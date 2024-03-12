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SM3G 系列 - 22 吋電子顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

SM3G 系列 - 22 吋電子顯示屏

22SM3G-B

SM3G 系列 - 22 吋電子顯示屏

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此 22 吋顯示屏擁有更多功能，適用於商用空間

22 吋顯示屏擁有多項功能，適用於商用空間

透過升級的 webOS 平台，22SM3G 在各商用空間更有效率地提供資訊及指南，提供更方便快捷的解決方案。
配備高效 SoC 及 webOS 作業系統
智能顯示平台

配備高效 SoC 及 webOS 作業系統

內置四核心 SoC 能夠同時執行多個作業，並可流暢地播放內容，無需使用媒體播放器。另設 LG webOS 平台，提供方便使用的用戶介面及簡易應用程式開發工具。
多種感測應用程式
智能顯示平台

多種感測應用程式

有了 LG webOS 智能顯示平台，透過 USB 輕鬆支援或連接外部感測器，例如 GPIO、NFC/RFID、感溫器等等。無需另購軟件或媒體播放器，減低整體保養成本。
多元化介面
智能顯示平台

多元化介面

用戶可把顯示器連接至多個來源以配合不同所需。此外，為免發生意外錯誤，故障轉移功能還可支援用戶備份來源。
USB Plug
智能顯示平台

USB Plug & Play

用戶能透過 USB 輕易設定內容播放。

智能顯示平台

智能顯示平台

內容分享

  • 經由 Wi-Fi 網絡，更方便地實現各種裝置之間的內容鏡射。

實時推廣

  • 支援訊標和 BLE （低功耗藍牙），讓店員即時提供優惠券和資訊。

無線方案

  • 22SM3G 顯示器就如虛擬路由器，可用作流動裝置的無線接入點。
遙距監控
營運效率

遙距監控

透過內置網絡監控方案 Control Manager 實時監控多部於不同位置的 22SM3G 顯示器。監控功能適用於聯網裝置，讓用家隨時隨地迅速應對緊急情況。
列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (1W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

配件

  • 選購

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    否/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    250nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    1,670 萬種顏色

  • 色域

    BT709 95%

  • 對比度

    1,000:1

  • Dynamic CR

    400,000:1

  • 壽命

    30,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    16/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    14ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    21.5

  • 表面處理（霧度）

    Haze 25%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    15W±5%

  • BTU（英國熱單位）

    103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    33W

  • 標準

    30W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    100 x 100 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even bezel : 16.3mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    565.0 x 357.0 x 103.0mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    510.3 x 302.1 x 53.8mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    4.74Kg

  • 重量（屏身）

    3.34Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

    是 (2PBP)

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（2 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定