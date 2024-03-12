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UR761H 系列 - 55 吋 4K UHD 酒店商用電視

功能

圖庫

規格

支援

UR761H 系列 - 55 吋 4K UHD 酒店商用電視

55UR761H0CA

UR761H 系列 - 55 吋 4K UHD 酒店商用電視

(4)
Front view with infill image

4K 超高清酒店電視 配備 Pro:Centric Direct

酒店桌上的電視播放著生動明亮的畫面。

*55 吋
*此網頁的所有圖像僅供參考。

Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud 提升了企業內容管理系統 (CMS) 解決方案的易用性和系統雲端化，加強了第三方解決方案的服務，還提供各種設計範本，透過奪目的儀表板以改進資料收集和分析平台。

這位女士正在使用 Pro:Centric Cloud 工作。

透過 Pro:Centric Direct 輕鬆存取 Netflix 應用程式

Pro:Centric Direct 是一款簡單易用的酒店內容管理解決方案，能為你的客戶創造難忘體驗。最特別的是，任何持有 Netflix 會籍的人都可以透過 Pro:Centric Direct 啟動 Netflix 應用程式。

酒店房間內的電視上顯示包括 Netflix 應用程式在內的酒店內容。

*僅限 webOS 5.0 *需要 PMS *適用於 Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Direct

酒店內容管理方案 Pro:Centric Direct 提供簡單易用的編輯工具，讓用家簡單一按即可輕鬆履行服務及 IP 網絡遙距管理。Pro:Centric Direct 方案提供定制介面以助輕鬆編輯介面，同時有效管理房內的所有電視。
PCD 版本通過 LG 自然語言處理 (NLP) ，透過物聯網於室內進行控制及語音控制。與物聯網技術和語音相關的功能將以人工智能科技成就新一代酒店客房。

這位男士正透過伺服器來使用 Pro:Centric Direct 方案以控制酒店電視的內容和設定。

*某些功能或許不獲支援，具體取決於 PCD 版本。

纖薄邊框 讓電視更顯精緻

配備纖薄邊框的 UR761H 系列可與任何室內設計融為一體，讓你在不受打擾的情況下享受令人沉醉的順暢觀賞體驗。

纖薄邊框電視以逼真畫面顯示螢幕，為你帶來更高水準的觀賞體驗。

塗層物料

酒店或度假村內的電視無可避免地會暴露於鹽分、灰塵、鐵粉和潮濕環境中，情況長時間持續或會影響電視的性能。主電路板(電源板)上的塗層可保護(三防漆)電視免受鹽分、灰塵、鐵粉、潮濕環境等的影響，大大降低了此類情況帶來的風險。

UR 系列的主要電路板(電源板)上具有塗層，即使在帶鹽分環境或潮濕環境中仍能保護電視機。

*真實圖像(電視顯示屏)或與顯示的示例圖像不同。
該電視配備能與其它電視機連接的 SoftAP，即「虛擬」Wi-Fi 功能。

SoftAP

軟件存取點 (Soft AP) 是「虛擬」的 Wi-Fi 無線上網功能，使用電視作為無線熱點，讓住客將自己的裝置連接至 Soft AP。當中支援「Bridge Mode」連接模式，讓管理員掌握房內的 Soft AP 資訊，例如訊號水平及 Soft AP 密碼等等。

*Soft AP 應設定於開啟電視後顯示的安裝選項。
*智能鏡像或無法同時運作。

一台電視正在使用以 webOS 為基礎的「畫廊」模式以呈現一件藝術品。

LG webOS 5.0 創新功能

盡情探索最新的 LG 智能電視功能，新增「Mood Display」及「Gallery Mode」，讓用家於電視上自定時鐘及開啟「Gallery Mode」，配合生活空間佈局。

一台電視正在播放帶有影像的歡迎字句。

歡迎影片 / 畫面

LG 商用電視可播放多張圖像，讓住客步入酒店房間一刻就能看到更多不同歡迎字句，有賓至如歸的感覺。

一個人正在用「酒店模式」控制電視設定。

酒店模式(公共顯示模式)

由選擇頻道以至調校音量，商用區的電視設定均由用家全權控制。透過公共顯示模式，亦可按需要在電視恢復默認設定。

內含另一台電視設定副本的 USB 有助於設定新電視。

USB 複製

透過 USB 數據複製功能，有效地管理多部顯示屏的運作。數據可複製至某部顯示屏的 USB，並透過插入 USB 發送至其他顯示屏，而無須逐一設定各部顯示屏。

透過藍牙將電視揚聲器與手機連線，自在聆聽音樂。

藍牙音樂播放

透過藍牙把聲音同步，讓使用者透過電視揚聲器傾聽流動裝置上的音樂。

*支援藍牙聲音同步的裝置：Android(v4.4 KitKat 以上)/iOS 流動裝置

列印

所有規格

影片

  • AI Picture Pro

    -

  • Game Optimizer

    -

  • HDR_HDR 10 Pro

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

資訊

  • 類別

    Pro:Centric Smart

標準

  • EMC

    CE

  • 其他

    -

  • 安全

    CB

電源規格

  • 耗電量（最大）

    160W

  • 耗電量（標準）

    135W

  • 電源供應（電壓，Hz）

    AC 100~240V 50/60Hz

  • 待機耗電量

    0.5W 以下

SUPERSIGN 軟件兼容性

  • CMS(Premium)

    -

  • Control / Control Plus

    -

  • LG Connected Care

    -

  • Simple Editor

    -

配件

  • 電源線

    YES (1.5M / Angle type)

  • 遙控類型

    S-Con / MMR（選項）

直向功能（醫院）

  • 健康耳機模式

  • Pillow Speaker

    -

  • 保護殼（玻璃）

    -

廣播系統

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    PAL-I, PAL BG/DK, NTSC-M

  • Digital

    DTMB

  • 圖文電視（自動圖文電視）

    -

機械

  • Credenza/安全螺絲孔

    YES (Need Stand)

  • Kensington Lock

  • 鎖定板（方便安裝）

    YES (Need Stand)

  • VESA 兼容

    300 x 300 mm

標準（歐盟_新標籤 (`21.3~)）

  • HDR 等級

    -

  • HDR 開啟模式

    -

  • SDR 等級

    -

  • SDR 開啟模式

    -

音訊（音效）

  • AI Acoustic Tuning

    是（就緒，需要 MMR）

  • AI Sound

  • LG Sound Sync

  • 喇叭（音訊輸出）

    20W

顯示

  • 亮度（標準）

    330 nit

  • 解像度

    4K 超高清 (3,840 x 2,160)

  • 大小（吋）

    55

標準（歐盟_舊標籤 (~`21.3)）

  • 平均每年耗電量 (kWh)

    -

  • ErP 等級

    -

  • 亮度比 (%)

    -

  • 運行耗電量

    -

直向功能（企業/零售）

  • Crestron 認證兼容性

    -

  • BEACON

  • CISCO 認證兼容性

    -

  • DPM (Digital Power Management)

    -

  • Embedded CM (Contents Manager)

    -

  • Embedded GM (Group Manager)

    -

  • 故障處理

    -

  • NTP 伺服器設定

    -

  • NTP 同步定時器

  • Play Via URL

    -

  • Promota / Mobile CMS

    -

  • RTC（即時時鐘）

  • 時間排定

    -

  • 直向設置

    -

  • Video Tag

    是（2 段影片）

尺寸/重量

  • 邊框闊度（左/右/上/下，不連邊框）

    6.9/6.9/6.9/18.4 mm

  • 邊框闊度（左/右/上/下，連邊框）

    12.8/12.8/12.8/19.9 mm

  • 運送尺寸（闊 x 高 x 深）

    1360 x 860 x 207 mm

  • 尺寸（不連支架）（闊 x 高 x 深）

    1235 x 715 x 57.5 mm

  • 尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    1235 x 777 x 303 mm

  • 運送重量

    22.3 kg

  • 重量（無支架）

    14 kg

  • 重量（連支架）

    17.2 kg

款待解決方案

  • Pro:Idiom (DRM)

  • 其他 DRM

    -

  • Pro:Centric Cloud

  • Pro:Centric Direct

  • Pro:Centric Server

  • Pro:Centric Smart

  • Pro:Centric V

  • Pro:Idiom Media (DRM)

  • Quick Menu (Customizable Portal)

  • webRTC（即時通訊）

智慧功能

  • Screen Share

  • AOD

    -

  • Bluetooth

  • 藍牙音訊播放

  • DIAL

  • Gallery Mode

  • HDMI-ARC

    是 (HDMI2)

  • Home Office

    -

  • IoT

  • Magic Remote 神奇遙控兼容性

    是（就緒）

  • Mood Display

  • Multi-View

    -

  • Soft AP

  • 語音識別（獨立式/解決方案）

  • webOS version

    webOS 5.0

  • 網頁瀏覽器

  • Wi-Fi

連接性

  • CI 槽

    -

  • 音訊線路輸出 (3.5 毫米手機插孔)

    -

  • AV 輸入

    -

  • 元件輸入 (Y、Pb、Pr-影片）

    -

  • 直流電適配器輸入

    -

  • 數碼音訊輸出（光纖）

  • ECI（RJ12 插孔）

    -

  • 擴充插槽（60 針）

    -

  • 外置揚聲器輸出（3.5 毫米手機插孔）

  • 外部紅外線輸入

    -

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • 耳機輸出

  • 只限 LG SVC（手機插孔類型）

    -

  • MPI 連接埠（RJ12 插孔）

    -

  • PC 音訊輸入

    -

  • 枕式喇叭介面（6 針）

    -

  • PoC（同軸供電）

    -

  • 射頻輸入

    是 (2ea)

  • RGB 輸入 (D-sub 15 針) - PC

    -

  • RJ45（使用目的）

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub 9 針/手機插孔)

    是（手機插孔）

  • 電視連接配置（手機插孔類型）

    -

  • USB（版本）

    是 (2ea / 2.0)

款待功能

  • Instant ON

  • b-LAN

    -

  • Conformal Coating

    -

  • 診斷

    是（IP 遙控）

  • 節能模式

  • Enterprise Mode

    -

  • External Power Out

    -

  • External Speaker Out / Line Out

    是（外置喇叭輸出）

  • EzManager

  • 全觸控螢幕

    -

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

  • HTNG-CEC (Version)

    是 (1.4)

  • Insert Image

  • 紅外線輸出

    是（RS-232C、HDMI）

  • Lock mode

    是（有限）

  • Mobile Remote

    -

  • 多元紅外線代碼

  • One Channel Map

  • Port Block

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

  • Simplink(HDMI-CEC) (Version)

    是 (1.4)

  • SNMP

  • USB 自動播放/播放+

    -

  • USB Cloning

  • V-Lan Tag

  • 射頻喚醒

  • Welcome Screen (Splash Image)

  • Welcome Video

  • WOL

設計

  • 正面色彩

    Ashed Brown

  • 支架類型

    1 Pole (Swivel)

  • 工具名稱

    UP8000