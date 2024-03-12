EW5TK 系列 - 55 吋 OLED 透明觸控顯示屏

LG OLED 透明顯示屏透視以往被隱藏在背後的空間，徹底融入四周環境。

活潑澄明的色彩配上超高透明度，視像效果得到提升，展現屏後物件，令人歎為觀止。

除此以外，它還能就觀賞者的觸控作出回應，這在需要與客戶互動的應用中具有巨大潛力。