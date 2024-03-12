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32 吋 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

32 吋 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏

32TNF5J-B

32 吋 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏

(2)
正視圖連填充圖片

全新 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏
最強客製化顯示屏

在車行中，一名男士正在觸控 TNF5J 以變更汽車在顯示屏上的顏色。

*此頁面的所有圖像僅供參考。

纖薄輕巧

In-Cell 觸控嵌入式顯示屏內置觸控功能，無需像一般觸控產品般安裝額外觸控零件 (薄膜) ，使邊框更幼、整體設計更纖薄。

傳統顯示屏在保護玻璃層和 CF 玻璃及 TFT 玻璃層之間設有觸控感應器，而 In-cell Touch 的觸控感應器位於 CF 玻璃層和 TFT 玻璃層之間沒有保護玻璃層。

清晰畫質

與一般觸控產品相比，TNF5J 因無需額外觸控感應器，減低感應器薄膜引致的模糊效果，提供更清晰畫質。

傳統顯示屏上顯示的風景很模糊，但 In-cell Touch 上的圖像很清晰。

靈活設計

通過提供觸摸螢幕、顯示屏、webOS 等整合零件，
用家可以根據自己的需求實現自由設計。

已設置涼亭顯示屏和廣告顯示屏等各種使用 TNF5J 的顯示屏。

一位女士正在觸控涼亭，以從菜單中選取漢堡包。

24 小時 / 7 天

TNF5J 出色的耐用性極其適合需要24小時運作的 Kiosk 自助服務機。
178 度廣闊視角讓您從任何角度都能看到顯示屏內容。

廣闊可視角度

IPS 面板技術能更有效控制液晶，不論從任何角度都能清楚觀看屏幕。
一位女士正在觸控安裝在低處的 TNF5J。TNF5J 的安裝角度向該位女士傾斜，讓她清楚看見顯示屏內容。

45 度傾斜
(面朝上) 安裝

顯示屏安裝在低處時，通常會傾斜放置，方便用家舒適觀看。考慮到這一點，TNF5J 支援最多 45 度傾斜安裝。
用家將十隻手指放在 TNF5J 顯示屏上以觸控顯示屏。

10 點觸控

TNF5J 可以一次過識別多達 10 點的多點觸控，提供更逼真觸感，並透過屏幕提供各種觸控功能。

超卓效能配上 webOS 6.0

webOS 6.0 的 SoC* 及網絡引擎均經過升級，使 TNF5J 能流暢執行多項任務。LG WebOS 智能顯示屏平台透過易用的 GUI** ，為 SI 或/和開發人員提供簡單的應用程式開發工具，如 SDK (軟件開發程式)、SCAP、應用程式範本，令用家更方便使用。

透過 webOS 平台，可輕鬆安排同時進行多項任務。

* SoC：系統單晶片
** GUI：圖形使用者介面
列印

所有規格

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

配件

  • 選購

  • 基本

    Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver

面板

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    500nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    1,670 萬種顏色

  • 色域

    NTSC 72%

  • 對比度

    1,000:1

  • Dynamic CR

  • 壽命

    50,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    9ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    32

  • 表面處理（霧度）

    Haze 12%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    Max. 45 degree

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    39W

  • BTU（英國熱單位）

    188 BTU/Hr(Typ.), 222 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    65W

  • 標準

    55W

專用功能 - 觸控

  • 介面

    USB2.0

  • 準確度（標準）

    3.5mm

  • 可觸控對象大小

    Ø6 mm ↑

  • 多點觸控

    最大10 點

  • 操作系統支援

    Windows 10

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃傳輸

    不適用

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    90ms ↓

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

    USB2.0 Type B (1ea)

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    200 x 200 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 11.3/11.3/11.3/13.2mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    812 x 510 x 142mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    723.0 x 419.4 x 39.1mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    6.8Kg

  • 重量（屏身）

    5.6Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 6.0

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定