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One:Quick Flex
LG One：Quick Flex 屢獲殊榮
技術和設計已獲得全球認可。
CES Innovative Awards 及 Red Dot Award
One:Quick Flex
專為協作而設
兩人在非正式的空間中使用 One:Quick Flex 進行視像會議中。後方桌子的另外兩個人正在進行會議，他們把 One:Quick Flex垂直翻轉，並透過專用觸控筆在螢幕上標記或書寫。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
「觸控及繪畫」功能 協作更佳
*提供一支觸控筆。
*註釋和繪畫需要專用應用程式(MS Whiteboard 就緒)
*支架需另行購買。
*產品需要插入適合的電源才能運作。
*支架需另行購買。手動旋轉螢幕。
*如要水平使用裝置，用家可以逆時針旋轉，並反方向旋轉以切換回橫向模式。
*部分應用程式不支援垂直顯示模式。
*以手動調整高度。
*模擬螢幕影像僅供參考。
*使用語音指令僅限於某些特定功能：電源、音量、內置應用程式、鏡頭、閱讀模式
時尚設計 融入空間
完美融入室內裝修佈局。
建議在以下場景使用：
LG One: Quick Flex
43 吋 4K 超高清觸控螢幕設有可移動式支架，適合在不同環境使用。
診所
遙距執行簡單諮詢或醫學測試，無需與患者面見。
遠距醫療
在家方便地諮詢醫生，沒有時間和空間限制。
協作工作空間
員工可以透過繪畫和書寫自由說明其創意意念。
設計辦公室
在同一地方與客戶進行會議、示範及簽約。
病房和療養院
與親友緊密連繫。
視像通話
與很久不見的親友進行生動的視像通話。
在家工作
在家高效輕鬆地處理公司工作和進行視像會議。
幼稚園
為小孩而設的互動教學工具。
小孩在課堂中的繪畫和寫作可儲存為影像檔案。
遙距學習
實時參加網上課堂並在課堂資料上做筆記。
*例子僅為提供資料；LG 不提供個別解決方案或服務。
*取決於使用的應用程式，螢幕設置和功能支援可能有異。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
43"
-
面板技術
IPS
-
背光類型
Edge
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
3840x2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
350nit (Typ.)
-
對比度
1000:1
-
色域
NTSC 72%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178x178
-
色深（色彩數目）
10-bit(D),1.07 Billion colors
-
回應時間
9ms
-
表面處理（霧度）
Haze (12%, in-TOUCH Pol.)
-
壽命
50,000Hrs (min.)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
縱向/橫向
YES / YES
連接性
-
HDMI 輸入
YES(2)
-
DP 輸入
YES(1, USB Type C)
-
RJ45(LAN) 輸入
YES(1)
-
USB 輸入
USB3.1 Type A(2), USB Type C(1)
-
DP 輸出
YES(1, USB Type C(DP ALT MODE))
機械規格
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
13.9 / 13.9 / 13.9 / 16.5 mm
-
重量（屏身）
12.7kg
-
包裝後的重量
15.1kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
973.2 x 605.8 x 49.4mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
Floor stand : 973.2(H) x 1198.1(V) x 610.0(D)mm (Landscape)
Floor stand : 662.0(H) x 1360.9(V) x 610.0(D)mm (Portrait)
Desktop stand : 973.2(H) x 641.2(V) x 242.3(D)mm
-
VESA 標準安裝介面
200x200
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1056 x 690 x 152mm (W/O Stand)
-
重量（屏身+支架）
(Head + Stand) 15.4kg
(Head + Floor Stand) 29.3kg
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
802.11ac 2x2
-
溫度感應器
YES
-
自動亮度感應器
YES
-
本機密鑰操作
YES
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
-
啟動標誌圖像
YES
-
無訊號影像
YES
-
旋轉螢幕
YES
-
智能節能
YES
-
PM 模式
YES
-
網絡喚醒
YES
-
HDMI-CEC
YES
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10% to 80%
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
55.68349
-
智能節能 (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W↓
-
關機
0.5W↓
-
最大
190W
-
標準
75W
音效
-
喇叭（內置）
YES(10W x 2)
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / 能源之星
YES / NO
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic, Türkçe
配件
-
基本
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Warranty Card, IG
-
選購
1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)
專用功能 - 觸控
-
可觸控對象大小
Ø8 mm
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
35mm ↓
-
準確度（標準）
3.5mm
-
介面
USB1.1
-
操作系統支援
Windows 10 or higher
-
多點觸控
MAX 10 Points
專用功能 - ONE:QUICK
-
CPU
AMD Ryzen R1505G
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
SSD 256GB
-
圖形
AMD Radeon Vega
-
Wi-Fi
802.11ac 2x2
-
Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
啟動列
YES
-
Home Dashboard 家居儀表板
YES
-
分屏_全/半
YES
-
屏幕截圖
YES
-
會議（聲音）記錄
YES
-
檔案分享
YES
-
One:Quick Share 兼容性
YES
-
One:Quick Remote Meeting
YES
-
閱讀模式（藍光）
YES
-
內置應用程式
Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)
-
相機_解像度
1920x1080 (FHD)
-
相機_視野 (FoV)
88°
-
咪高峰_陣列
2EA
-
咪高峰_接收範圍
3m
-
保養
3 Years (Panel)
1 Year (PC Board)