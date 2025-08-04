TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cybersécurité
Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025
Programme webOS Re:New
*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui remplace les points quantiques.
Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro
La dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG remplaçant Quantum Dot offre un taux de reproduction des couleurs amélioré.
*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.
Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération puissant et intelligent
Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées.
*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 5 AI Processor de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
La technologie de mise à l’échelle supérieure 4K IA donne vie à chaque image
Le processeur puissant de LG améliore la résolution jusqu’à sa qualité d’origine. Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.
*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
Gradation locale avancée
Le contrôle précis de la luminosité de la gradation locale avancée vous permet de voir chaque détail nettement.
*La fonction Variation Pro s’applique aux modèles QNED82 86/75/65 pouces.
*Les images de comparaison sont simulées à des fins d’illustration uniquement.
La future génération de LG AI TV
Complétez votre AI Experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.
Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.
* La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.
*Une connexion à Internet est requise.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.
*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.
*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.
TV ultra large
Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur la TV LG ultra large. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.
*La QNED82 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.
Design ultra fin
Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.
*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille.
Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro
*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV
LG Soundbar is below an LG QNED TV. On the TV screen is the UI for the soundbar and TV volume controls.
*La Soundbar peut être achetée séparément.
*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de Soundbar.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
Trouvez la meilleure paire LG Soundbar et LG TV
*Les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.
Un gameplay puissant
Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans que des retards d’affichage n’entravent vos performances.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz.
FILMMAKER MODE Ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
Meilleure TV QNED pour films
Regardez les films prendre vie dans votre home cinéma avec un son immersif et le FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.
FILMMAKER MODE Ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.
Caractéristiques clés
-
Technologie écran
QNED 4K
-
Taux de rafraichissement
60Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
-
Processeur
Processeur α7 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Sortie Audio
20W
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 929 x 1 108 x 51,9
-
Poids du TV sans pied
45,5
Toutes les caractéristiques
TECHNOLOGIE D'ÉCRAN
-
Technologie écran
QNED 4K
-
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Type de rétroéclairage
Edge
-
Taux de rafraichissement
60Hz Natif
-
Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)
Dynamic QNED Color
IMAGE (TRAITEMENT)
-
Processeur
Processeur α7 AI 4K Gen8
-
AI Upscaling
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
Oui
-
AI Brightness Control
Oui
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Oui
-
Dimming Technology
Local Dimming
-
Modes d'image
10 modes
-
Auto Calibration
Oui
GAMING
-
Mode HGIG
Oui
-
Optimiseur de Jeu
Oui (Dashboard Gaming)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Oui
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Oui (Jusqu'à 60Hz)
SMART TV
-
Compatible avec Apple Airplay 2
Oui
-
Interface TV (OS)
webOS 25
-
Compatible camera USB
Oui
-
AI Chatbot
Oui
-
Navigateur Internet
Oui
-
Google Cast
Oui
-
Google Home / Hub
Oui
-
Home Hub
Oui
-
Reconnaissance vocale intelligente
Oui
-
LG Channels
Oui
-
Télécommande Magic Remote
Intégré
-
Multi écran
Oui
-
Application Smartphone
Oui (LG ThinQ)
-
Voice ID
Oui
-
Compatible avec Apple Home
Oui
AUDIO
-
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)
-
Clear Voice Pro
Oui (Mise à niveau automatique du volume)
-
LG Sound Sync
Oui
-
Sound Mode Share
Oui
-
Sortie audio simultanée
Oui
-
Compatible Bluetooth Surround
Yes (Lecture bidirectionnelle)
-
Sortie Audio
20W
-
AI Acoustic Tuning
Oui
-
Codec Audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)
-
Direction haut-parleurs
Vers le bas
-
Diffusion haut-parleurs
2.0 canaux
-
WOW Orchestra
Oui
ACCESSIBILITE
-
Contrastes élevés
Oui
-
Echelle de gris
Oui
-
Couleurs inversées
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)
1 929 x 1 108 x 51,9
-
Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)
1 929 x 1 174 x 359
-
Dimensions du carton (LxHxI mm)
2 090 x 1 215 x 200
-
Pied TV (Lxl mm)
1 700 x 359
-
Poids du TV sans pied
45,5
-
Poids TV avec pied (kg)
46,5
-
Poids carton (kg)
58,5
-
Support VESA (L x H mm)
600 x 400
CODE EAN
-
CODE EAN
8806096396803
CONNECTIVITE
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
Yes (v 5.0)
-
Port Ethernet
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
Oui
-
Sortie audio numérique optique
1ea
-
Port Ci+
1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)
-
Port HDMI
3ea (prend en charge eARC, ALLM)
-
Prise antenne
2ea
-
Port USB
1ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consommation en veille
Inférieure à 0.5W
ACCESSOIRES INCLUS
-
Télécommande
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
-
Câble d'alimentation
Oui (détachable)
BROADCASTING
-
Reception TV analogique
Oui
-
Réception TV numérique
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
