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One:Quick Works
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
面板技術
IPS
-
背光類型
邊緣
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
450nit (Typ.)
-
對比度
1,000:1
-
Dynamic CR
否
-
色域
NTSC 72%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
回應時間
9ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 12%
-
壽命
50,000 小時（最少）
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
縱向/橫向
否/是
連接性
-
HDMI 輸入
是 (2ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
DP 輸入
是 (USB Type C)
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
紅外線輸入
否
-
USB 輸入
USB3.1 Type A (2ea)、USB Type C (1ea)
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
是 (USB Type C)
-
音訊輸出
否
-
觸控 USB
否
-
外置喇叭輸出
否
-
RS232C 輸出
否
-
RJ45(LAN) 輸出
否
機械規格
-
邊框色彩
Silver
-
邊框闊度
T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm
-
重量（屏身）
26Kg
-
包裝後的重量
31Kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1265 x 769.5 x 61.8mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
1265 x 815 x 290mm
-
把手
否
-
VESA 標準安裝介面
300 x 300 mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1372 x 903 x 168mm (without Stand)
-
重量（屏身+支架）
26.6Kg
功能 - 硬件
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
像素感應器
否
-
近距離感測功能
否
-
電流感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
濕度感應器
否
-
加速（陀螺儀）感應器
否
-
電源指示燈
否
-
本機密鑰操作
是
功能 - 軟件
-
智能節能
是
-
網絡喚醒
是
-
HDMI-CEC
是
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
耗電量
-
智能節能 (70%)
30±10% (for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
245W
-
標準
127W
音效
-
喇叭（內置）
是 (10W x 2)
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / 能源之星
YES / Energy Star 8.0
-
ePEAT（只限美國）
否
OPS 兼容性
-
OPS 類別兼容
否
-
OPS 電源內置
否
軟件兼容性
-
Connected Care
否
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
選購
2 pole Stand(ST-653TW)
特殊功能
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝上）
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
-
IP 級別
不適用
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
電源保護
不適用
-
陽光直射
不適用
專用功能 - 觸控
-
可觸控對象大小
Ø8 mm
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
35ms ↓
-
準確度（標準）
3.5mm
-
介面
USB1.1
-
防護玻璃厚度
不適用
-
防護玻璃傳輸
不適用
-
操作系統支援
Windows 10 or higher
-
多點觸控
最大10 點
專用功能 - ONE:QUICK
-
CPU
AMD Ryzen Embedded V1605B
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
128GB
-
圖形
AMD Radeon Vega
-
Wi-Fi
802.11ac
-
Bluetooth
藍牙 5.0
-
啟動列
是
-
Home Dashboard 家居儀表板
否
-
分屏_全/半
是
-
分屏_自訂範本
否
-
複製
否
-
屏幕截圖
是
-
會議（聲音）記錄
是
-
檔案分享
是
-
One:Quick Share 兼容性
是
-
One:Quick Remote Meeting
是
-
閱讀模式（藍光）
是
-
內置應用程式
Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)
-
相機_解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
相機_視野 (FoV)
120°
-
相機_縮放 (ePTZ)
4x Zoom
-
相機_影片取景
是
-
咪高峰_陣列
10ea
-
咪高峰_波束成形
是
-
咪高峰_接收範圍
6m
-
保養
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)
-
作業系統版本
Windows 10 IOT Enterprise (Value)