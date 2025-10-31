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LG CordZero® 排氣濾網

LG CordZero® 排氣濾網

ADQ75806703
Front view of LG CordZero® 排氣濾網 ADQ75806703
ADQ75806703 正視圖
ADQ75806703 後視圖
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ADQ75806703 top view1
ADQ75806703 尺寸視圖
Front view of LG CordZero® 排氣濾網 ADQ75806703
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ADQ75806703 後視圖
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主要功能

  • LG 吸塵機原廠濾網
  • 不包括排氣濾網蓋；它是獨立的濾網產品。
  • 請參閱以下的兼容型號列表

安裝位置

排氣濾網已安裝在真空吸塵機身中

*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。

*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

清潔方式

如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。

* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。

* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。

總結

列印

尺寸

所有規格

通用

  • 零件編號

    ADQ75806703

  • 類別

    濾網

尺寸和重量

  • 長度（公分）

    3

  • 長度（公尺）

    10

  • 淨重（克）

    34

用家意見

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