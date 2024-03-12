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XE4F 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

XE4F 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

49XE4F-B

XE4F 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

(2)

纖薄耐用的設計配備出眾影像

XE4F 系列採用纖薄耐用設計，安裝簡單，即使在安裝環境複雜的戶外亦能滿足客戶所需。而且亮度經過加強，即使身處強烈的直照陽光底下，亦能緊抓客戶目光。
纖薄輕巧的設計 1
纖薄耐用的設計

纖薄輕巧的設計

XE4F 系列採用單一顯示屏，設計輕巧纖薄，無需另外的外殼也能輕鬆個人化處理，以適應不同的外在環境。
輕鬆整合，滿足合作夥伴的個人化設計需要1
纖薄耐用的設計

輕鬆整合，滿足合作夥伴的個人化設計需要

XE4F 系列機身輕巧，能夠根據客戶的各種要求和設定輕易進行個人化。XE4F 系列非常適合掛起，可根據行業目標和用途配合顧客所需，無論是戶外餐牌還是小食亭均非常合適。
光彩卓越 1
出眾影像

光彩卓越

XE4F 系列擁有強力的 4,000 nits 亮度，即使身處直照陽光底下，亦能提供清晰靈動的畫面。
廣闊視角 1
出眾影像

廣闊視角

IPS 科技更有效控制液晶，不論從任何視角都能看到屏幕。
持久亮度 1
出眾影像

持久亮度

透過增加更多 LED 單元，令 XE4F 在低溫下運作時可以保持較高的亮度，因而持久性也更甚於傳統的產品。
在佩戴太陽眼鏡下亦可看見1
出眾影像

在佩戴太陽眼鏡下亦可看見

QWP* 技術讓觀看者即使在佩戴太陽眼鏡的情況下也能看得很清晰。

* 四分之一波片技術

 

IP56 設計帶來安心防護1
可靠的戶外之選

IP56 設計帶來安心防護

顯示屏以 IP56 設計封實，令運作更加可靠。這個設計不但防水，亦能抵禦天氣的影響，包括太陽、雨水、雪、塵和風造成的破壞，堪稱戶外設備的必備之選。
防護玻璃（IK10 認證）1
可靠的戶外之選

防護玻璃（IK10 認證）

前方玻璃經過強化和夾層處理，確保以最佳方式保護產品免受戶外極端環境損害，令外在影響造成的損壞減至最低。

*圖片僅供參考。

* IK 評級指的是面對外在影響的抵禦等級，分為 0 至 10 級。（10 是最高的防護等級。）

 

支援 HDBaseT ™ 1
保養簡昜

支援 HDBaseT ™

XE4F 系列支援 HDBaseT ™ 技術以實現對顯示屏更輕鬆地控制並節省安裝及保養開支。HDBaseT ™ 技術是超高清視訊及音訊傳輸全球標準，透過一根長距離的線纜實現超高清傳輸、以太網、控制功能、USB 和 IR 等功能。

* XE4F 系列不支援電源供應

網絡監控 1
保養簡昜

網絡監控

網絡監控解決方案用法簡單，能夠讓用戶輕鬆使用。此方案讓用戶隨時隨地透過手機享有完整的控制權，還可以存取當前和以往的數據。用戶可以監控顯示屏、作出調查，以及實時遙控顯示屏。

*圖片僅供參考。

列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    -30 °C to 50 °C

  • 操作濕度

    5 % to 100 %

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

配件

  • 選購

  • 基本

    Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 67%

  • 對比度

    1,300:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS / M+

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    49

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    Max. 15 degree

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

  • IP 級別

    IP56

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

防護玻璃

  • 抗反射

  • 防護等級

    YES (IK10)

  • 紅外線 - 阻力 (IR)

  • 防碎

  • 回火/化學強化

    回火強化

  • 厚度

    5mm

專用功能 - 觸控

  • 介面

    不適用

  • 準確度（標準）

    不適用

  • 可觸控對象大小

    不適用

  • 多點觸控

    不適用

  • 操作系統支援

    不適用

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃傳輸

    不適用

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    不適用

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (2ea、LAN 1ea / HDbaseT 1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (2ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    不適用

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1287 x 797 x 207mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1153 x 656.2 x 88.0mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    37Kg

  • 重量（屏身）

    32Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

    是 (2PBP)

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    1023 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    350W

  • 標準

    300W (Full White) 144W (IEC 62087)