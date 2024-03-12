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EW5TK 系列 - 55 吋 OLED 透明觸控顯示屏
突破眼界 超越極限
LG OLED 透明觸控顯示屏
有位男士正在工作，看著透明 OLED 屏幕上顯示的數據。
全新水平的穿透呈現
活潑澄明的色彩配上超高透明度，視像效果得到提升，展現屏後物件，令人歎為觀止。
除此以外，它還能就觀賞者的觸控作出回應，這在需要與客戶互動的應用中具有巨大潛力。
LG OLED 透明顯示屏靈動顯示璀璨煙花，在背後的真實夜景映襯下屏幕更顯繽紛多彩。
精準生動的色彩
有位男士正在瀏覽透明 OLED 螢幕顯示的甜品餐單照片，以獲取資訊。
簡單直接的 P-Cap 觸控
在汽車展廳，有位男士正在觸控車前所置的 OLED 透明顯示屏，以在屏幕上改變車身顏色。
可伸展設計
有位女士正在查看窗旁所置 OLED 透明顯示屏的內容。
所有規格
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
否
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
不適用
-
OPS 類別兼容
不適用
配件
-
選購
否
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for connection between panel and Signage Box), HDMI Cable(3M), Micro to A type USB cable(3M, for connection between Touch and Signage box), A to B type USB cable(Touch out), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, Touch Cable Holder 2ea, MCX Cable Holder 4ea
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
否
-
加速（陀螺儀）感應器
否
-
自動亮度感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
否
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
本機密鑰操作
否
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
面板
-
背光類型
OLED
-
長寬比
16:9
-
亮度
150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
BT709 120%
-
對比度
150,000:1
-
Dynamic CR
否
-
壽命
30,000 小時（標準）
-
實際解像度
1920 x 1080 (FHD)
-
運作時間（小時/日）
18/7（只限移動內容）
-
面板技術
OLED
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
不適用
-
更新率
120Hz
-
回應時間
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
表面處理（霧度）
Haze 3% (SET)
-
透明度
33% (SET)
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
不適用
-
敷形塗層（電源板）
不適用
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
不適用
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
耗電量
-
智能節能 (70%)
不適用
-
BTU（英國熱單位）
955 BTU/Hr(Typ.), 1023 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
300W
-
標準
84W (IEC 62087)
防護玻璃
-
抗反射
是
-
防護等級
不適用
-
紅外線 - 阻力 (IR)
不適用
-
防碎
是
-
回火/化學強化
化學強化
-
厚度
3mm
專用功能 - 觸控
-
介面
USB2.0
-
準確度（標準）
3.5mm
-
可觸控對象大小
Ø12 mm ↑
-
多點觸控
最大10 點
-
操作系統支援
Windows 8.1, Windows 10
-
防護玻璃厚度
3mm (Anti-Reflective / Anti-Finger print)
-
防護玻璃傳輸
84% (Typ.)
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
120ms ↓
軟件兼容性
-
Mobile CMS
是
-
Connected Care
是
-
Promota
否
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
否
連接性
-
音訊輸入
否
-
音訊輸出
是
-
Daisy Chain
否
-
DP 輸入
是 (HDCP 1.3)
-
DP 輸出
是
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (1ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
1.4
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
是（把 RS232C 分享出去）
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
USB2.0 Type B (1ea)
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (2ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
不適用
-
邊框色彩
Matt Silver
-
邊框闊度
T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/144.5mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1345 x 945 x 207mm
-
把手
否
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1225.5 x 832.9 x 7.4mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
24.5Kg
-
重量（屏身）
12.9Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
否
-
BEACON
否
-
啟動標誌圖像
否
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
否
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
是
-
外部輸入旋轉
否
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
否
-
網絡準備
否
-
無訊號影像
否
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.0
-
PBP
否
-
PIP
否
-
Play Via URL
否
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
否
-
掃描反轉
否
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
否
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
否
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
否
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
否
-
灰階白平衡設定
否