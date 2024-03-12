55 吋 700 nits 全高清纖薄邊框 Video Wall

傳統 GUI (圖形用戶介面) 按照家用電視的橫向觀看模式而設計，因此 OSD (On Screen Display) 與直向顯示的屏幕不太適合。而 VH7J-H 的 OSD 則配有直向選單模式，採用更大字體及 9:16 比例，創造出舒適且高效的商業環境。

