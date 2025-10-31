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適用於 LG 抽濕機的 Y 形乾鞋機
安裝位置
*軟管需另行購買 (5215A20001H) 。
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
如何連接
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
逆時針轉動產品背面的軟管蓋，然後打開。
逆時針轉動產品背面的軟管蓋，然後打開。
步驟 2
插入局部烘乾延長管後，順時針轉動將其固定。
*軟管需另行購買。
插入局部烘乾延長管後，順時針轉動將其固定。 *軟管需另行購買。
步驟 3
將鞋類烘乾套件連接到延長管。
將鞋類烘乾套件連接到延長管。
步驟 4
延長軟管，使其面向所需的烘乾方向。
延長軟管，使其面向所需的烘乾方向。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
ADJ73772403
尺寸和重量
直徑（公分）
6
長度（公分）
14
淨重（克）
86
用家意見
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