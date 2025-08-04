Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
TV LG QNED | 2025 | 55'' (139 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8
55QNED84A6C EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

  • Vue avant de la LG QNED82 TV, logo LG QNED Al, dans le coin supérieur. La LG QNED TV représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
  • Vue arrière de la LG QNED82 TV
  • Vue latérale orientée vers la gauche de la LG QNED82 TV
  • Vue avant et latérale de la Smart TV LG QNED82 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
  • Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs. Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3. Le titre parle de la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui vous permet de profiter de couleurs éclatantes à l’écran.
  • Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes.
  • Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre évoque la façon dont la technologie de mise à l’échelle supérieure 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
  • Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la QNED. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel ». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée. Le titre parle de la façon dont la technologie de Gradation locale avancée offre une image plus nette.
  • Une famille est assise sur un canapé face à une LG QNED TV installée sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar, avec une petite fille pointant un écran représentant deux dauphins. Le titre évoque la façon dont chaque scène d’action est plus palpitante sur un très grand écran.
  • Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
  • Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
  • Gros plan d’une LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
  • Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
  • AI Chatbot
  • Une famille est assise sur un canapé face à une LG QNED TV installée sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar, avec une petite fille pointant un écran représentant deux dauphins. Le titre évoque la façon dont chaque scène d’action est plus palpitante sur un très grand écran.
Fonctionnalités principales

  • Technologie QNED
  • Processeur α7 AI 4K Gen8
  • WebOS 25
  • Intelligences Artificielles
  • Optimiseur de Jeu & Tableau de Bord
Plus
Logo « Gagnant » du iF Design Award

Gagnant du iF Design Award

Badge Prix de l’innovation CES avec la mention du lauréat 2025.

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025 (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor’s Choice pour LG webOS 24, comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice - Meilleur système Smart TV 2024/25

« webOS 24 continue d’offrir une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, en plus d’être épurée. »

*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

LG QNED TV sur un fond sombre et coloré. À l’écran se trouve une œuvre d’art lumineuse et colorée qui présente la technologie de couleurs QNED et la capacité d’afficher un large spectre de couleurs avec un contraste important. Le logo LG QNED AI est visible. Le titre lit :Chaque couleur est redéfinie, avec la nouvelle technologie Dynamic QNED Color.

Chaque couleur est redéfinie, avec la nouvelle technologie Dynamic QNED Color

*Dynamic QNED Color = Couleurs dynamiques QNED

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui inclut le remplacement des points quantiques.

Qualité de l’image webOS sublimé par l'IA Design Qualité du son Divertissement

Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro

Grâce à la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, vous pouvez profiter de couleurs réalistes et éclatantes sur votre écran.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Volume de couleur à 100 % certifié avec LG QNED

*Le « Color Volume Gamut » (CVG) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, indépendamment mesuré par Intertek.

Découvrez le puissant processeur Alpha 7 AI 4K de 8ème génération

Cette toute nouvelle version de processeur offre des traitements rapides. Ainsi le processeur alpha 7 AI 4K Gen8 offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur incroyables.

Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci.

*En comparaison aux modèles LG TV équipés d’un processeur alpha 5. Tests réalisés en interne. 

La technologie 4K Super Upscaling donne vie à chaque image

Le processeur, conçu par LG, sublime l'image. Le AI Super Upscalling* analyse les éléments de chaque image pour optimiser la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.

Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé.

*AI Super Upscaling : Super mise à l'échelle via IA. La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source

Technologie Advanced Local Dimming

La technologie Advanced Local Dimming offre un contrôle précis de la luminosité du rétroéclairage ce qui vous permet de voir chaque détail nettement.

Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la QNED. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel ». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Advanced Local Dimming.

*La technologie Advanced Local Dimming s’applique aux modèles QNED82A/QNED84A 86/75/65 pouces.

*Images simulées

LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération

En savoir plus

Votre expérience AI commence avec la télécommande AI Magic Remote

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de navigation, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID* de LG reconnaît la voix de chaque utilisateur lors d'une commande vocale et vous offre des recommandations personnalisées.

*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.

*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.

*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.

*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.

Gros plan d’une LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des réponses supplémentaires avec Microsoft Copilot.

*AI Search = Recherche par IA

* AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Une connexion à Internet est requise.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes vos préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage du téléviseur. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés reconnaissent vos préférences en passant en revue jusqu'à 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé* web:OS Re:New Program

Obtenez des mises à jour complètes et profitez des avantages des dernières fonctionnalités et logiciels. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*AI Picture Wizard = Assistant image personnalisé

*AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé

*Prix de l'innovation CES 2025.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.

*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).

*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.

*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous !

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Télécommande de TV devant un écran de LG TV avec Home Hub. Toutes les fonctionnalités et commandes sur d’autres appareils intelligents sont affichées.

Le Tableau de bord, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez facilement divers appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et plus encore. Contrôlez toute votre maison avec cette fonctionnalité pratique ultime, grâce à un tableau de bord unique et intuitif. 

*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

*Le controle vocale mains libres est uniquement possible avec les téléviseurs dotés des processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Pour les autres téléviseur, le controle vocal est disponible via un appui sur la télécommande AI Magic Remote.

TV ultra large

Regardez tous vos films, événements sportifs et jeux préférés sur un téléviseur LG Ultra Grande Taille. Plongez dans la haute résolution sur un très grand écran.

Une famille est assise sur un canapé face à une LG QNED TV installée sur un mur, avec une petite fille pointant un écran représentant deux dauphins.

*La gamme QNED82 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Design ultra-fin

Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.

LG QNED TV fixée sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon moderne. La LG QNED TV représente un arrière-plan abstrait coloré.

LG QNED TV fixée sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon moderne. La LG QNED TV représente un arrière-plan abstrait en vert, rouge et orange.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

Un homme jouant de la guitare, une femme chantant dans un micro et un homme jouant du piano sont représentés. Les ondes sonores qui en proviennent montrent l’émission sonore et comment la qualité sonore est améliorée avec AI Clear Sound.

AI Clear Sound*

Corrige avec précision les tonalités et sublime la clarté du son pour une expérience audio exceptionnelle.

La LG QNED TV représente un homme sur une moto avec des cercles violets abstraits sortant de la roue pour visualiser l’émission sonore.

Dynamic Sound Booster* alimenté par un processeur IA

L'intelligence Artificielle sublime le son des téléviseurs LG pour une expérience sonore puissante.

Salon avec une LG TV à fixation murale. Les ondes sonores sont représentées graphiquement pour remplir l’espace montrant comment les canaux virtuels 9.1.2 créent une expérience son surround pour l’utilisateur.

Son surround pour une immersion avec canaux virtuels 9.1.2

Profitez de l’expérience son surround avec votre LG TV. L'intelligence Artificielle utilise des algorithmes d’apprentissage pour donner l’impression que le son provient de canaux 9.1.2 tout autour de vous.

*IA = Intelligence Artificielle

*AI Clear Sound = Son Clair via l'IA

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Dynamic Sound Booster = Amplificateur de Son Dynamique

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Sublimez votre immersion sonore en associant une barre de son LG* aux téléviseurs LG

Salon avec une LG QNED TV et une LG Soundbar avec des graphiques représentant la façon dont les deux appareils remplissent l’espace avec un son multi-surround.

Profitez d'un son immersif avec WOW Orchestra

Les TV LG QNED et les barres de son LG* sont parfaitement assorties, conçues pour fonctionner ensemble harmonieusement afin de fournir des environnements sonores multi-surround.

La LG Soundbar se trouve sous la LG QNED TV. Sur l’écran de TV se trouve l’interface utilisateur pour les commandes de volume de la Soundbar et de la TV.

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV

Utilisez facilement les paramètres de votre votre de son LG depuis votre TV.

*La barre de son est vendue séparément. L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG QNED TV 2025.

Trouvez la barre de son LG idéale pour votre TV LG

*Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Encore plus de divertissement : utilisez plusieurs écrans avec le Multi écran

Profitez au maximum de votre téléviseur grâce au Multi écran. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux et profitez encore plus de votre divertissement.

*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes. 

*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.

Écran d’accueil LG Channels montrant la variété du contenu disponible sur une LG TV.

Découvrez une variété de contenus. Gratuitement. 

Le service de streaming exclusif de LG, LG Channels, propose une vaste sélection de chaînes à la demande et en direct gratuitement et facilement accessible.

*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région. 

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Gratuit. Facile d'accès. Sans appareil supplémentaire.

Connectez-vous à votre compte LG et avec les LG Channels, profitez de nombreux contenus facilement directement sur votre téléviseur, sans périphériques supplémentaires.

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du Portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour montrer de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction ajoutée qui permet de sélectionner des jeux en fonction du type de manette que vous avez, qu’il s’agisse d’une manette ou de la télécommande.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.

*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

Une puissante expérience de jeu

Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans latences, sans  enntraver vos performances. 

Des mains tenant la manette devant un écran montrant un jeu vidéo de voiture de course. Le logo VRR se trouve dans le coin supérieur gauche et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz. 

FILMMAKER MODE Ambiant

Vivez l’expérience Cinéma telle que pensée par le réalisateur. Les films prennent vie dans votre Home Cinéma grâce au FILMMAKER MODE™ avec compensation de la lumière ambiante, capable de s'adapter à l'éclairage de votre environnement pour rester au plus près possible de l'intention du réalisateur.

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG QNED TV. En bas à gauche de l’image, on voit un logo FILMMAKER MODE™. Sous l’image se trouvent des logos Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV et LG Channels.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    QNED 4K

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 237 x 717 x 49,9

  • Poids du TV sans pied

    15,7

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    QNED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Edge

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Modes d'image

    10 modes

  • Auto Calibration

    Oui

GAMING

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 60Hz)

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Works with Apple Airplay

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 237 x 717 x 49,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 237 x 784 x 257

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 360 x 810 x 152

  • Pied TV (Lxl mm)

    1 085 x 257

  • Poids du TV sans pied

    15,7

  • Poids TV avec pied (kg)

    16,1

  • Poids carton (kg)

    20,4

  • Support VESA (L x H mm)

    300 x 200

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096353134

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.0)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    3ea (prend en charge eARC, ALLM)

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

