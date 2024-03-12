LG 21.3 吋 5MP IPS 診斷顯示器 (乳房 X 光造影檢查用)

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乳房造影用顯示屏
21.3 吋 5MP (2048x2560) IPS 顯示屏
透過前置感應器進行校準
效率
5 個快捷鍵
串接多螢幕 (Daisy Chain)
方便性
簡易安裝的顯示器支架
下照燈及壁燈
乳房造影用的高解像度顯示屏
高解像度造影
診斷顯示器 21HQ613D 以 1,100 cd/m² 亮度及 1,800:1 對比度顯示放射影像，包括全域數位式乳房 X 光造影和斷層乳房造影。此外，顯示器可展現色彩生動、高清晰度的乳房 X 光造影和斷層乳房造影的影像，包括乳房磁力共振掃描、電腦斷層掃描和超聲波，確保發揮各種醫學造影模式的不同功能。
診斷顯示器 21HQ613D 以 1,100 cd/m² 亮度及 1,800:1 對比度顯示放射影像，包括全域數位式乳房 X 光造影和斷層乳房造影。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
多解像度模式
根據要求設定所需
解像度
21HQ613D 的多種解像度模式 (5/3/2MP) 可讓使用者按自己的需要自訂解像度，更好地滿足不同需要。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
前置校準感應器
提供一致的醫學影像
前置感應器支援軟件校準，無需額外的測量設備即可進行，確保提供穩定的影像質素。
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焦點檢視模式
聚焦特定區域
使用焦點檢視模式，選擇以最高亮度顯示醫學影像的指定部位，而屏幕其餘部分會變暗，讓使用者可輕鬆集中需要關注的部分。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
病理模式
如同觀看顯微鏡一般
在病理模式下，診斷顯示器可提供清晰和準確的影像，就像觀看顯微鏡一樣。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
簡化和高效的工作流程
5 個快捷鍵
直覺式控制
5 個快捷鍵可更加簡便直接地切換屏幕模式，比起 OnScreen 選單的操作更方便。快捷鍵能以快速、簡易的方式，讓您可以在不中斷工作流程的情況下變更模式和照明設定。
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人體感應器
方便節能管理
人體感應器在 5 分鐘內沒有偵測到任何動作時，會自動關閉顯示屏，有助節能管理。
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串接多螢幕 (Daisy Chain)
連接簡單，讓工作空間更整潔
透過 Daisy Chain 串接多螢幕，使您的工作空間更具生產力。您可以減少桌面上的雜亂，簡化電線管理，從而創造出高效的工作空間。
透過 Daisy Chain 串接多螢幕，使您的工作空間更具生產力。您可以減少桌面上的雜亂，簡化電線管理，從而創造出高效的工作空間。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
方便用家
簡易安裝的顯示器支架
21HQ613D 經特別設計，可根據使用者查看影像的姿勢進行調整。符合人體工學設計的支架讓使用者可自由調整傾斜度、高度和旋轉角度，還具有雙向自動樞軸旋轉功能，增加靈活性。
雙向自動樞軸旋轉
*自動樞軸旋轉是指以樞軸方向，自動旋轉屏幕的功能。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
下照燈及壁燈
理想的診斷空間
即使在昏暗環境下，下照燈或壁燈模式也可讓您輕鬆閱讀位於顯示器下方的文件。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
自動亮度感應器
自動調整屏幕亮度
21HQ613D 配備自動亮度感應器，可根據環境照明正確設定屏幕亮度。
*所有圖片僅供參考，實際產品和使用情況或有所不同。
所有規格
STANDARD
-
RoHS
YES
-
REACH
YES
-
WEEE
YES
-
MFDS
YES
-
UL (cUL)
YES
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
YES
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
YES
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
YES
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
YES
-
CE
MDR(Pending)
-
FDA
510(K)(Class II)
-
ISO13485
YES
-
GMP
YES
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
ACCESSORY
-
Power Cord
YES
-
Adapter
YES
-
Calibration Report (Paper)
YES
-
DVI-D
YES(1ea)
-
Display Port
YES
-
USB A to B
YES
MECHANICAL
-
Borderless Design
Normal
-
Machanical Power Switch
YES
-
OneClick Stand
YES
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
364.5 x 634.4 x 233.6
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
364.5 x 473.4 x 78
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
524 x 577 x 296
-
Weight with Stand [kg]
7.85
-
Weight without Stand [kg]
5.45
-
Weight in Shipping [kg]
11.4
FEATURES
-
DICOM Compliant
YES
-
Hot Key
YES(5keys)
-
HW Calibration
YES
-
Auto Brightness
YES
-
Brightness stabilization
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Presence Sensor
YES
-
Front Sensor
YES
-
Reader Mode
YES(Text Mode)
-
Color Temperature
6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K ~ 10000K)
-
Pathology Mode
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Focus View
YES
-
Light Box Mode
YES
-
Lighting
YES(Down/ Wall)
-
Black Stabilizer
YES
-
Smart Energy Saving
YES
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
DC Output
19V @6.32A
-
AC Input
100-240Vac, 50-60Hz
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
CONNECTIVITY
-
DisplayPort
YES(In 2ea / Out 1ea)
-
Daisy Chain
YES(5MP/48Hz)
-
USB Upstream Port
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
DISPLAY
-
Size [Inch]
21.3
-
Resolution
2048 x 2560
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
4:5
-
Pixel Pitch [mm]
0.165 X 0.165 mm
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
1100cd/m²
-
Color Gamut (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
Color Bit
10bit
-
Contrast Ratio (Typ.)
1800:1
-
Surface Treatment
AG
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)