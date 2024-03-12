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DualCool 雙迴轉變頻冷暖分體式冷氣機 (1 匹 附無線遙控器)
*圖片僅供參考，商品以實物為準。
* 因冷氣機所使用的雪種為R32屬輕度易燃雪種，安裝時必須符合產品說明書的要求。此產品必須由 (LG電子 - 香港) 的授權服務商或合資格的技術人員進行安裝、檢查或維修。
1. 因R32的熱交換能力較高，所以能帶走大量蒸發器所產生的熱量從而提升製冷量。
2. R32在大氣層停留的時間比R410a短亦有較低的紅外線吸收能力。因此R32的全球暖化潛能值只有675，比R410a少67％。
**圖片僅供參考，商品以實物為準。
*必須使用 LG ThinQ® 應用程式及 Google 應用程式註冊產品。必須有互聯網覆蓋、Wi-Fi 連接及 Google 帳戶。可能要收取數據費。
控制裝置及功能需要使用兼容的智能裝置。功能及服務可能有所變更，恕不另行通知。Google 是 Google LLC 的商標。
**圖片僅供參考，商品以實物為準。
*透過 Android 或 IOS 智能手機上的 LG ThinQ® 應用程式，即可使用此功能。必須連接互聯網，並在 ThinQ® 應用程式註冊產品。
LG ThinQ® 應用程式及語音智能診斷功能適用於 iOS 8/Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本，並需要使用兼容的智能手機。
**圖片僅供參考，商品以實物為準。
*圖片僅供參考，商品以實物為準。
*圖片僅供參考，商品以實物為準。
*圖片僅供參考，商品以實物為準。
*圖片僅供參考，商品以實物為準。
*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用
總結
尺寸
主要規格
-
能源效益標籤級別
1
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
所有規格
一般
-
室內機尺寸_WxHxD(mm)
837 x 308 x 189
-
室內機重量(kg)
8.5
-
室外機尺寸_WxHxD(mm)
770 x 545 x 288
-
室外機重量(kg)
35
-
製冷劑類型
R32
製冷
-
風扇速度
高/中高/中/中低/低
除濕
-
除濕
支援
節能
-
能源效益標籤級別
1
-
節能模式（制冷）
支援
合規性
-
送風模式
支援
-
遙控器
支援
-
智能診斷
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
設計
-
顏色(機身)
白色
潔淨功能
-
自動潔淨功能
支援