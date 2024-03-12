LG 21.3 吋 5MP IPS 診斷顯示器 (乳房 X 光造影檢查用)

診斷顯示器 21HQ613D 以 1,100 cd/m² 亮度及 1,800:1 對比度顯示放射影像，包括全域數位式乳房 X 光造影和斷層乳房造影。此外，顯示器可展現色彩生動、高清晰度的乳房 X 光造影和斷層乳房造影的影像，包括乳房磁力共振掃描、電腦斷層掃描和超聲波，確保發揮各種醫學造影模式的不同功能。