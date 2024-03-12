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UM3DG 系列 - 86 吋 UHD 大型電子顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

UM3DG 系列 - 86 吋 UHD 大型電子顯示屏

86UM3DG-H

UM3DG 系列 - 86 吋 UHD 大型電子顯示屏

(2)
Front view with infill image

LG UHD 電子顯示屏

人們正坐在會議室中看著大螢幕開會。

*此頁面的所有圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
圖像比較了一款採用防眩光塗層的螢幕和另一款不設防眩光塗層的螢幕。圖像表明，相較於不設防眩光塗層的螢幕，採用防眩光塗層的螢幕在光線下清晰可見。
優越畫質

採用防眩光塗層，呈現清晰畫面

在明亮的環境下觀看顯示屏，觀眾可能會被反光情況所影響。UH3DG-H 系列將顯示屏霧度提高，減少了所提及的不便之處，使內容更清晰易見和閱讀。

*所列圖像僅供參考，或與實際反光情況有所不同。

圖像透過圖例比較了 FHD 解像度和 UHD 解像度。圖像表明 UHD 屏幕的解像度比 FHD 屏幕高四倍，因此可以看到更靈動、色彩更豐富的內容。

優越畫質

超高清解像度

透過高於全高清畫質四倍的解像度，廣闊視角配合 LG IPS 面板，呈現更加清晰逼真細緻的畫面。

圖像顯示透過易用的 GUI 可以同時完成多項任務。

webOS 智能顯示屏

高效強大的 webOS 智能顯示平台

內置 SoC 能夠同時執行多個作業並可流暢地播放內容，而無需使用媒體播放器。另設 LG webOS 平台，圖形用戶介面簡單直接，亦為 SI 或/和開發人員提供了簡單的應用程式開發工具，例如 SDK、SCAP、應用程式範本，更方便使用。

圖像顯示可以透過 USB 插件連接各種外部感測器和顯示屏，從而提供簡單的增值解決方案。
webOS 智能顯示屏

連接多個感應器

透過 USB 輕鬆連接外部感測器，例如 GPIO、NFC/RFID、感溫器等，建立增值方案，同時減低整體保養成本。

* 外部感測器需額外購買，並且需要測試是否與 webOS 平台兼容。

牆身上的一個顯示屏裝有內置喇叭，使音效更豐富。

方便用戶

內置揚聲器

內置揚聲器營造豐富音效，無需購買或安裝外置喇叭。

UM3DG-H 系列置於牆身，一位女士正在使用電腦和行動裝置。圖像顯示顯示屏可以無線連接至這位女士手中的電腦和行動裝置。
方便用戶

無線接入點

UM3DG-H 系列顯示屏如虛擬路由器 (virtual router)，可用作流動裝置的無線存取點。

*透過 softAP 最多可以連接 10 個行動裝置

這間會議室設有顯示屏和一個 AV 控制系統，可幫助用戶控制 UM3DG-H 系列。
會議室方案

兼容影音控制系統

UM3DG 系列得到 Crestron Connected 認證，更能高效兼容專業影音控制功能，達到無縫整合及自動操控*，提高管理效率。

*網絡控制

正在舉行視訊會議，與會人員的面孔出現在安裝於墻身的顯示屏螢幕上。
會議室方案

兼容視像會議系統

UM3DG-H 系列已獲 Cisco 兼容認證，確保帶來優質視像會議體驗。此系統能有效地整合控制*，快捷地進行視像會議，實現更智能化的視訊會議體驗。

*使用 HDMI 線連接

圖像顯示在控制管理員上設置的內容和顯示屏上顯示的內容相同。這表明 UM3DG-H 系列可以透過控制管理員使用行動裝置和手提電腦等設備在其他地點進行遠程控制和監視。
易於管理

行動裝置 & 網絡監控

透過內置網絡監控方案 Control Manager，可即時監控不同位置的 UM3DG-H 系列顯示屏。監控功能適用於已連接網絡的裝置，讓用家快速靈活地應對緊急情況。

* 行動裝置需要連接顯示屏 IP 地址，一次只能控制一個顯示屏。

列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (10W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

配件

  • 選購

    LSW640A/B(Wall Mount)

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

面板

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    350nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    BT709 95%

  • 對比度

    1,100:1

  • Dynamic CR

    1,000,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    120Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    86

  • 表面處理（霧度）

    Haze 28%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(Old ErP for Jordan) / NO

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    119W

  • BTU（英國熱單位）

    733.69 BTU/Hr(Typ.), 955.5 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    215W

  • 標準

    170W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even bezel : 14.3mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    2073 x 1250 x 285mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1926.2 x 1097.2 x 60.6mm (without Handle and LG Logo)

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    72.5Kg

  • 重量（屏身）

    49.0Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定