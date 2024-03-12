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One:Quick Works

功能

圖庫

規格

支援

One:Quick Works

55CT5WN-B

One:Quick Works

(0)
Front view
LG One:Quick Works，All-in-One 視像會議顯示屏

LG One:Quick Works
All-in-One 視像會議顯示屏

LG One:Quick Works
專為達至高效率視像會議而設

All-in-One 視像會議顯示屏 視像會議顯示屏

*此頁面的所有圖像僅供參考。
All-in-One 視像會議解決方案
LG One:Quick Works

All-in-One 視像會議解決方案

讓設定視像會議變得輕鬆。LG One:Quick Works 內置 Windows、清晰 4K 超高清鏡頭、咪高峰、喇叭和數碼白板，在會議中體驗清晰的畫質和音質。
智能自動對焦

智能自動對焦

讓鏡頭和咪高峰對著講者，而不是其他方向。One:Quick Works 自動轉移焦點至喇叭，有效清晰捕捉遠至六米以外的聲響，盡量減低背景噪音，其 3,840 x 2,160 解像度鏡頭則可以自動追蹤和對焦個別講者。

*取決於環境，產品效能可能有異。
預先安裝視像會議應用程式

LG One:Quick Remote Meeting

LG One:Quick Remote Meeting 無縫配合 One:Quick Works，讓用家以不同格式分享文件、進行實時互動繪畫，並自動偵測另一方的講者。

預先安裝的視像會議應用程式，LG One:Quick Remote Meeting

輕鬆易用

會議應用程式商店

透過捷徑以安裝視像會議和協作應用程式，讓使用更有效率。

輕鬆易用的會議應用程式商店

*基於 Windows 10 IoT 卓絕的可擴展性
多點觸控及註釋

多點觸控及註釋

One:Quick Works 配備 In-Cell Touch，透過 10 點觸控將意念化為現實，並透過電郵方便地傳送到會議中建立的檔案，例如：筆記、寫作、繪畫和影像。

*提供一支觸控筆
**註釋和繪畫需要專用應用程式 (MS Whiteboard 應用程式就緒)
錄音功能

錄音功能

無須保留獨立會議記錄，只需紀錄會議並透過電郵與參加者分享檔案。

*使用視像會議應用程式時未必能使用錄音功能。
為多工處理而設的分割視圖

為多工處理而設的 分割視圖

用以與會議室中的參加者同時分享檔案和整理意念。
提升用家體驗

提升用家體驗

簡單易用介面，包括為會議調整網絡設定、螢幕分割和顯示屏設定。支援使用 One:Quick Works 啟動器，快速輕鬆存取視像會議應用程式。

提升用家體驗

兩種安裝方法

兩種安裝方法

安裝方法可按四周環境和用家特定需要而定。可以選擇在牆身安裝，活用更多空間，或使用兩個支架柱安放在桌子上。

*支架需另行購買。

時尚設計

One:Quick Works 的人性化設計令人印象深刻，無縫融入工作空間，也提升辦公室的藝術感，

並為所有員工帶來實用的工作空間。

獲得紅點設計獎

列印

所有規格

面板

  • 螢幕尺寸（吋）

    55"

  • 面板技術

    IPS

  • 背光類型

    Edge

  • 長寬比

    16:9

  • 實際解像度

    3840x2160 (UHD)

  • 更新率

    60Hz

  • 亮度

    450nit (Typ.)

  • 對比度

    1000:1

  • 色域

    NTSC 72%

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178x178

  • 色深（色彩數目）

    10-bit(D),1.07 Billion colors

  • 回應時間

    9ms

  • 表面處理（霧度）

    Haze 12% (in-TOUCH Pol.)

  • 壽命

    50,000Hrs (min.)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 縱向/橫向

    NO / YES

連接性

  • HDMI 輸入

    YES(2)

  • DP 輸入

    YES(1,  USB Type  C)

  • RJ45(LAN) 輸入

    YES(1)

  • USB 輸入

    USB3.1 Type A(2), USB Type C(1)

  • DP 輸出

    YES(1, USB Type  C(DP ALT MODE))

機械規格

  • 邊框色彩

    Silver

  • 邊框闊度

    57.2 / 26.2 / 26.2 / 28.9mm

  • 重量（屏身）

    26kg

  • 包裝後的重量

    31kg

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    1265 x 815 x 290mm

  • VESA 標準安裝介面

    300x300

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1372 x 903 x 168mm (W/O Stand)

  • 重量（屏身+支架）

    26.6kg

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

    802.11ac  2x2

  • 溫度感應器

    YES

  • 自動亮度感應器

    YES

  • 本機密鑰操作

    YES

功能 - 軟件

  • 操作系統版本 (webOS)

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • 啟動標誌圖像

    YES

  • 無訊號影像

    YES

  • 旋轉螢幕

    YES

  • 智能節能

    YES

  • PM 模式

    YES

  • 網絡喚醒

    YES

  • HDMI-CEC

    YES

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10% to 80%

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~,  50/60Hz

  • 電源類型

    Built-In Power

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    71.802395

  • 智能節能 (70%)

    30±10%(for HDMI1/2)

  • DPM

    0.5W↓

  • 關機

    0.5W↓

  • 最大

    245W

  • 標準

    127W

音效

  • 喇叭（內置）

    YES(10W x 2)

認證

  • 安全

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ERP / 能源之星

    YES /  Energy Star 8.0

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic, Türkçe

配件

  • 基本

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Warranty Card, IG

  • 選購

    2 pole Stand(ST-653TW)

專用功能 - 觸控

  • 可觸控對象大小

    Ø8 mm

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    35mm ↓

  • 準確度（標準）

    3.5mm

  • 介面

    USB1.1

  • 操作系統支援

    Windows 10 or higher

  • 多點觸控

    MAX 10 Points

專用功能 - ONE:QUICK

  • CPU

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • 記憶體 (RAM)

    8GB

  • 儲存空間

    SSD 256GB

  • Wi-Fi

    802.11ac  2x2

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • 啟動列

    YES

  • 分屏_全/半

    YES

  • 屏幕截圖

    YES

  • 會議（聲音）記錄

    YES

  • 檔案分享

    YES

  • One:Quick Share 兼容性

    YES

  • One:Quick Remote Meeting

    YES

  • 閱讀模式（藍光）

    YES

  • 內置應用程式

    Chrome, Skype (Preloaded) 
    MS Whiteboard (Download link)

  • 相機_解像度

    3840x2160 (UHD)

  • 相機_視野 (FoV)

    120°

  • 相機_縮放 (ePTZ)

    4x Zoom

  • 相機_影片取景

    YES

  • 咪高峰_陣列

    10EA

  • 咪高峰_波束成形

    YES

  • 咪高峰_接收範圍

    6m

  • 保養

    3 Years (Panel) 
    1 Year (PC Board)

  • 作業系統版本

    AMD Radeon Vega