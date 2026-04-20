We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LMEA 超薄 Micro LED 系列
LMEA 超薄 Micro LED 系列
超薄 Micro LED
* 此頁面的所有影像僅供參考。
纖薄輕巧的機身設計
LMEA 系列採用纖薄機身設計，厚度為 30mm，重量為 3.9kg。其輕巧結構能夠在不同場地進行安裝。
LMEA 系列機架採用纖薄機身及輕量化設計。
採用大型模組配置，簡化安裝設定
相對於一般需要 6 至 8 個模組組成箱體，LMEA 系列採用更大尺寸的模組，每部箱體僅需 4 個模組組成，縮短安裝時間，並透過減少組件間的接縫，提升屏幕的平整度。
LMEA 系列箱體由四個模組組成。
忠實呈現精確色彩
LMEA 系列利用 COB LED 技術，提供精確的色彩還原度，不論播放任何類型的內容，都能呈現流暢的動態畫面及一致的畫質。
波光粼粼的水面反射著繽紛的光線，每種色彩都生動地呈現。
透過 HDR 提升畫質
LMEA 系列支援 HDR10 和 HDR10 Pro* 影視內容，及 20,000:1 對比度，無論明暗區域都能呈現細緻的畫面表現。
色彩絢麗的韓國傳統圖案，在開啟 HDR 的屏幕上比關閉 HDR 的屏幕顯得更加生動細緻。
*HDR 10 Pro 是 LG HDR 方案，透過升級動態色調映射處理 HDR 訊息。
COB LED 技術帶來更高能源效益
LMEA 系列採用以 COB 為基礎的 LED 技術，與以 SMD 型號相比，其耗電量大約減少 50%。此外，COB 結構產生的熱量較少，有助維持穩定的運作表現並延長使用壽命。
LMEA 系列能改善耗電量，提供更高的能源效益。
* 根據內部測量，LMEA012 的耗電量為 272 W/m²，而 LSCC012 為 553 W/m²；實際結果或因設定、使用情況和環境而有所不同
兼容 LG 軟件解決方案
只要連接上 LG CVCA 系統控制器後，LMEA 系列就能兼容 LG 軟件解決方案，包括 LG SuperSignCMS、LED Assistant 及 LG ConnectedCare，幫助客戶輕鬆營運業務。
LG 員工透過雲端 LG 監控解決方案，遙距監控安裝於不同地點的 LMEA 系列。配備 webOS 的系統控制器可讓 LMEA 系列與 LG 軟件解決方案兼容。
* LG ConnectedCare 和 LG SuperSign CMS 服務或因地區而有所差異，且需另行購買。因此，請聯繫 LG 當地銷售代表，獲取更多詳情。
** LG ConnectedCare 監控的項目包括：LG webOS 系統控制器 (溫度、訊號狀態、FPGA 版本、以太網連接狀態)、接收卡 (溫度、LED 電源)
所有規格
STANDARD
Certification
CE, FCC, UL, EMC class A
CONTROLLER
Controller
CVHA
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Power Consumption (W/㎡, Max.)
≤272
Frame Rate (Hz)
50 / 60
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Avg.)
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Avg.)
Heat Dissipation (BTU/h/Cabinet, Max.)
188
Heat Dissipation (BTU/h/㎡, Max.)
928
Power Consumption (W/Cabinet, Avg.)
≤18
Power Consumption (W/Cabinet, Max.)
≤55
Power Supply (V)
100 to 240
Refresh Rate (Hz)
3,840
ENVIRONMENT
Environment
RoHS, REACH
OPERATION SPECIFICATIONS
LED Lifetime (Half brightness)
150,000
IP rating Front
IP50
IP rating Rear
IP20
Operating Humidity
10~80%RH
Operating Temperature(℃)
-10℃ to 40℃
OPTICAL SPECIFICATIONS
Visual Viewing Angle (Horizontal)
160±10
Brightness (After Calibration, nit)
600
Brightness Uniformity(%)
97%
Color Temperature (K)
3,200 ~ 9,300 / default 6,500
Color Uniformity
±0.003Cx,Cy
Contrast Ratio
20,000:1
Processing Depth (bit)
22
Visual Viewing Angle (Vertical)
160±10
PHYSICAL PARAMETERS
Pixel Configuration
Micro
Cabinet Dimensions (W x H x D, mm)
600x337.5x30
Cabinet material
Die-casting Aluminum
Cabinet Resolution (WxH)
480x270
Cabinet Surface Area (㎡)
0.2
Flatness of Cabinet (mm)
±0.2
Module Dimensions(WxH,mm)
300x168.75
Module Resolution (WxH)
240x135
No. of Modules per Cabinet (WxH)
2 x 2
Physical Pixel Density (pixels/㎡)
640,000
Pixel Pitch (mm)
1.25
Service access
Front
Weight per Cabinet (kg/unit)
3.9
Weight per Module (kg)
0.27
Weight per Square Meter (kg/㎡)
19.26
推薦產品