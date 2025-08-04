TV LG QNED | 2025 | 55'' (139 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Dynamic QNED Color = Couleurs dynamiques QNED
*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui inclut le remplacement des points quantiques.
Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro
Grâce à la nouvelle technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, vous pouvez profiter de couleurs réalistes et éclatantes sur votre écran.
*Le « Color Volume Gamut » (CVG) de l’écran est équivalent ou supérieur au CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3, indépendamment mesuré par Intertek.
Découvrez le puissant processeur Alpha 7 AI 4K de 8ème génération
Cette toute nouvelle version de processeur offre des traitements rapides. Ainsi le processeur alpha 7 AI 4K Gen8 offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur incroyables.
*En comparaison aux modèles LG TV équipés d’un processeur alpha 5. Tests réalisés en interne.
La technologie 4K Super Upscaling donne vie à chaque image
Le processeur, conçu par LG, sublime l'image. Le AI Super Upscalling* analyse les éléments de chaque image pour optimiser la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
*AI Super Upscaling : Super mise à l'échelle via IA. La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source
Technologie Advanced Local Dimming
La technologie Advanced Local Dimming offre un contrôle précis de la luminosité du rétroéclairage ce qui vous permet de voir chaque détail nettement.
*La technologie Advanced Local Dimming s’applique aux modèles QNED82A/QNED84A 86/75/65 pouces.
*Images simulées
LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération
Votre expérience AI commence avec la télécommande AI Magic Remote
Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande AI Magic Remote, sans appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de navigation, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*AI Voice ID = Identifiant vocal via IA.
*Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.
*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.
*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.
*AI Search = Recherche par IA
* AI Search est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Une connexion à Internet est requise.
*Une connexion à Internet est requise.
*Il est possible de lier AI Chatbot au service client et aux contacts sur mobile.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*AI Picture Wizard = Assistant image personnalisé
*AI Sound Wizard = Assistant de son personnalisé
*Prix de l'innovation CES 2025.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous !
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.
*Le controle vocale mains libres est uniquement possible avec les téléviseurs dotés des processeurs alpha 9 AI et alpha 11 AI. Pour les autres téléviseur, le controle vocal est disponible via un appui sur la télécommande AI Magic Remote.
TV ultra large
Regardez tous vos films, événements sportifs et jeux préférés sur un téléviseur LG Ultra Grande Taille. Plongez dans la haute résolution sur un très grand écran.
*La gamme QNED82 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.
Design ultra-fin
Ajoutez une touche moderne avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.
Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro
*IA = Intelligence Artificielle
*AI Clear Sound = Son Clair via l'IA
*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Dynamic Sound Booster = Amplificateur de Son Dynamique
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
Sublimez votre immersion sonore en associant une barre de son LG* aux téléviseurs LG
*La barre de son est vendue séparément. L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. WOW Orchestra/WOW Interface s’applique aux LG QNED TV 2025.
Trouvez la barre de son LG idéale pour votre TV LG
*Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.
*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.
Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
Une puissante expérience de jeu
Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans latences, sans enntraver vos performances.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz.
FILMMAKER MODE Ambiant
Vivez l’expérience Cinéma telle que pensée par le réalisateur. Les films prennent vie dans votre Home Cinéma grâce au FILMMAKER MODE™ avec compensation de la lumière ambiante, capable de s'adapter à l'éclairage de votre environnement pour rester au plus près possible de l'intention du réalisateur.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
Caractéristiques clés
-
Technologie écran
QNED 4K
-
Taux de rafraichissement
60Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
-
Processeur
Processeur α7 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Sortie Audio
20W
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 237 x 717 x 49,9
-
Poids du TV sans pied
15,7
Toutes les caractéristiques
TECHNOLOGIE D'ÉCRAN
-
Technologie écran
QNED 4K
-
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Type de rétroéclairage
Edge
-
Taux de rafraichissement
60Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
-
Processeur
Processeur α7 AI 4K Gen8
-
AI Upscaling
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
Oui
-
AI Brightness Control
Oui
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Oui
-
Modes d'image
10 modes
-
Auto Calibration
Oui
GAMING
-
Mode HGIG
Oui
-
Optimiseur de Jeu
Oui (Dashboard Gaming)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui (Jusqu'à 60Hz)
SMART TV
-
Interface TV (OS)
webOS 25
-
Compatible camera USB
Oui
-
AI Chatbot
Oui
-
Navigateur Internet
Oui
-
Google Cast
Oui
-
Google Home / Hub
Oui
-
Home Hub
Oui
-
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
-
LG Channels
Oui
-
Télécommande Magic Remote
Intégré
-
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
-
Voice ID
Oui
-
Works with Apple Airplay
Oui
-
Compatible avec Apple Home
Oui
AUDIO
-
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
Oui (Mise à niveau automatique du volume)
-
LG Sound Sync
Oui
-
Sound Mode Share
Oui
-
Sortie audio simultanée
Oui
-
Compatible Bluetooth Surround
Yes (Lecture bidirectionnelle)
-
Sortie Audio
20W
-
AI Acoustic Tuning
Oui
-
Codec Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)
-
Direction haut-parleurs
Vers le bas
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
WOW Orchestra
Oui
ACCESSIBILITE
-
Contrastes élevés
Oui
-
Echelle de gris
Oui
-
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 237 x 717 x 49,9
-
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
1 237 x 784 x 257
-
Dimensions du carton (LxHxI mm)
1 360 x 810 x 152
-
Pied TV (Lxl mm)
1 085 x 257
-
Poids du TV sans pied
15,7
-
Poids TV avec pied (kg)
16,1
-
Poids carton (kg)
20,4
-
Support VESA (L x H mm)
300 x 200
CODE EAN
-
CODE EAN
8806096353134
CONNECTIVITE
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
Yes (v 5.0)
-
Port Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Oui
-
Sortie audio numérique optique
1ea
-
Port Ci+
1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)
-
Port HDMI
3ea (prend en charge eARC, ALLM)
-
Prise antenne
2ea
-
Port USB
1ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consommation en veille
Inférieure à 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
-
Télécommande
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
-
Câble d'alimentation
Oui (détachable)
BROADCASTING
-
Reception TV analogique
Oui
-
Réception TV numérique
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)
