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LG 21.3 吋 5MP IPS 診斷顯示器 (乳房 X 光造影檢查用)

功能

圖庫

規格

支援

LG 21.3 吋 5MP IPS 診斷顯示器 (乳房 X 光造影檢查用)

21HQ613D-B

LG 21.3 吋 5MP IPS 診斷顯示器 (乳房 X 光造影檢查用)

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21HQ613D 螢幕移動以調整旋轉角度及作樞軸旋轉的頂視圖
21HQ613D 螢幕移動以調整傾斜度的側視圖

主要功能

  • 21.3 吋 5MP (2,048x2,560) IPS 顯示屏
  • 1,100 cd/m² 亮度 (Typ.)
  • 多解像度模式 (5/3/2MP)
  • 前置校準感應器
  • 焦點檢視模式 / 病理模式
  • 串接多螢幕 (Daisy Chain)
更多

LG Medical Display。

21.3 吋 5MP IPS 診斷顯示器

專為乳房造影而設

乳房造影用顯示屏

21.3 吋 5MP (2048x2560) IPS 顯示屏

透過前置感應器進行校準

效率

5 個快捷鍵

串接多螢幕 (Daisy Chain)

方便性

簡易安裝的顯示器支架

下照燈及壁燈

乳房造影用的高解像度顯示屏

高解像度造影

診斷顯示器 21HQ613D 以 1,100 cd/m² 亮度及 1,800:1 對比度顯示放射影像，包括全域數位式乳房 X 光造影和斷層乳房造影。此外，顯示器可展現色彩生動、高清晰度的乳房 X 光造影和斷層乳房造影的影像，包括乳房磁力共振掃描、電腦斷層掃描和超聲波，確保發揮各種醫學造影模式的不同功能。

診斷顯示器 21HQ613D 以 1,100 cd/m² 亮度及 1,800:1 對比度顯示放射影像，包括全域數位式乳房 X 光造影和斷層乳房造影。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

多解像度模式

根據要求設定所需
解像度

21HQ613D 的多種解像度模式 (5/3/2MP) 可讓使用者按自己的需要自訂解像度，更好地滿足不同需要。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

前置校準感應器

提供一致的醫學影像

前置感應器支援軟件校準，無需額外的測量設備即可進行，確保提供穩定的影像質素。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

焦點檢視模式

聚焦特定區域

使用焦點檢視模式，選擇以最高亮度顯示醫學影像的指定部位，而屏幕其餘部分會變暗，讓使用者可輕鬆集中需要關注的部分。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

病理模式

如同觀看顯微鏡一般

在病理模式下，診斷顯示器可提供清晰和準確的影像，就像觀看顯微鏡一樣。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

簡化和高效的工作流程

5 個快捷鍵

直覺式控制

5 個快捷鍵可更加簡便直接地切換屏幕模式，比起 OnScreen 選單的操作更方便。快捷鍵能以快速、簡易的方式，讓您可以在不中斷工作流程的情況下變更模式和照明設定。

5 個快捷鍵可更加簡便直接地切換屏幕模式，比起 OnScreen 選單的操作更方便。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

人體感應器

方便節能管理

人體感應器在 5 分鐘內沒有偵測到任何動作時，會自動關閉顯示屏，有助節能管理。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

串接多螢幕 (Daisy Chain)

連接簡單，讓工作空間更整潔

透過 Daisy Chain 串接多螢幕，使您的工作空間更具生產力。您可以減少桌面上的雜亂，簡化電線管理，從而創造出高效的工作空間。

透過 Daisy Chain 串接多螢幕，使您的工作空間更具生產力。您可以減少桌面上的雜亂，簡化電線管理，從而創造出高效的工作空間。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

方便用家

簡易安裝的顯示器支架

21HQ613D 經特別設計，可根據使用者查看影像的姿勢進行調整。符合人體工學設計的支架讓使用者可自由調整傾斜度、高度和旋轉角度，還具有雙向自動樞軸旋轉功能，增加靈活性。

雙向自動樞軸旋轉

*自動樞軸旋轉是指以樞軸方向，自動旋轉屏幕的功能。

旋轉角度 ±15°

傾斜度 -5 ~ 20°

高度 110 毫米

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

下照燈及壁燈

理想的診斷空間

即使在昏暗環境下，下照燈或壁燈模式也可讓您輕鬆閱讀位於顯示器下方的文件。

壁燈

下照燈

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

自動亮度感應器

自動調整屏幕亮度

21HQ613D 配備自動亮度感應器，可根據環境照明正確設定屏幕亮度。

*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。

列印

所有規格

STANDARD

  • RoHS

    YES

  • REACH

    YES

  • WEEE

    YES

  • MFDS

    YES

  • UL (cUL)

    YES

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    YES

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    YES

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    YES

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    YES

  • CE

    MDR(Pending)

  • FDA

    510(K)(Class II)

  • ISO13485

    YES

  • GMP

    YES

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

ACCESSORY

  • Power Cord

    YES

  • Adapter

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    YES

  • DVI-D

    YES(1ea)

  • Display Port

    YES

  • USB A to B

    YES

MECHANICAL

  • Borderless Design

    Normal

  • Machanical Power Switch

    YES

  • OneClick Stand

    YES

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    364.5 x 634.4 x 233.6

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    364.5 x 473.4 x 78

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    524 x 577 x 296

  • Weight with Stand [kg]

    7.85

  • Weight without Stand [kg]

    5.45

  • Weight in Shipping [kg]

    11.4

FEATURES

  • DICOM Compliant

    YES

  • Hot Key

    YES(5keys)

  • HW Calibration

    YES

  • Auto Brightness

    YES

  • Brightness stabilization

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Presence Sensor

    YES

  • Front Sensor

    YES

  • Reader Mode

    YES(Text Mode)

  • Color Temperature

    6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K ~ 10000K)

  • Pathology Mode

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Focus View

    YES

  • Light Box Mode

    YES

  • Lighting

    YES(Down/ Wall)

  • Black Stabilizer

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    19V @6.32A

  • AC Input

    100-240Vac, 50-60Hz

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    YES(In 2ea / Out 1ea)

  • Daisy Chain

    YES(5MP/48Hz)

  • USB Upstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

DISPLAY

  • Size [Inch]

    21.3

  • Resolution

    2048 x 2560

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    4:5

  • Pixel Pitch [mm]

    0.165 X 0.165 mm

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    1100cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Color Bit

    10bit

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1800:1

  • Surface Treatment

    AG

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)