Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8
86QNED82A6B EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8

86QNED82A6B EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8

LG 86QNED82A6B
  • Vue avant de la LG QNED82 TV, logo LG QNED Al, dans le coin supérieur. La LG QNED TV représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
  • LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
Vue avant de la LG QNED82 TV, logo LG QNED Al, dans le coin supérieur. La LG QNED TV représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B
LG TV LG QNED | 2025 | 86'' (217 cm) | 4K UHD | Processeur α7 AI 4K Gen8, LG 86QNED82A6B

Fonctionnalités principales

  • Technologie QNED
  • Processeur α7 AI 4K Gen8
  • WebOS 25
  • Intelligences Artificielles
  • Optimiseur de Jeu & Tableau de Bord
Plus

Cybersécurité

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2025

Programme webOS Re:New

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

LG QNED TV sur un fond sombre et coloré. À l’écran se trouve une œuvre d’art lumineuse et colorée qui présente la technologie de couleurs QNED et la capacité d’afficher un large spectre de couleurs avec un contraste important. Le logo LG QNED AI est visible. Le titre lit : Chaque couleur est redéfinie avec Dynamic QNED Color.

Chaque couleur est redéfinie avec Dynamic QNED Color

*Les modèles QNED et QNED evo sont équipés de différentes solutions de couleurs qui utilisent la dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG, qui remplace les points quantiques.

Qualité de l’image webOS 25 Design Qualité du son Films et jeux spectaculaires

Toutes nouvelles couleurs dynamiques QNED Color Pro

La dernière technologie de gamme de couleurs élargie unique de LG remplaçant Quantum Dot offre un taux de reproduction des couleurs amélioré.

Des éclaboussures de peinture éclatent en hauteur depuis le sol dans diverses couleurs.

Certification Intertrek pour un volume de couleurs à 100 % par rapport au DCI-P3.

Volume de couleur à 100 % certifié avec LG QNED

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération puissant et intelligent

Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées.

Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci.

*Comparé à la même année d’entrée de gamme Smart TV alpha 5 AI Processor de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

La technologie de mise à l’échelle supérieure 4K IA donne vie à chaque image

Le processeur puissant de LG améliore la résolution jusqu’à sa qualité d’origine. Profitez d’une mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.

Before and after comparison of how LG 4K Super Upscaling improves image quality. Two panels showing the same image of a colorful bird sitting on a branch in a forest, panel on the right is faded out.

*La qualité de l’image ayant subi la mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

Gradation locale avancée

Le contrôle précis de la luminosité de la gradation locale avancée vous permet de voir chaque détail nettement.

Perspective from the inside of a cave looking out to its entrance where a blue sky and horizon can be seen. The whole scene is split in half to show the capability of QNED's Advanced Local Dimming. On one side, the colors and detail are washed out and the visuals seem muddy. The label says, Conventional LED. The other side has great blacks, better contrast, brightness and color. The label says Advanced Local Dimming.

*La fonction Variation Pro s’applique aux modèles QNED82 86/75/65 pouces.

*Les images de comparaison sont simulées à des fins d’illustration uniquement. 

La future génération de LG AI TV

En savoir plus

Complétez votre AI Experience avec la télécommande AI Magic Remote dotée d’un bouton IA dédié.

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID de LG reconnaît la signature vocale unique de chaque utilisateur et offre des recommandations personnalisées dès que vous parlez.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

Close-up of an LG QNED TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.

AI Search

Demandez quoi que ce soit à votre TV. L’IA intégrée reconnaît votre voix et fournit rapidement des recommandations personnalisées selon vos demandes. Vous pouvez également obtenir des résultats et des solutions supplémentaires avec Microsoft Copilot.

* La recherche par IA est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024. 

*Les États-Unis et la Corée utilisent le modèle LLM.

*Une connexion à Internet est requise. 

Sci-fi content is playing on an LG QNED TV screen. On the screen is the AI Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how AI Chatbot solved the issue for the user automatically.

AI Chatbot

Interagissez avec le AI Chatbot via votre télécommande AI Magic Remote et répondez à toutes les préoccupations, de la configuration des paramètres au dépannage. L’IA peut comprendre l’intention des utilisateurs et fournir des solutions immédiates.

*Une connexion à Internet est requise.

*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.

AI Concierge

Une simple pression sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de votre historique de recherche et de visionnage. 

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions de paramètres, l’IA crée un profil sonore adapté à vos préférences.

webOS Re:New Program logo and name with the CES Innovation Awards 2025 Honoree badge near it.

Nouvelle mise à jour tous les 5 ans avec le programme webOS Re:New primé

Profitez des avantages des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce aux mises à jour annuelles. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*Le nouveau programme webOS Re:New s’applique aux TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*Le programme webOS Re:New prend en charge un total de quatre mises à jour sur cinq ans, le seuil est la version pré-installée de webOS, et la programmation des mises à jour peut varier de la fin du mois au début de l’année.

*Les mises à jour et la programmation de certaines fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Mises à jour disponibles pour les modèles OLED 2022 et UHD 2023 et ultérieurs.

TV ultra large

Regardez tous vos films, sports et jeux préférés sur la TV LG ultra large. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.

A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins.

*La QNED82 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Design ultra fin

Le cadre élégant de votre TV redéfinit un look moderne pour un visionnage plus immersif.

LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar in a modern living room space. LG QNED TV depicts a colorful abstract background.

LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar in a modern living room space. LG QNED TV depicts an abstract background in green, red and orange.

*La taille du bord varie en fonction de la série et de la taille. 

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

A man playing guitar, a woman singing into a mic, and a man playing the piano are pictured. Soundwaves which are coming from them are seen to show sound emission and how sound quality is enhanced with Al Clear Sound.

AI Clear Sound

Precision tone correction enhances sound clarity for an exceptional audio experience.

 

 

 

 

LG QNED TV depicts a man on a motorcycle with purple abstract circles coming out of the wheel to visualize sound emission.

Dynamic Sound Booster powered by AI Processor

AI processing enhances TV sound for a more powerful sound experience.

 

 

 

 

Living room with a wall-mounted LG TV. Sound waves are graphically represented to fill the space showing how virtual 9.1.2 channels create a surround sound experience for the user.

All-encompassing surround sound with virtual 9.1.2 channels

Get the surround sound experience with just your LG TV. AI uses deep learning algorithms to make it feel as if sound is coming from 9.1.2 channels all around you.

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.

*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

La WOW Interface vous permet de contrôler le son plus facilement depuis votre TV

LG Soundbar is below an LG QNED TV. On the TV screen is the UI for the soundbar and TV volume controls.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode de la Soundbar peut varier selon les modèles de Soundbar.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.  

*Les modèles de Soundbar compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

Trouvez la meilleure paire LG Soundbar et LG TV

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

Un gameplay puissant

Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans que des retards d’affichage n’entravent vos performances. 

Hands holding game controller in front of a screen showing a race car video game. VRR logo is at the upper left corner. Nvidia GeForce Now logo and other relevant certifications are visible.

*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz. 

FILMMAKER MODE Ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

A director in front of a control panel editing the movie "Killers of the Flower Moon" on an LG QNED TV. Bottom left of the image has the FILMMAKER MODE™ logo. Below the image are logos for Netflix, HBOmax, Prime Video, Disney Plus, Apple TV and LG Channels.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

Meilleure TV QNED pour films

Regardez les films prendre vie dans votre home cinéma avec un son immersif et le FILMMAKER MODE qui s’adapte à l’éclairage de l’environnement pour une qualité d’image qui satisfait aux normes les plus élevées du réalisateur.

FILMMAKER MODE Ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Dolby Atmos

Laissez le son surround réaliste bouger tout autour de vous, vous donnant l’impression d’être au centre de l’action.

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video. 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Toutes les images ci-dessus sont simulées.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce. 

*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie écran

    QNED 4K

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Sortie Audio

    20W

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 929 x 1 108 x 51,9

  • Poids du TV sans pied

    45,5

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    QNED 4K

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Edge

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Dynamic QNED Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Dimming Technology

    Local Dimming

  • Modes d'image

    10 modes

  • Auto Calibration

    Oui

GAMING

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 60Hz)

SMART TV

  • Compatible avec Apple Airplay 2

    Oui

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 929 x 1 108 x 51,9

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 929 x 1 174 x 359

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    2 090 x 1 215 x 200

  • Pied TV (Lxl mm)

    1 700 x 359

  • Poids du TV sans pied

    45,5

  • Poids TV avec pied (kg)

    46,5

  • Poids carton (kg)

    58,5

  • Support VESA (L x H mm)

    600 x 400

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096396803

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.0)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    3ea (prend en charge eARC, ALLM)

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Câble d'alimentation

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

Notre sélection pour vous