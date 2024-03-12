105 吋 Stretch 顯示屏

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透過我們的 21:9 寬闊屏幕顯示屏，
體驗全新的觀看層次
*此頁面的所有圖像僅供參考。
21:9 特寬屏幕
105BM5P 支援 21:9 寬闊顯示屏，不但比 16:9 更寬廣，更帶來極致沉浸式觀賞體驗。屏幕能呈現 21:9 比例的內容及畫面細節，包括支援闊闊屏幕的視像會議平台。
縱向 / 橫向模式
105BM5P 用途廣泛，能夠以縱向或橫向顯示使用。高靈活性能夠適應各種安裝和使用場合。
* 改變安裝方向時必須手動調整方向。
高解像度顯示屏
以高於全高清畫質 4 倍的解像度滿足客戶的視覺。5120 x 2160 的超高解像度和其像素密度，顯示屏畫面的每個細節都發揮得淋漓盡致。
纖薄機身設計
纖薄邊框、時尚的機身設計以及輕巧的重量使 105BM5P 脫穎而出。不僅節省空間，而且安裝方便，是各種場所的理想選擇。
* 我們建議進行專業安裝。如果您選擇自行安裝，請確保至少有兩人參與安裝。
配備 USB Type-C，輕鬆連接和充電
USB Type-C 減輕了連接的麻煩，只需一條連接線即可同時進行充電和發送資料。
* USB Type-C 連接線另行發售。
無線 ScreenShare
105BM5P 提供 LG CreateBoard Share 無線屏幕共享功能，可輕鬆無線分享簡報材料，同時減少雜亂的連接線。當裝置安裝了 LG CreateBoard Share 應用程式時，用戶可於屏幕上實時同步顯示多達 9 個共享螢幕或檔案。此外，主機的檔案可以輕鬆發送到連接至應用程式的任何裝置上。
* LG CreateBoard 亦支援同一網絡內的電腦 (透過網站) 和流動裝置的無應用程式共享
* 我們建議安裝專用應用程式 (LG CreateBoard Share) 以獲得更穩定的連接。
OPS 插槽
105BM5P 支援 OPS 插槽，讓您輕鬆地將 OPS 模組安裝在屏幕背面，免卻連接到外部桌面電腦的麻煩，即使在 105BM5P 上也可以啟用各種 PC 功能和 Windows 軟體。
* OPS : 開放式易插拔規格
* 105BM5P 的 OPS Player 支援 4K 輸出，軟體另行發售。
LG ConnectedCare DMS
LG ConnectedCare DMS 是一個雲端解決方案，用於遠端監控和管理裝置狀態。此功能讓 IT 管理人員於操作裝置上管理重要資源，而無需直接抵達現場。
* LG ConnectedCare DMS 需另行購買。
* LG ConnectedCare DMS 服務因應不同地區而異，因此請向你所在地區的 LG 銷售員了解詳情。
* LG ConnectedCare DMS 目前在雲端環境下支援電視顯示屏 (UM340E、UR640S)、LG CreateBoard (TR3 系列) 和 Stretch 顯示屏 (105BM 系列)， 更多支援型號有待揭曉。
遙距操控
透過 LG ConnectedCare DMS，IT 管理人員可以選擇需要遙距控制的裝置，並立即為其更新設定。可有效管理一般設定、電源設定、應用程式管理以及多媒體，協助客戶業務穩定操作。
廣播 / 警報訊息
可以從主系統發送訊息及其他內容到連接至 LG ConnectedCare DMS 的裝置上，讓您輕鬆地在裝置上展示重要的公司通告或日程。在發生火災或自然災難等緊急情况時，更可手動發送警報訊息至整個系統中，幫助人們及時採取安全措施。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
105"
-
面板技術
IPS(ADS)
-
長寬比
21:9
-
實際解像度
5120 X 2160 (5K)
-
更新率
60Hz
-
亮度
440nit (typ.),385nit (Min.)
-
對比度
1200:1
-
Dynamic CR
5000:1
-
色域
NTSC 72%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 X 178
-
色深（色彩數目）
10bit(8bit + FRC)
-
回應時間
8ms
-
表面處理（霧度）
25%
-
壽命
50,000 Hours (Min)
-
運作時間（小時/日）
16/7
-
縱向/橫向
Yes / Yes
連接性
-
RS232C 輸入
Yes (1)
-
DP 輸出
No, HDMI Out (1)
-
音訊輸出
Yes (1, Optical 1(SPDIF))
機械規格
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B : 18/18/18/18mm
-
重量（屏身）
54.1Kg
-
包裝後的重量
75.9Kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
2490 X 1074 X 77mm
-
把手
Yes
-
VESA 標準安裝介面
1000 X 600mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
2668×280×1233mm
功能 - 硬件
-
內部記憶體 (eMMC)
64GB
-
Wi-Fi/BT（內置）
Yes (Slot type)
-
自動亮度感應器
Yes
-
電源指示燈
Yes
-
本機密鑰操作
Yes (Power Key)
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
Android 13.0 (AOSP)
-
USB Plug & Play
Yes
-
故障處理
Yes
-
Screen Share
Yes (LG CreateBoard Share)
-
PM 模式
Yes
-
網絡喚醒
Yes
-
網絡準備
Yes
-
HDMI-CEC
Yes
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 90 %
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
1406 BTU/Hr(Typ.), 2156 BTU/Hr(Max)
-
DPM
≤0.5W
-
關機
≤0.5W
-
最大
632W
-
標準
412W
音效
-
喇叭（內置）
Yes (16W x 2 + 15W)
認證
-
安全
CB / NRTL (cULus)
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
ERP / 能源之星
Yes / Yes
OPS 兼容性
-
OPS 類別兼容
Yes (Slot)
-
OPS 電源內置
Yes
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil) Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkiye, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish
配件
-
基本
Power cord, HDMI Cable, Remote Controller
Remote battery, SI07B, Wall Mount
-
選購
OPSJ-5LDJA(4K)