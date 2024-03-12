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88 吋 Ultra Stretch 顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

88 吋 Ultra Stretch 顯示屏

88BH7F-B

88 吋 Ultra Stretch 顯示屏

(0)
32 : 9 Ultra Stretch 顯示屏 極具空間感　 1

32 : 9 Ultra Stretch 顯示屏 極具空間感　

88BH7F 顯示屏以 32:9 寬屏比例，搶眼呈現廣告及豐富資訊，吸引顧客注意。
身臨其境的觀賞體驗

32:9 特寬屏幕

32:9 獨特寬闊屏幕比 16:9 傳統顯示屏更靈活播放內容。
身臨其境的觀賞體驗

超高清解像度（3,840 x 1,080）

超高清特大屏幕呈現靈動色彩及清晰影像，帶來猶如身置其境的觀賞體驗。
靈活內容管理 1
超卓內容顯示

靈活內容管理

88BH7F 按照使用者選擇的比例組織多重內容，呈現影片及文字。此外，並無截短刪減地顯示直向或橫向內容，讓顧客獲享逼真體驗。
4PBP 多屏模式 1
超卓內容顯示

4PBP 多屏模式

透過並列分割畫面（PBP）功能，將單一顯示屏分成四部分，呈現多重內容。同時呈現不同廣告或資訊，而無需校準，極致方便實用。
配有高效強大的 SoC 及 webOS 作業系統1
高效作業

配有高效強大的 SoC 及 webOS 作業系統

內置四核心 SoC 能夠同時執行多個作業，並可流暢地播放內容，無需使用媒體播放器。另設 LG webOS 平台，提供方便使用的用戶介面及簡易應用程式開發工具。
寬闊屏幕提供極具觀賞體驗1
高效作業

寬闊屏幕提供極具觀賞體驗

88BH7F 顯示屏可以透過最高 15×15 的屏幕配置形成寬闊場景。這是使用大屏幕或獨特方式以為提供視覺效果的最佳選擇。
LAN Daisy Chain 管理1
高效作業

LAN Daisy Chain 管理

透過 LAN Daisy Chain 網絡從而執行操控、監察或更新等指令。

列印

所有規格

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（背負式）

配件

  • 選購

    OPS Kit(KT-OPSF)

  • 基本

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    32:9

  • 亮度

    700nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 72%

  • 對比度

    1,100:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    3840 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    88

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(EU Only) / NO

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    210W

  • BTU（英國熱單位）

    1535 BTU/Hr(Typ.), 1808 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    530W

  • 標準

    450W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2/1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (2ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 5.9/4.4/4.4/5.9mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    2290 x 867 x 228mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    2158.3 x 611.2 x 84.8mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    51.7Kg

  • 重量（屏身）

    33.9Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

    是 (4PBP)

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定