韓國美容儀專家LG Pra.L全新護膚系列隆重登場 直送最強韓系美容科技 4大美容儀器為您全方位喚發年輕美肌

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2019年12月20日，香港 — 近年韓國美容文化盛行，作為大受市場歡迎的韓國美容產品新力軍LG 電子，將於香港推出全新LG Pra.L系列，包括升級版光學淨白緊緻 LED 面罩丶彈力提拉緊緻嫩膚儀丶離子美肌導入儀及超聲波潔面儀。升級版LG Pra.L系列繼續以嶄新科技，讓大家省卻昂貴的美容護理開支，方便快捷潔膚、激活肌底彈性，防止骨膠原流失，輕鬆在家即可喚發年青、緊緻、水嫩剔透的完美肌膚，成為每個人的全方位護膚美容顧問。

韓式護膚首部曲：超聲波潔面儀 深層潔淨喚發白滑美肌

要有效護膚，潔面步驟絕不能忽視。皮膚底層積存的污垢不但會引致暗瘡、粉刺等毛孔問題，更會影響後續護膚品的吸收。今年夏季新推的LG Pra.L 超聲波潔面儀配合超聲波以每秒37萬次震動，加上兩種不同長度及粗度的強力矽膠刷毛，穿透皮膚深層，帶走面上殘留的彩妝、防曬、塵粒、老化角質及死皮，真正深層潔膚，收細毛孔，煥發光滑肌膚，提升護膚品的吸收。

韓式護膚二部曲：離子美肌導入儀 締造水嫩美肌

另外，亦可選用集離子、超聲波及熱能三種複合能量的LG Pra.L 離子美肌導入儀，其離子導入技術能把精華素及乳液等護膚品有效成分滲透到深層肌膚。三角型頭部設計能夠照顧不同面形輪廓，通過加熱按摩幫助有效收細毛孔，並在滲透護膚品的活性成分之前，使用超聲波在角質層中形成小縫隙，紓緩面部繃緊，強化肌膚吸收護膚品精華之效能，每天只需使用三分鐘，輕鬆營造活力水嫩的美肌。

韓式護膚三部曲：光學淨白緊緻 LED 面罩 全方位喚發年青光澤肌膚

香港人生活節奏急速，作息及飲食不定時，護膚時間有限。Pra.L 系列中最備受注目及討論的必定是讓用家在最短時間內得到最佳的喚發青春護膚效果的LG Pra.L 光學淨白緊緻 LED 面罩。

全新LG Pra.L 光學淨白緊緻 LED 面罩配備160個LED ，分別有80 個紅光 LED 及 80 個紅外線 LED。使用時同歩釋放出不同波長的光線，産生長波長的紅光和短波長的紅外線，穿透深層皮膚，只需每天花 9 分鐘戴上 LED 面罩，即可帶來由內至外的透亮年春美肌。LED 面罩更細心考慮面形和各部位的最佳光源分佈，集中分佈兩邊面頰的童顏穴位 ，讓兩種光源互相補足，緊密地滲透於不同肌膚層，針對性改善容易暴露年齡的法令紋，護膚同時美白保濕。

韓式護膚四部曲：彈力提拉緊緻嫩膚儀 帶來緊緻肌膚 全面提升輪廓

隨著年齡增長，肌膚彈性流失，鬆馳欠緊緻及細紋問題亦逐漸浮現。使用LG Pra.L 彈力提拉緊緻嫩膚儀有助收緊肌膚深層組織，重拾V形年輕緊緻美肌。彈力提拉緊緻嫩膚儀採用高頻電磁波丶紅光LED燈及微電流，透過結合熱能及長波長的紅光，直達真皮層，由內至外激活激膠原蛋白和彈性蛋白的產生，滲透至肌底以增強彈性；幫助收緊毛孔，減淡細紋和皺紋，有效緊緻提升面部線條及輪廓。提拉模式利用微電流刺激皮膚組織和面部肌肉，一星期使用兩次，每部位使用六分鐘便可全面緊緻肌膚，提升面部輪廓。

電力持久及貼心語音指導 隨時隨地進行護膚

升級版LG Pra.L系列具備語音指導，使用操作過程更簡單，護理時更輕鬆方便。配合電池的持久耐用力，不論是日常或外遊時使用，均無懼時地界限，隨時隨地全方位護膚。據測試報告分析，只需平均毎天使用30分鐘LG Pra.L系列産品，即可顯著改善毛孔、油脂分泌、深層肌膚緊密度等問題，LG Pra.L系列必將成為新世代最佳的專業美容護膚家用顧問。

售價及推出日期

全新 LG Pra.L 光學淨白緊緻 LED 面罩、彈力提拉緊緻嫩膚儀、離子美肌導入儀及超聲波潔面儀現已公開發售 ，建議售價如下：

型號 建議售價 推出日期 光學淨白緊緻 LED 面罩 港幣 $6,080 12月20日 彈力提拉緊緻嫩膚儀 港幣 $3,680 12月20日 離子美肌導入儀 港幣 $2,080 12月20日 超聲波潔面儀 港幣 $1,290 現已上市

主要產品規格

產品 光學淨白緊緻 LED 面罩 彈力提拉緊緻 嫩膚儀 離子美肌 導入儀 超聲波 潔面儀 功能 提亮膚色、 改善彈性 緊緻肌膚、 改善彈性 加強護膚品吸收 改善毛孔及角質 技術 紅光LED / 近紅外線 射頻、LED燈、 微電流 離子、超聲波、 溫熱功能 超聲波 充電 USB Type-C / 專用充電座 USB Type-C / 專用充電座 USB Type-C / 專用充電座 專用充電座 使用時間 單次使用： 9 分鐘 充電後可連續使用: 大約70分鐘 單次使用： 每護理部分 6分鐘 充電後可連續使用: 大約120分鐘 單次使用： 6 分鐘 （潔膚模式及導入模式各 3分鐘） 充電後可連續使用: 大約90分鐘 單次使用： 70-120秒（潔淨全面） 充滿電一次便可使用長達6個月 FDA認證 FDA Class II - - FDA Class I 其他功能 語音提示 語音提示 語音提示 語音提示

* 彈力提拉緊緻嫩膚儀 Total Lift Up Care有溫熱功能，操作時間可依肌膚狀況而調整，若使用過程中感到不適，應立即停止使用。肌膚各有不同，用後效果因人而異。