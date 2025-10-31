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CordZero™ A9 吸塵機排氣濾網 (鐵灰色)
安裝位置
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
步驟 1
從產品機身拆下電池。
將排氣濾網轉到解鎖位置，使排氣濾網從產品機身分開。
步驟 2
插入乾淨而乾爽的 Pre-Filter，然後將排氣濾網轉到鎖定位置以重新裝到產品機身上。
清潔方式
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
步驟 1
從產品機身拆下電池。
用二合一吸頭清除任何在摩打上的灰塵。
- 請勿用水清洗摩打。
步驟 2
刷拭灰塵來清潔濾網，並且每個月至少用自來水清洗一次。
- 為避免產生異味和摩打故障，請在將排氣濾網放在通風良好且不受陽光直射的地方至少 24 小時至完全風乾，然後再重新組裝。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
ADQ74773917
類別
濾網
顏色
鐵灰色
尺寸和重量
直徑（公分）
11
長度（公分）
3.5
淨重（克）
74
用家意見
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