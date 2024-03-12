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55" LG UHD 4K TV

功能

圖庫

規格

支援

55" LG UHD 4K TV

55UQ811C0CB

55" LG UHD 4K TV

(4)

*以下產品概覽中使用的影像僅供參考。
*請前往頁面頂部的圖庫查閱準確圖示。

日落和冰川的美景。

清澈澄亮的 4K 體驗

LG 超高清電視為您升級觀賞體驗。真實 4K 帶您享受栩栩如生的色彩及驚艷細緻的畫質。

鏡頭從電視頂部的特寫向下移至電視正面的特寫。電視畫面顯示綠色極光。鏡頭拉開以顯示超闊的客廳區。客廳整體呈現灰色，窗外有個森林。

完美融入家居佈局

LG UHD 超高清電視現配備纖薄設計及幼薄邊框，與室內裝修亳配搭無違。

α5 Gen 5 AI 處理器

更佳影像體驗

LG UHD 超高清電視配備α5 Gen 5 AI 處理器，帶來令人沉醉的觀賞i體驗。
大自然視圖，比較了非 4K 內容和升級 4K 內容的畫質。

重新定義 4K 享受

即使於 4K UHD 超高清大螢幕下觀賞非 4K 內容，仍可享受更清晰影像及精準豐富色彩。

*升級內容的畫質將按照來源解像度而有所不同。

BGW-D

AI 亮度控制

感測周圍環境光暗，調校最佳屏幕亮度。於任何環境下確保完美亮度水。

螢幕上顯示森林影像，並根據周圍環境調節亮度。

ThinQ AI

智能超乎想像

從語音控製到個人化內容，ThinQ AI 讓你擁有更智能的電視體驗。

*服務的可用性可能因應不同地區而異。
*需要單獨訂閱 OTT 服務。

智能超乎想像

透過語音輕鬆操控。透過 Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay 等，快捷控制 LG UHD 超高清電視。

顯示與 ThinQ 人工智能兼容的 Apple Airplay 和 Apple HomeKit 標誌的詳情。

*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援功能列表和應用程式可能因應不同地區而異。
*功能列表可能因應不同型號而異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 支援可能因應不同地區而異。

個人檔案

登入帳戶設立個人檔案，度身打造個人化推薦內容。
*因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
*可無限創建個人檔案，但主頁則最多可顯示 10 個個人檔案。
影像顯示一對夫妻使用 LG 超高清電視觀賞節目。

影院體驗帶入家中

4K 畫質呈現上影院般的觀賞體驗

*4K 超高清使用限制。瀏覽 http://go.nflx.me/4K

HDR10 Pro

透過 HDR10 Pro ，為每影像提升清晰度及令色彩更豐富，帶來栩栩如生的逼真影像。

FILMMAKER MODE™

徹底如實呈現電影製作人的視野及原始電影效果，保留原有設定，欣賞從導演角度的電影。

盡享心愛娛樂

內置多個 OTT 串流服務，無間斷欣賞喜愛節目。

*4K 超高清使用限制。瀏覽 http://go.nflx.me/4K

顯示器顯示穿著高科技裝備的人物角色。

為精彩遊戲準備就緒

配備Game Optimizer 、控制面板 及 HGiG 模式，簡易操作同時提升遊戲畫質及體驗。

遊戲儀錶板及 Optimizer 遊戲畫質提升功能

最佳遊戲體驗所需的所有設定盡在一處，任君挑選。遊戲儀錶板讓您快速更改當前的遊戲種類設定。

HGiG 模式

LG 與遊戲業界並肩合作，提供讓最新 HDR 遊戲體驗，盡情沉醉於遊戲當中。

*軟件更新的可用性可能因應不同型號和地區而異。
*Game Optimizer 遊戲畫質提升功能選單中的項目可能因應不同系列而異。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定並給公眾提供準則，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。

使用 LG 超高清顯示器包裝盒升級再造的鮮花包裝盒。

更好更環保

LG 4K UHD 超高清電視包裝經過重新設計，採用單色印刷及可回收包裝盒。

*包裝盒上的內容可能因型號或地區而異。

列印

所有規格

連接性

  • HDMI Input

    2ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • USB Input

    2ea

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • Headphone output

    -

  • CI 槽

    -

電源

  • 電源供應（電壓，Hz）

    AC 100~240V 50-60Hz

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K UHD

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光技術

    Direct

  • 更新率

    60Hz Native

  • Brightness (Set Typ.)

    300 nit

  • 完美純黑

    -

  • 寬色域技術

    -

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α9 Gen 5 AI 4K 處理器

  • 人工智能影像

    -

  • 人工智能倍線技術

    4K Upscaling

  • 人工智能影像識別

    -

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    -

  • 動態色調配對

    支援

  • 調光技術

    -

  • 流暢畫面

    -

  • 影像模式

    9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    -

  • FreeSync Compatible (AMD)

    -

  • HGIG 模式

    支援

  • Game Optimizer

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    -

  • QMS (Quick Media Switching)

    -

SMART TV

  • 系統

    webOS 22

  • ThinQ

    支援

  • 智能語音識別

    -

  • 神奇遙控器

    -

  • Amazon Alexa

    -

  • Apple Airplay2

    支援

  • 手機遙控應用程式

    -

  • 免提語音操控

    -

  • Art Gallery

    -

  • 網頁瀏覽器

    -

  • LG Channels

    -

  • Who.Where.What?

    -

  • 賽事提醒

    支援

  • 多重畫面

    -

  • 房對房分享

    -

  • 家庭設定

    支援

  • 隨時待命

    -

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • Home Hub

    -

  • Works with Apple Home

    支援

AUDIO

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Sound

    AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)

  • 音響系統

    2.0 Channel

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Dolby Atmos

    -

  • LG Sound Sync

    支援

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    -

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • WOW Orchestra

    -

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深)

    1235 x 715 x 57.5 mm

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深)

    1235 x 787 x 260 mm

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深)

    1360 x 810 x 207 mm

  • 檯架 (闊 x 深)

    819 x 260 mm

  • 機身不連座檯架重量

    14.0 kg

  • 機身連座檯架重量

    15.4 kg

  • 連包裝盒重量

    20.3 kg

  • VESA Mounting (WxH)

    300 x 300 mm

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    神奇遙控器 (支援 NFC)

  • 電源線

    Yes (Detachable)

  • 遙控器電池

    支援 (AA x 2 粒)

  • IR Blaster Cable

    -