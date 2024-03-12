EW5P 系列 - 55 吋 OLED 透明顯示屏

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看見，前所未見
LG OLED 透明顯示屏
在一棟高層海景豪宅的客廳中，室內的擺設突出展示整合式透明 OLED 顯示屏。屏幕上顯示的鳥類影像，與透明顯示屏後可見的大樹融合得天衣無縫。
* 此頁面的所有圖像僅供參考。
高透明度
LG 的 OLED 技術讓透明 OLED 顯示屏無需背光單元或液晶層，令結構更為纖薄，達到 43%* 的高透明度。使用家能清晰看見螢幕後的物件，同時顯示前面的相關資訊。
博物館內走廊兩側安裝了透明的 OLED 屏幕。屏幕顯示古代雕像的影像以及相關資訊，三台 55EW5P-M 縱向堆疊在一起形成巨型顯示屏。
* 測量年份︰ 2022
測量方法︰ 用使用霧度計檢查透明度，
測量機構︰ LG Display - 內部測試
光滑、優雅、透明
透明顯示屏可連接空間，並增加室內開闊感，其精美設計更可與高檔家具和室內裝潢相襯。其乾淨的金屬表面處理，讓其可輕鬆安裝在傢俱、牆壁或任何其他位置上。
大型休息室內有一個開放式的顯示屏，中央安裝了透明的 OLED 屏幕。屏幕上會顯示樹木的影像以及目前的時間和天氣資訊，透過透明屏幕可以看到後方景色，令空間感覺上顯得更加寬廣。
可擴展設計
由於優良的機械設計，顯示屏可以多種方式安裝，無論是獨立安裝，還是組合安裝成透明顯示牆，都能配合現有結構及空間。將此產品放在夢想空間中，可提升開放性與美感。
一個家庭正在室內使用由 3x5 55EW5P-M 組成的透明 OLED 顯示牆拍照。站在牆前的父親正在為站在牆後的母親和孩子拍照，螢幕上自然地顯示各種動植物。
安裝便利性與穩定性
由於採用金屬邊框結構，產品的安裝過程變得更便利和穩定。金屬邊框增強了產品的堅固程度。此外，全球廣泛使用的 M4 螺絲孔已整合至所有邊框角的後方，以方便安裝。
放大視圖顯示 55EW5P-M 擋板區域的金屬邊框，以及每個邊緣的 M4 螺絲孔。
* 不提供螺絲。
使用場景
體驗 LG 最先進的透明 OLED 顯示屏，專為各種空間所設計。此產品打破屏幕與現實之間的障礙，將不同的空間、物件和人無縫連結。
1. 豪華住宅的客廳 2. 照片牆 3. 機場候機室入口的顯示牆 4. 零售店內產品展示
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55"
-
面板技術
OLED
-
背光類型
OLED
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
1920x1080 (FHD)
-
更新率
120 Hz
-
亮度
200/600nit (APL 100%/25%, Without Glass)
-
對比度
200,000 : 1
-
色域
DCI 90%, BT709 110%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178x178
-
色深（色彩數目）
10bit(R), 1.07Bilion colors
-
回應時間
0.1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
表面處理（霧度）
Haze 3% (SET), Hard coating (5H)
-
壽命
30,000 Hrs (Typ.)
-
運作時間（小時/日）
18/7 (Moving Content Only)
-
縱向/橫向
Yes / Yes
-
透明度
43% (SET)
CONNECTIVITY
-
HDMI 輸入
Yes(1), HDCP 2.2/1.4
-
DP 輸入
Yes(1), HDCP1.3
-
RS232C 輸入
Yes(1)
-
RJ45(LAN) 輸入
Yes(1)
-
紅外線輸入
Yes(1), External IR Receiver
-
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
-
DP 輸出
Yes(1)
-
音訊輸出
Yes(1)
-
RS232C 輸出
Yes(1)
-
RJ45(LAN) 輸出
Yes(1)
-
紅外線輸出
Sharing RS232C Out
-
Daisy Chain
Input HDMI, DP / Output DP
機械規格
-
邊框色彩
Transparent
-
邊框闊度
T/R/L/B : Even 12.2mm
-
重量（屏身）
14.1Kg (Head), 2.6Kg (Signage Box)
-
包裝後的重量
30.0Kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1237.6 x 717.9 x 86.5mm (Head)
381.6 x 217.6 x 73.6 (Signage Box)
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1368 x 245 x 957mm
防護玻璃
-
厚度
3.0mm
-
回火/化學強化
Chemical strengthening
-
抗反射
Yes (Film)
-
防碎
Yes
功能 - 硬件
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
溫度感應器
Yes
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
webOS7.5
-
本機內容排定
Yes
-
共同管理
Yes
-
USB Plug & Play
Yes
-
故障處理
Yes
-
RS232C 同步
Yes
-
本機網絡同步
Yes
-
Video Tag
Yes(4)
-
旋轉螢幕
Yes
-
外部輸入旋轉
Yes
-
無間播放
Yes
-
圖塊模式設定
Yes
-
設定數據複製
Yes
-
SNMP
Yes
-
ISM 方式
Yes
-
自動設定 ID
Yes
-
狀態投遞
Yes
-
控制管理員
Yes
-
PM 模式
Yes
-
網絡喚醒
Yes
-
HDMI-CEC
Yes
-
SI 伺服器設定
Yes
-
掃描反轉
Yes
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
最大
230W
-
標準
70W (IEC 62087)
-
BTU（英國熱單位）
239 BTU/Hr(Typ), 785 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / 能源之星
Yes / No
軟件兼容性
-
SuperSign CMS
Yes
-
SuperSign Control+
Yes
-
SuperSign Cloud
Yes
-
Mobile CMS
Yes
-
Connected Care
Yes
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Polski, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, MCX/Harness Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea) for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Screw(M3xL5.5 Black,24EA / M3xL5.5 Silver,8EA / M3xL6 Black, 14EA), Cover Shield Assy 1EA, Cable Rubber 2EA, Cable Cap Assy 2EA, Tiling Bracket 2EA, Signage Box Wing Bracket 2EA
特殊功能
-
敷形塗層（電源板）
Yes