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55 吋 700 nits 全高清纖薄邊框 Video Wall

功能

圖庫

規格

支援

55 吋 700 nits 全高清纖薄邊框 Video Wall

55VH7J-H

55 吋 700 nits 全高清纖薄邊框 Video Wall

(1)

令人著迷、沉醉的觀賞體驗

會議室裡安裝了一面大型視訊墻，一名男子正在許多人面前召開會議。

*此網頁的所有圖像僅供參考。

無縫大屏幕配以極窄邊框

超薄邊框僅 1.74 mm BtoB (面板邊框至面板邊框)，減低因邊框狹縫產生的視覺干擾，帶來身臨其境的無縫影像。

大堂安裝了視訊牆，其超薄邊框帶來身臨其境的影像。

* 1.74 mm BtoB 經專門測試及認證電器設備的環球機構 Nemko 驗證。

減低影像間隙

VH7J-H 採用影像改善演算法，播放影片時自動調整靠近邊框的影像，減少拼接屏幕之間的影像間隙，達到流暢無縫的觀賞體驗。

與 LG 傳統式顯示屏相比，VH7J-H 的拼接屏幕之間的影像間隙更少。最大限度地減少了邊框狹縫造成的視覺干擾，所顯示的內容得到改善，從而為您呈獻出無上享受。

*「LG 傳統式」是指沒有採用影像改善演算法的顯示屏。
** 上方顯示影像僅供參考。
一個女人抬頭觀看樓上安裝的螢幕，顏色栩栩如生，沒有任何失真。

更高的觀看角度

大型屏幕通常置於高於視線水平的位置。廣闊的半亮度視角 (40˚) 讓視訊牆保持高畫質。VH7J-H 系列足夠高的觀看角度，讓顯示屏呈現生動色彩而無任何失真。

*室內測試結果，實際測試結果或因應環境及測量設備而有所不同。

一位男士一邊看著螢幕一邊經過，屏幕從任何角度均向著他呈現靈動色彩。

更廣闊觀看角度

LG IPS 面板科技可以更穩定和順暢地控制液晶，讓觀眾不論從任何角度都能看到屏幕。因此無論從任何位置，VH7J-H 系列都能呈現出栩栩如生的色彩影像，吸引觀眾的目光。

VH7J-H 可按 100K 單位遞增，將色溫從 3,200K 調整至 13,000K。

輕鬆調整色彩

因應相關內容，透過遙控器以 100K 的增幅輕鬆調整屏幕色溫。

VH7J-H 系列可更加準確地調整白平衡。

輕易調整白平衡

傳統的 video wall，白平衡只能在「全白」模式加以調整；但 VH7J-H 則可讓您修訂各個灰度值，從而更加仔細精準地調整白平衡。

附設的 SoC 和 webOS 智能顯示平台展示出同時執行多項工作的能力。

強大功效，靈活多變

VH7J-H 內置 SoC 及 webOS 智能顯示平台，能夠同時執行多項工作，並流暢地播放內容，而無需使用媒體播放器。webOS 支援 HTML5 網絡平台，並提供 SDK(軟件開發套件)，讓使用者建立及改善網頁應用程式時更加輕鬆簡單。

* SDK 可透過以下連結下載。(https://webossignage.developer.lge.com)

視訊牆的一側正在直播足球賽事，而螢幕的另一側正利用 CSS 效果添加更多內容。

靈活建立內容

可透過網絡應用程式同時播放四段不同的影片，而透過 CSS (Cascading Style Sheets) 過場效果可將動畫效果，如比例縮放或方向旋轉等，添加至影片。另外亦可進行即時串流*，提供彈性且多樣化的內容，打破容量限制。

*支援協定：RTSP、RTP、HLS、UDP Multicast

設有簡單易用的 GUI，可同時完成多項任務。

簡易選單結構

選單結構針對商業使用進行流程簡化，並將類似功能整合，採用更簡單易用的 GUI。用戶探索所需功能和管理顯示屏時，就能避免不斷試錯。
選單螢幕包含橫向和直向選項。

提供直向模式的用戶介面

傳統 GUI (圖形用戶介面) 按照家用電視的橫向觀看模式而設計，因此 OSD (On Screen Display) 與直向顯示的屏幕不太適合。而 VH7J-H 的 OSD 則配有直向選單模式，採用更大字體及 9:16 比例，創造出舒適且高效的商業環境。

敷形塗層

Video Wall 無可避免地會接觸到塵埃及水份，長時間使用有機會影響性能。VH7J-H 系列電源板上的敷形塗層能夠避免其受鹽分、塵垢、鐵粉及濕氣等因素影響，減少受損風險。

VH7J-H 的主要電路板 (電源板) 上具有敷形塗層，即使在帶含鹽或潮濕環境中仍能保護 Video Wall。

* 真實圖像可能與顯示的示例圖像不同。

EMC Class B 認證

VH7J-H 得到 EMC Class B 認證，符合同時可用於住宅環境以及商業、工業或商業環境之電子設備標準，適用於公司會議室、董事會議室等近距離使用環境。

獲得 EMC Class B 認證的 VH7J-H 安裝在控制室牆身上。

Daisy Chain 管理

使用 LAN Daisy Chain 可控制和監控 Video Wall，更能同時更新軟件。此外，透過使用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD Daisy Chain ，用家可輕鬆設定 UHD Video Wall，而無需 DisplayPort MST 。

透過 LAN Daisy Chain 同時管理多個顯示屏。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD Daisy Chain可以輕鬆調節 UHD 設定。

IP5x 認證

IP5x 防塵認證確保產品全面防塵，減少產品效能退化的風險。

VH7J-H 具有 IP5x 防塵認證，可保護產品免受灰塵影響。

列印

所有規格

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

配件

  • 選購

    OPS Kit(KT-OPSF)

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（背負式）

認證

  • ERP / 能源之星

    YES / Energy Star 8.0

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    700nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 72%

  • 對比度

    1,000:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    60,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 表面處理（霧度）

    Haze 28%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    IP5X tested

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    105W

  • BTU（英國熱單位）

    682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    250W

  • 標準

    200W

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1393 x 955 x 303mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1212.2 x 683.0 x 86.9mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    28.0Kg

  • 重量（屏身）

    18.8Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定