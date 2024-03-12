XE4F 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* 四分之一波片技術
*圖片僅供參考。
* IK 評級指的是面對外在影響的抵禦等級，分為 0 至 10 級。（10 是最高的防護等級。）
* XE4F 系列不支援電源供應
*圖片僅供參考。
所有規格
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
否
環境狀況
-
操作溫度
-30 °C to 50 °C
-
操作濕度
5 % to 100 %
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
否
-
OPS 類別兼容
否
配件
-
選購
否
-
基本
Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
否
-
加速（陀螺儀）感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
BLU 感應器
是
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
是
-
濕度感應器
是
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
本機密鑰操作
否
-
像素感應器
是
-
電源指示燈
是
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
面板
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
亮度
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
NTSC 67%
-
對比度
1,300:1
-
Dynamic CR
500,000:1
-
壽命
50,000 小時（標準）
-
實際解像度
1920 x 1080 (FHD)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
面板技術
IPS / M+
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
是
-
更新率
60Hz
-
回應時間
8ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
49
-
表面處理（霧度）
Haze 3%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
Max. 15 degree
-
敷形塗層（電源板）
是
-
陽光直射
是
-
IP 級別
IP56
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
防護玻璃
-
抗反射
是
-
防護等級
YES (IK10)
-
紅外線 - 阻力 (IR)
是
-
防碎
是
-
回火/化學強化
回火強化
-
厚度
5mm
專用功能 - 觸控
-
介面
不適用
-
準確度（標準）
不適用
-
可觸控對象大小
不適用
-
多點觸控
不適用
-
操作系統支援
不適用
-
防護玻璃厚度
不適用
-
防護玻璃傳輸
不適用
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
不適用
軟件兼容性
-
Mobile CMS
否
-
Connected Care
是
-
Promota
否
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
否
連接性
-
音訊輸入
否
-
音訊輸出
否
-
Daisy Chain
否
-
DP 輸入
是 (HDCP 2.2)
-
DP 輸出
否
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
是
-
HDMI 輸入
是 (2ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
否
-
紅外線輸出
否
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (2ea、LAN 1ea / HDbaseT 1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (2ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
不適用
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1287 x 797 x 207mm
-
把手
否
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1153 x 656.2 x 88.0mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
37Kg
-
重量（屏身）
32Kg
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
是
-
BEACON
否
-
啟動標誌圖像
是
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
否
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
否
-
外部輸入旋轉
是
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
是
-
網絡準備
否
-
無訊號影像
是
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.0
-
PBP
是 (2PBP)
-
PIP
是
-
Play Via URL
是
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
是
-
掃描反轉
否
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
否
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
是
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
是
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
是
-
灰階白平衡設定
否
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
1023 BTU/Hr(Typ.), 1194 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)
-
關機
0.5W
-
最大
350W
-
標準
300W (Full White) 144W (IEC 62087)