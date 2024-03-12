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75" LG UHD 4K TV
*以下產品概覽中使用的影像僅供參考。
*請前往頁面頂部的圖庫查閱準確圖示。
*升級內容的畫質將按照來源解像度而有所不同。
AI 亮度控制
螢幕上顯示森林影像，並根據周圍環境調節亮度。
AI Sound Pro
*服務的可用性可能因應不同地區而異。
*需要單獨訂閱 OTT 服務。
智能超乎想像
顯示與 ThinQ 人工智能兼容的 Apple Airplay 和 Apple HomeKit 標誌的詳情。
*支援功能列表和應用程式可能因應不同地區而異。
*功能列表可能因應不同型號而異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 支援可能因應不同地區而異。
個人檔案
*可無限創建個人檔案，但主頁則最多可顯示 10 個個人檔案。
*4K 超高清使用限制。瀏覽 http://go.nflx.me/4K
HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™
盡享心愛娛樂
*必須持有 Netflix 串流會籍。
*內容及應用程式的供應情況可能因應不同地區而異。需要單獨訂閱 Disney+。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*需要訂閱 Apple TV+。
*亞馬遜、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付亞馬遜 Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務可能因應不同地區而異。
遊戲儀錶板及 Optimizer 遊戲畫質提升功能
HGiG 模式
*軟件更新的可用性可能因應不同型號和地區而異。
*Game Optimizer 遊戲畫質提升功能選單中的項目可能因應不同系列而異。
*HGiG 是由遊戲和電視顯示屏行業的公司組成的自願團體，他們共同確定並給公眾提供準則，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*包裝盒上的內容可能因型號或地區而異。
所有規格
連接性
-
HDMI Input
3ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
USB Input
2ea
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
Headphone output
-
-
CI 槽
-
電源
-
電源供應（電壓，Hz）
AC 100~240V 50-60Hz
-
待機耗電量
小於 0.5W
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K UHD
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光技術
Direct
-
更新率
60Hz Native
-
Brightness (Set Typ.)
350 nit
-
完美純黑
-
-
寬色域技術
-
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 Gen 5 AI 4K 處理器
-
人工智能影像
-
-
人工智能倍線技術
4K Upscaling
-
人工智能影像識別
-
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
-
-
動態色調配對
支援
-
調光技術
-
-
流暢畫面
-
-
影像模式
9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
-
-
FreeSync Compatible (AMD)
-
-
HGIG 模式
支援
-
Game Optimizer
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
-
-
QMS (Quick Media Switching)
-
SMART TV
-
系統
webOS 22
-
ThinQ
支援
-
智能語音識別
-
-
神奇遙控器
-
-
Amazon Alexa
-
-
Apple Airplay2
支援
-
手機遙控應用程式
-
-
免提語音操控
-
-
Art Gallery
-
-
網頁瀏覽器
-
-
LG Channels
-
-
Who.Where.What?
-
-
賽事提醒
支援
-
多重畫面
-
-
房對房分享
-
-
家庭設定
支援
-
隨時待命
-
-
USB 鏡頭連接
支援
-
Home Hub
-
-
Works with Apple Home
支援
AUDIO
-
聲音輸出
20W
-
AI Sound
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
音響系統
2.0 Channel
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Speaker Direction
Down Firing
-
Dolby Atmos
-
-
LG Sound Sync
支援
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
-
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
WOW Orchestra
-
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深)
1678 x 964 x 59.9 mm
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深)
1678 x 1045 x 378 mm
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深)
1820 x 1205 x 228 mm
-
檯架 (闊 x 深)
895 x 378 mm
-
機身不連座檯架重量
31.4 kg
-
機身連座檯架重量
34.6 kg
-
連包裝盒重量
44.5 kg
-
VESA Mounting (WxH)
400 x 400 mm
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
神奇遙控器 (支援 NFC)
-
電源線
Yes (Attached)
-
遙控器電池
支援 (AA x 2 粒)
-
IR Blaster Cable
-