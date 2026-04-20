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UK761H 系列 - 50 吋 NanoCell 智能電視，配備 Pro:Centric 解決方案
配備 Pro:Centric 解決方案的 NanoCell 智能電視
酒店牆上的電視顯示出明亮而生動的螢幕。
* 此頁面的所有影像僅供參考。
Nano 面板
體驗 NanoCell 的破格技術，透過採用特製的偏光片及納米級材料，展現毫不失真的卓越色彩還原效果。先進的納米技術能過濾 RGB 波長中的雜色，展現極純淨色彩及真實 4K 畫面。讓您沉浸於逼真影像之中，享受精準色彩與大幅提升的對比度。透過應用納米級的吸光材料，NanoCell 可有效分離重疊的紅綠波長，從而擴闊色域並提高準確度。進一步提升您的觀賞體驗，讓您喜愛的內容活靈活現！
UK761H 搭配 LG NanoCell 技術，螢幕色彩鮮豔，畫質清晰銳利。
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud 提升了企業內容管理系統 (CMS) 解決方案的可用性和系統雲端化，加強了第三方解決方案的服務，還提供各種設計範本，透過奪目的控制面板，改善資料收集和分析平台。除此之外，流動應用程式創作器 (Mobile Application Creator) 讓您簡化在流動裝置上為客人設定禮賓服務的過程，讓客人的要求得到即時的回應。
這位女士正在使用 Pro:Centric Cloud 工作。
LG 酒店電視
支援 Google Cast
透過 LG 酒店電視上的 QR Code 快速存取您的個人裝置，即可在大螢幕上串流觀看您最喜愛的 OTT 節目。系統會自動刪除個人資料，讓您體驗安全結帳、安心無憂。此外，只需連接裝置一次，即可在整個住宿期間保持連接！
酒店住客正在使用 Google Cast 將智能手機與客房內電視配對，以存取影視內容。
* Google Cast 是 Google LLC 的商標。
支援 Apple AirPlay
透過 Apple AirPlay，無論從 iPhone 或 iPad 上的應用程式觀看電影和節目，還是分享 Apple 裝置上的照片、個人影片、遊戲等影視內容，住客都可以透過串流方式，將內容投放至 LG Pro:Centric 智能酒店電視上。住客只需在辦理入住手續後掃描螢幕上的 QR Code，即可將 iPhone 或 iPad 安全地與客房內的電視直接配對。
一位酒店住客正在透過 AirPlay 將 iPhone 與客房內電視配對。
輕鬆存取
Netflix 應用程式
透過 Pro:Centric 解決方案，在 UK761H 上體驗 Netflix 的各種影片內容，讓您在舒適的客房內盡享串流平台所提供數千種選擇。
酒店房間內的電視上顯示包括 Netflix 應用程式在內的酒店影視內容。
* 需要 Netflix 會籍。
Pro:Centric Direct
酒店內容管理方案 Pro:Centric Direct 提供簡單易用的編輯工具，讓用家簡單一按即可輕鬆執行服務及 IP 網絡遙距管理。Pro:Centric Direct 方案提供定制介面以助輕鬆編輯，同時有效管理房內的所有電視。它還可透過物聯網於房間內進行控制，以人工智能科技成就新一代酒店客房。
一位男士正在透過伺服器利用 Pro:Centric Direct 解決方案來管理酒店內的電視內容和設定。
* 某些功能或許不獲支援，具體取決於 PCD 版本。
SoftAP
相較上一代必須透過實體有線連接才能使用 SoftAP 功能，新一代的 Wireless-In SoftAP 可透過無線方式連接電視，為酒店提供更靈活而穩定的連線方案。
透過電視的 SoftAP 功能，連接手機、手提電腦、平板電腦等其他裝置。
敷形塗層
酒店或度假村內的電視無可避免地會暴露於鹽分、灰塵、鐵粉和潮濕環境中，長時間使用可能會影響性能。電路板 (電源板) 上的敷形塗層可保護電視避免受到鹽分、塵垢、鐵粉及濕氣等因素影響，減少受損風險。
UK761H 的主要電路板 (電源板) 上具有選擇性敷形塗層，即使在帶鹽分環境或潮濕環境中仍能保護電視機。
所有規格
配件
遙控類型
S-Con / MMR（選項）
電源線
YES (1.5M / Detached Angle)
音訊（音效）
喇叭（音訊輸出）
20W
AI Sound
是
AI Acoustic Tuning
是（就緒，需要 MMR）
LG Sound Sync
是
連接性
HDMI 輸入
是 (3ea)
USB（版本）
是 (2ea / 2.0)
射頻輸入
是 (2ea)
數碼音訊輸出（光纖）
是
外置揚聲器輸出（3.5 毫米手機插孔）
是
耳機輸出
是
CI 槽
是 (CI+ 1.4 ECP)
RJ45（使用目的）
2 (Ethernet, Aux)
RS-232C (D-Sub 9 針/手機插孔)
是（手機插孔）
設計
工具名稱
NANO80
支架類型
無支架（對於配件：1 杆）* 32~55"：旋轉/其他：固定
正面色彩
Charcoal Black
款待功能
EzManager
是
USB Cloning
是
射頻喚醒
是
WOL
是
SNMP
是
診斷
是（IP 遙控）
HTNG-CEC (Version)
是 (1.4)
Simplink(HDMI-CEC) (Version)
是 (1.4)
紅外線輸出
是（RS-232C、HDMI）
多元紅外線代碼
是
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
是
Welcome Video
是
Welcome Screen (Splash Image)
是
Insert Image
是
One Channel Map
是
External Speaker Out / Line Out
是（外置喇叭輸出）
Instant ON
是
V-Lan Tag
是
Mobile Remote
是
Port Block
是
Lock mode
是（有限）
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
是
節能模式
是
款待解決方案
Pro:Centric Smart
是
webRTC（即時通訊）
是
Pro:Centric Cloud
是
Pro:Centric Direct
是
Pro:Centric V
是
Pro:Centric Server
是
Quick Menu (Customizable Portal)
是
Pro:Idiom (DRM)
是
Pro:Idiom Media (DRM)
是
資訊
類別
Pro:Centric Smart
機械
VESA 兼容
200 x 200 mm
Kensington Lock
是
Credenza/安全螺絲孔
是（需要支架）
鎖定板（方便安裝）
是（需要支架）
智慧功能
webOS version
webOS 25
網頁瀏覽器
是
Magic Remote 神奇遙控兼容性
是（就緒）
Mood Display
是
Gallery Mode
是
Wi-Fi
是
Bluetooth
是
Soft AP
是
Screen Share
是
DIAL
是
藍牙音訊播放
是
HDMI-ARC
是 (HDMI2)
語音識別（獨立式/解決方案）
是
標準
安全
CB
EMC
CE
影片
AI Picture Pro
是
HDR_HDR 10 Pro
是
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
是
Game Optimizer
是
尺寸/重量
尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
1121 x 713 x 303 mm
尺寸（不連支架）（闊 x 高 x 深）
1121 x 651 x 57.1 mm
運送尺寸（闊 x 高 x 深）
1215 x 775 x 152 mm
邊框闊度（左/右/上/下，連邊框）
12.8/12.8/12.8/19.9 mm
邊框闊度（左/右/上/下，不連邊框）
7.3/7.3/7.8/18.4 mm
重量（連支架）
15.3 kg
重量（無支架）
12.1 kg
運送重量
15.0 kg
顯示
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
亮度（標準）
300 nit
電源規格
耗電量（最大）
141W
耗電量（標準）
120.6W
電源供應（電壓，Hz）
AC 100~240V 50/60Hz
待機耗電量
小於 0.5W
直向功能（醫院）
健康耳機模式
是
直向功能（企業/零售）
RTC（即時時鐘）
是
NTP 同步定時器
是
BEACON
是
Video Tag
是（2 段影片）