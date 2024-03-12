UR761H 系列 - 75 吋 4K UHD 酒店商用電視

酒店或度假村內的電視無可避免地會暴露於鹽分、灰塵、鐵粉和潮濕環境中，情況長時間持續或會影響電視的性能。主電路板(電源板)上的塗層可保護(三防漆)電視免受鹽分、灰塵、鐵粉、潮濕環境等的影響，大大降低了此類情況帶來的風險。

