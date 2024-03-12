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EJ5K 系列 - 55 吋 OLED 顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

EJ5K 系列 - 55 吋 OLED 顯示屏

55EJ5K-B

EJ5K 系列 - 55 吋 OLED 顯示屏

(1)
Front view with infill image

顯示超凡的藝術空間
EJ5K 系列 OLED 顯示屏

一個正宣傳新產品的顯示屏安裝在商店的櫥窗。

*此網頁的所有圖像僅供參考。
LG OLED 的黑白對比度比普通 LCD 更佳。

OLED 純黑

LG OLED 顯示屏內置 800 萬自發光像素，創造 OLED 純黑，呈現極致對比。
不同於 LCD，LG OLED 的豐富色彩能生動呈現物體。

豐富顏色

LG OLED 顯示屏帶出各種色彩的豐富效果，呈現更精準動人色彩。
巨型屏幕由數個顯示屏拼接而成。

NxN 可擴展屏幕

寬廣的巨型屏幕能塑造令人沉醉的觀賞體驗，吸引觀眾目光。通過水平和垂直拼接顯示屏，自由調教屏幕的大小，以切合用家需要。
透過LAN Daisy Chain 功能輕鬆地進行無線螢幕管理。

LAN Daisy Chain管理

可透過 LAN Diasy chain 傳送操控指令，從而執行操控、監控，甚至韌件更新等指令。

EJ5K 系列具備正面安裝功能，更方便調整顯示屏。

方便安裝的固件配件

OLED 顯示屏整體安裝簡單輕易，只需將專用固定配件置入牆身，就能把顯示屏掛於牆上，所採用的正面安裝方式比傳統側拼方式更為優勝。

連接線非常靈活，可以輕鬆嵌入墻壁或其他結構。

連接線加強柔韌性

經深入研究各種使用情況，特別加強連接顯示屏與播放盒之間線材的柔韌性，使其能輕易嵌至牆身或其他結構，增加靈活度。

設計出眾

LG 的 OLED 技術讓顯示屏更輕巧、纖薄，邁進靈活設計的全新境界。
設計簡約同時方便安裝。

LG OLED 顯示屏纖薄輕巧，只有 4.9 mm 厚，重 6.5 kg。

側面視覺隱藏

OLED 顯示屏的纖薄邊框融入牆身，使影像猶如在牆身上播放一樣，配合室內裝潢呈現廣告內容及傳遞資訊。

墻上的顯示屏邊緣纖薄，內容仿佛直接從墻上播放。

列印

所有規格

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

    不適用

  • OPS 類別兼容

    不適用

配件

  • 選購

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(1600mmx4ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Wall Fixer(4ea), Wall Fixer Install Guide, Install Guide Sheet(2ea), Tape(10ea for Cabling / 2ea for Dust proof), Screw(M4xL25,10ea / M3xL5.5,8ea)

面板

  • 背光類型

    OLED

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    150/400nit (APL 100%/25%)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    BT709 120%

  • 對比度

    150,000:1

  • Dynamic CR

  • 壽命

    30,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    18/7（只限移動內容）

  • 面板技術

    OLED

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    120Hz

  • 回應時間

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • 螢幕尺寸（吋）

    55

  • 表面處理（霧度）

    Haze 0%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    不適用

  • BTU（英國熱單位）

    1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    318W

  • 標準

    116W (IEC 62087)

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

    輸入：HDMI、DP / 輸出：DP

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (1ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

    是（把 RS232C 分享出去）

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (2ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    不適用

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even Bezel : 0.9mm (Off Bezel) T/R/L/B : 5.3/5.3/5.3/11.0mm (On Bezel)

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1345 x 804 x 207mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1220.3 x 696.8 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    23.1Kg

  • 重量（屏身）

    6.5Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.0

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定