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LG CordZero® 排氣濾網
安裝位置
*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
清潔方式
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
從產品機身拆下電池。
步驟 2
握住排氣濾網蓋，向左轉動以打開蓋子。
步驟 3
將已打開的蓋子提起
步驟 4
從產品機身取出排氣濾網和前導濾網。
步驟 5
用二合一吸頭清除任何在摩打上的灰塵。
- 請勿用水清洗摩打。
步驟 6
定期用刷子清除濾網上的灰塵，並至少每月用流動清水清洗一次。
- 為避免產生異味和摩打故障，請在將排氣濾網放在通風良好且不受陽光直射的地方至少 24 小時至完全風乾，然後再重新組裝。
步驟 7
將已完全乾透的排氣濾網和前置濾網重新裝回產品機身上。
步驟 8
鎖定蓋子時，請將排氣濾網蓋按下並向右轉動。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
ADQ75806703
類別
濾網
尺寸和重量
長度（公分）
3
長度（公尺）
10
淨重（克）
34
用家意見
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