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LG Sound Suite M7 Floor Stand FS-M71
M7
專為簡潔的室內設計，提供精確的音效
專為 M7 設計，Floor Stand 可將喇叭置於理想的聆聽高度，帶來清晰準確的音效。
色彩和飾面匹配的物料與您的空間無縫融合，
內置電線管理，可整齊隱藏電源線。
俐落的電線管理，細緻的飾面加工
3 張影像展示 Sound Suite M7&M5 的電線如何配合相同顏色和飾面的支架，整齊地收納
*使用 Floor Stand 時，可能需要較長的電源線。另有 3.5 米電源線 (需另行購買)，可延伸擺放位置。
精準高度，提供準確音效
透過將喇叭置於正確的聆聽高度，Floor Stand 有助呈現清晰準確的音效和更身臨其境的聆聽體驗。
LG Sound Suite soundbar 在客廳帶來弧形聲波，配備 Dolby Atmos FlexConnect，支援電視的環迴立體聲效系統。
探索專為此 Floor Stand 設計的喇叭
探索 M7 喇叭，與這款 Floor Stand 無縫配合，提供準確位置和一致的聆聽高度。
M7
支援 DAFC 的 M7 喇叭，專為沉浸的清晰度而設，配備 AI Sound Pro 和 AI 校準功能。配備一個低音喇叭及三個全頻喇叭。
如何安裝
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
請先檢查以下項目。
• 根據喇叭型號，可以使用以下支架。
- M7：FS-M71(支架 × 1)、FS-M72(支架 × 2)
- M5：FS-M51(支架 × 1)、FS-M52(支架 × 2)
- 配件數量可能因支架型號而異。
• 支架不包括電源線。使用 Sound Suite 隨附的電源線
喇叭，或從 LGE.COM 購買獨立的電源線。(獨立電源線長度：3.5 米)
• 組裝時，請確保已裝上所有隨附的螺絲。如果沒有完全擰緊螺絲，產品可能會傾斜或翻倒，造成損壞。過度用力擰緊螺絲可能會導致螺絲接頭磨損而脫落。
步驟 1
將支架桿連接到支架底座，然後使用兩個螺絲 (M4 x 15 毫米) 牢固地固定連接點。
步驟 2
將電源線穿過支架底部開口，然後從支架桿的另一側伸出。
步驟 3
將電源線穿過頂板的中央孔，如影像所示。
將頂板的突出部份與支架底座底部的電源線凹槽對齊，並將頂板連接到支架桿上。
然後，使用兩個螺絲 (M4 x 15 毫米) 牢固地固定連接點。
步驟 4
將電線插入產品底部的 AC IN 連接埠。
步驟 5
將喇叭放在頂板上，然後將標記的頂板突出部份插入喇叭的凹槽，如影像所示。
然後，使用螺絲 (M4 x 8 毫米) 將喇叭牢固地固定在頂板上。
步驟 6
將電線沿著支架底座底部的凹槽佈線。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
尺寸和重量
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
278 x 670 x 278
產品重量（公斤）
6.4
通用
零件編號
COV31979201
成分
立桿，頂板，底座，螺絲 (M4 x 15mm) 4顆，螺絲 (M4 x 8mm) 8 : 1顆
用家意見
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