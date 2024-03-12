55" LG UHD 4K TV

*軟件更新的可用性可能因應不同型號和地區而異。

*Game Optimizer 遊戲畫質提升功能選單中的項目可能因應不同系列而異。

*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定並給公眾提供準則，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。