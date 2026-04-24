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Pack | LG CineBeam S - Projecteur laser 4K UHD + Barre de son LG S20A | 2.0 ch | 50W | Dolby Digital
Pack | LG CineBeam S - Projecteur laser 4K UHD + Barre de son LG S20A | 2.0 ch | 50W | Dolby Digital
LG PU615U.S20A
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*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.
*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
AVSForum Le meilleur du CES 2025
Nommé « Le meilleur du CES 2025 » par AVSForum 2025
Présentation de notre meilleur projecteur portable UST 4K à ce jour
Transformez votre mur en écran cinéma 4K de 100 pouces avec une projection ultra courte focale. Profitez d’une expérience cinématographique de niveau supérieur, sans tracas et sans avoir besoin d’espace supplémentaire.
Projection ultra courte focale, au-delà des limites d’espace
Le CineBeam S est doté d’une projection à très courte focale d’images panoramiques à une distance exceptionnellement courte. Transformez votre espace grâce à un superbe écran de cinéma de 100 pouces.
**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
Une expérience cinématographique immersive à domicile grâce à un écran 4K de 100''
Sa résolution 4K UHD offre des détails nets et une clarté réaliste, même sur un grand écran de 100 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et d’un contraste profond avec une gamme de couleurs DCI-P3 154 % et un taux de contraste de 450 000:1, créant une expérience visuelle immersive.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.
Voir tout le spectre de couleurs
Avec une large gamme de couleurs DCI-P3 154 % (globale), le CineBeam S offre une représentation précise et éclatante des couleurs.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Le laser RGB offre une source lumineuse séparée pour le rouge, le vert et le bleu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Couleurs riches alimentées par le triple laser
Le laser RGB offre des couleurs riches et une luminosité élevée pour une vision plus immersive.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Noir absolu pour des détails plus riches
Notre taux de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails clairs et un noir absolu, améliorant l’éclat de chaque scène.
*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Écran pouvant atteindre 100 pouces à une courte distance
Profitez d’un grand écran de 100 pouces, à une courte distance du mur. L’objectif à projection ultra courte focale peut projeter une variété de tailles d’écran, de 40 pouces à un écran de cinéma de 100 pouces, même dans les espaces les plus étroits.
Le LG CineBeam projetant une image de montagne nuageuse
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Mini, mais puissant
Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Avec son design minimaliste, il est facile à déplacer et se fond parfaitement dans n’importe quel espace.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services (acheter séparément)
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Mise en miroir directe depuis vos appareils
Partagez du contenu de votre appareil intelligent sur votre projecteur avec AirPlay 2** (appareils Apple) et Partage d'écran*** (appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.
Image de fête miroir d’un smartphone à un projecteur LG CineBeam
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
**Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau WiFi que votre projecteur.
**Ce LG CineBeam prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure.
**Apple, Apple Home, AirPlay iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.
***Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs. Selon l’environnement WiFi et la version du micrologiciel des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.
*Bluetooth : compatible avec BT 5.0 et versions ultérieures.
Installation facile de l’écran sur n’importe quel mur
Oubliez les tracas. Avec des fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam S garantit une installation rapide et facile à chaque fois.
Ajustement automatique de l’écran
Configuration de l’écran plus rapide et plus facile que jamais. Le CineBeam S ajuste automatiquement la mise au point et le Keystone.
Mise à l’échelle/basculement de l’écran
Ajustez facilement la position et la taille de l’écran pour l’adapter à votre mur.
Réglage de la couleur du mur
Choisissez parmi 8 préréglages de couleurs différents pour correspondre à la couleur de votre mur, améliorant le réglage d’écran le plus optimisé.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*S’il y a des obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales, le réglage automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.
*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.
*Si la distance par rapport à l’écran est supérieure à 39,3 cm ou si l’emplacement est supérieur à 5 degrés, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il prend en charge un 4K 30Hz en connectant le périphérique externe avec un port USB Type-C et ne prend pas en charge HDR.
*Ce projecteur comprend un cordon d’alimentation. Le port HDMI et les ports USB Type-C ne sont pas inclus.
Télécommande tout-en-un pour un contrôle transparent
Contrôlez votre projecteur sans effort avec la télécommande. Conçue pour s’adapter au CineBeam S, cette télécommande compacte et minimale assure un contrôle fluide et intuitif.
*La télécommande peut être utilisée via l’application LG ThinQ après l’enregistrement du produit.
*Les services ou boutons pris en charge sur la télécommande peuvent varier selon le pays.
Calculateur de projection LG
Est-ce que cela s’adaptera à mon espace ?
Pour vous assurer que le projecteur fonctionne dans votre espace, utilisez le calculateur de projection LG.
*Affiché sur un TV de 48 pouces à des fins de démonstration.
**L'apparence des produits peut varier en fonction de l'utilisation réelle, des réglages et d'autres facteurs.
Caisson de basse intégré dans un design compact
Équipée de haut-parleurs de graves, elle offre un son puissant et immersif dans un design compact. L'ensemble acoustique amélioré, comprenant deux haut-parleurs d'aigus et deux radiateurs passifs, crée un son clair et équilibré.
2 barres de son S20A sont placées, l’une montrant ses parties intérieures telles que les haut-parleurs de basse et les tweeters et l’autre montrant le côté arrière. Sur la droite, le logo dts™ et le logo audio Dolby digital™ sont affichés.
AI Sound Pro
L’IA optimise le son pour chaque genre
L'IA analyse le genre sonore du contenu et propose trois modes optimisés. Le mode le plus optimal est automatiquement sélectionné en fonction de l'analyse.
*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration.
WOW Orchestra
La TV et la Soundbar se synchronisent pour un son impeccable
Fonctionne en parfaite synergie avec la LG TV, comme un orchestre. Le son sort de manière simultanée pour étendre le champ sonore. La Soundbar diffuse le son principal tandis que la TV joue les gammes moyennes et hautes pour améliorer la clarté.
Un concert de violon est diffusé sur la LG TV accrochée au mur. L'effet sonore virtuel sort simultanément de la LG TV et de la LG Soundbar S20A, montrant comment le WOW Orchestra est créé.
*Images d’écran simulées.
**WOW Orchestra permet d’utiliser les enceintes de la Soundbar et de la TV en même temps, afin d’améliorer l’expérience audio. Les graphiques de l’image sont uniquement à des fins de visualisation ; la direction réelle du haut-parleur de la TV peut varier.
***TVs compatibles avec WOW Orchestra : OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (la prise en charge QNED 80 est limitée à 2022, 2023 et 2025), NANO 90/80 (2025 uniquement), UHD UA75/UA73 (2025 uniquement), les TVs compatibles peuvent varier selon l'année de sortie.
****Veuillez noter que ces services peuvent être indisponibles au moment de l’achat. Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire. Une connexion réseau et/ou une application est requise pour les mises à jour (TV et/ou Soundbar)
WOW Interface
Contrôle intégré de votre barre de son sur votre TV LG
Une synergie inégalée lorsqu'elle est associée à un TV LG. Contrôlez les modes, le volume, la connexion et les autres paramètres de la barre de son grâce à LG WOW Interface. Vérifiez et réglez simplement votre barre de son sur l'écran du téléviseur.
Un TV à fixation murale montre l’écran d’accueil webOS de LG et la SH5A est placée sous le TV, sur le meuble TV. Sur la gauche, une télécommande LG TV est partiellement affichée et sur la droite, 4 icônes montrent les fonctionnalités de WOW Interface.
*Affiché à l’aide d’une télécommande LG TV à des fins de démonstration.
Un design à la fois compact et élégant
Un design élégant et compact qui s’adapte parfaitement aux TVs de petite et moyenne taille. Placez votre barre de son sous le TV pour un résultat propre et épuré.
La barre de son LG S20A est placée sur une console de TV en bois. Au-dessus, une TV est partiellement montrée avec une scène de concert d’un groupe.
*Affiché sur un TV de 55 pouces à des fins de démonstration.
LG ThinQ™
Contrôlez votre barre de son via l’application LG ThinQ™ sur le smartphone
Contrôlez votre barre de son à l’aide de votre téléphone. Connectez-vous à l’appareil, ajustez le volume et modifiez le mode du son sur l’application LG ThinQ™ pour un confort optimal.
Ce qu’ils en pensent
The security update is supported for 5 years from the product launch date stated at: https://lgsecurity.lge.com/bulletins/monitorprojector
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