchestra
Oui
ACCESSIBILITE
-
Contrastes élevés
Oui
-
Echelle de gris
Oui
-
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 711 x 982 x 47,1
-
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
1 711 x 1 035 x 267
-
Dimensions du carton (LxHxI mm)
1 879 x 1 130 x 228
-
Pied TV (Lxl mm)
520 x 267
-
Poids du TV sans pied
23,5
-
Poids TV avec pied (kg)
27,1
-
Poids carton (kg)
38,5
-
Support VESA (L x H mm)
300 x 200
CODE EAN
-
CODE EAN
8806096364703
CONNECTIVITE
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
Yes (v 5.3)
-
Port Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Oui
-
Sortie audio numérique optique
1ea
-
Port Ci+
1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)
-
Port HDMI
4ea (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports))
-
Prise antenne
2ea
-
Port USB
3ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
POWER
-
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consommation en veille
Inférieure à 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
-
Télécommande
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
-
Câble d'alimentation
Oui (attaché)
BROADCASTING
-
Reception TV analogique
Oui
-
Réception TV numérique
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
Ce qu’ils en pensent
Trouver à proximité
Notre sélection pour vous
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider