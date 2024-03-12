55 吋 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏

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全新 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏
最強客製化顯示屏
在一間汽車經銷商店裡，一名男士正在觸控 TNF5P 以更換汽車在顯示屏上的顏色。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
纖薄輕巧
In-Cell 觸控嵌入式顯示屏內置觸控功能，無需像一般觸控產品般安裝額外觸控零件 (薄膜) ，使邊框更幼、整體設計更纖薄。
傳統顯示屏在保護玻璃層和 CF 玻璃及 TFT 玻璃層之間設有觸控感應器，而 In-cell Touch 的觸控感應器位於 CF 玻璃層和 TFT 玻璃層之間沒有保護玻璃層。
清晰畫質
與一般觸控產品相比，TNF5P 因無需額外觸控感應器，減低感應器薄膜引致的模糊效果，提供更清晰畫質。
傳統顯示屏上顯示的風景很模糊，但 In-Cell Touch 上的圖像極為清晰。
靈活設計
透過提供觸控屏幕、顯示屏和 webOS 等整合零件，用家可以根據自己的需要實現設計自由。
已設置 Kiosk 顯示屏和廣告顯示屏等各種使用 TNF5P 的顯示屏。
24 小時 / 7 天
TNF5P 出色的耐用性極其適合需要 24 小時運作的 Kiosk 自助服務機。
廣闊可視角度
IPS 面板技術能更有效控制液晶，不論從任何角度都能清楚觀看屏幕。
45 度傾斜 (面朝上) 安裝
顯示屏安裝在低處時，通常會傾斜放置，方便用家舒適觀看。考慮到這一點，TNF5P 支援最多 45 度傾斜安裝。
10 點觸控
TNF5P 可以一次過識別多達 10 點的多點觸控，提供更逼真觸感，並透過屏幕提供各種觸控功能。
超卓效能配上 webOS 6.0
webOS 6.0 的 SoC* 及網絡引擎均經過升級，使 TNF5P 能流暢執行多項任務。LG WebOS 智能顯示屏平台透過易用的 GUI** ，為 SI 或/和開發人員提供簡單的應用程式開發工具，如 SDK (軟件開發程式)、SCAP、應用程式範本，令用家更方便使用。
透過 webOS 平台，可輕鬆安排同時進行多項任務。
* SoC：系統單晶片
** GUI：圖形使用者介面
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55"
-
面板技術
IPS
-
實際解像度
3,840 × 2,160 (UHD)
-
亮度
450
-
對比度
1,000:1
-
色域
NTSC 72%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 × 178
-
色深（色彩數目）
10 bit (D), 1.07 Billion Colors
-
回應時間
9ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
Haze 12%
-
壽命
50,000Hrs (Min.)
-
運作時間（小時/日）
24 / 7
-
縱向/橫向
Yes / Yes
機械規格
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
9.1 / 9.1 / 9.1 / 16.1 mm
-
重量（屏身）
16.8 kg
-
包裝後的重量
21.6 kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1,231.8 x 709.6 x 39.2 mm
-
VESA 標準安裝介面
300 x 300
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1,360 x 835 x 175mm
功能 - 硬件
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB (System 5GB + Available 2.48GB)
-
溫度感應器
Yes
-
加速（陀螺儀）感應器
Yes
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 6.0
-
USB Plug & Play
Yes
-
故障處理
Yes
-
Video Tag
Yes
-
Play Via URL
Yes
-
旋轉螢幕
Yes
-
無間播放
Yes
-
設定數據複製
Yes
-
SNMP
Yes
-
ISM 方式
Yes
-
狀態投遞
Yes
-
控制管理員
Yes
-
Cisco 認證
Yes
-
已連接 Crestron
Yes
-
HDMI-CEC
Yes
-
SI 伺服器設定
Yes
-
webRTC
Yes
-
Pro:Idiom
Yes
環境狀況
-
操作溫度
0°C to 40°C
-
操作濕度
10 % to 80 %
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
416 BTU/Hr(Typ.), 580 BTU/Hr(Max.)
-
智能節能 (70%)
85 W
-
DPM
0.5 W↓
-
關機
0.5 W↓
-
最大
170 W
-
標準
122 W
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class “A” / CE / KC
-
ERP / 能源之星
Yes / Yes
軟件兼容性
-
SuperSign CMS
Yes
-
SuperSign Control+
Yes
-
SuperSign Cloud
Yes
-
Mobile CMS
Yes
-
Connected Care
Yes
配件
-
基本
Power Cord 1.55 M*1, USB Cable (Type A-Type B) 1.8 M*1, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver
專用功能 - 觸控
-
可觸控對象大小
Ø6mm ↑
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
90ms ↓
-
準確度（標準）
3.5 mm
-
介面
USB 2.0
-
操作系統支援
Win 10 / 11, Android
-
多點觸控
Max. 10 Points