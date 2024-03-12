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EF5G 系列 - OLED 可擴展曲面顯示屏
顯示超凡的藝術空間
一位女士和一名兒童正通過扶手電梯穿越隧道，隧道天花由靈活曲面開放型嵌入式螢幕組合而成。
一個女人正在閱讀在曲面螢幕上顯示的天氣和時間資訊。
不同弧度配合建築建構
孩子們看著代表宇宙的波浪形曲面螢幕。
可於安裝現場改變弧度
55EF5G系列讓螢幕凸凹彎曲，能因為現場突發要求靈活調節。
所有規格
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
否
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
不適用
-
OPS 類別兼容
不適用
配件
-
選購
否
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(220mmx4ea for connection between panel and Signage box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Tape(4ea for Cabling), Screw(M3xL4.5,30ea / M3xL5.5,50ea / M3x3.5,10ea), Shield Cover Assy', Tiling Set Fixer 6ea, Flex Bar 2ea
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
否
-
加速（陀螺儀）感應器
否
-
自動亮度感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
是
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
本機密鑰操作
否
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
面板
-
背光類型
OLED
-
長寬比
16:9
-
亮度
150/400nit (APL 100%/25%)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
BT709 120%
-
對比度
150,000:1
-
Dynamic CR
否
-
壽命
30,000 小時（標準）
-
實際解像度
1920 x 1080 (FHD)
-
運作時間（小時/日）
18/7（只限移動內容）
-
面板技術
OLED
-
縱向/橫向
否/是
-
QWP（四分之一波片）
不適用
-
更新率
120Hz
-
回應時間
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
表面處理（霧度）
Haze 0%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
Max. 90 degree
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
不適用
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
Max. 90 degree
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
耗電量
-
智能節能 (70%)
不適用
-
BTU（英國熱單位）
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
318W
-
標準
116W (IEC 62087)
軟件兼容性
-
Mobile CMS
是
-
Connected Care
是
-
Promota
否
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
連接性
-
音訊輸入
否
-
音訊輸出
是
-
Daisy Chain
輸入：HDMI、DP / 輸出：DP
-
DP 輸入
是 (HDCP 1.3)
-
DP 輸出
是
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (1ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
1.4
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
是（把 RS232C 分享出去）
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (2ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
不適用
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B : 0.6/6.7/6.7/0.6mm (Landscape, Off Bezel) T/R/L/B : 5.0/7.6/7.6/10.6mm (Landscape, On Bezel)
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1360 x 842 x 252mm
-
把手
否
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1224.9 x 696.2 x 38.0mm (Landscape, Head, with Pemnut) 1224.9 x 696.2 x 12.4mm (Landscape, Head, without Pemnut) 413 x 353 x 57.3mm (Signage Box)
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
17.0Kg (Landscape)
-
重量（屏身）
5.8Kg (Landscape, Head) 3.5Kg (Signage Box)
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
否
-
BEACON
否
-
啟動標誌圖像
否
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
否
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
是
-
外部輸入旋轉
是
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
是
-
網絡準備
否
-
無訊號影像
否
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.0
-
PBP
否
-
PIP
否
-
Play Via URL
否
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
是
-
掃描反轉
是
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
否
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
否
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
是
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
否
-
灰階白平衡設定
否