LG CordZero™ A9 網布金屬濾網

按下集塵箱蓋釋放按鈕 ② 打開集塵箱蓋。搖動集塵箱以將其清空。

- 打開集塵箱時，請小心灰塵或異物可能會灑落。將集塵箱中的灰塵和異物清空至垃圾桶，或可輕鬆去除灰塵和異物的其他地方。

- 清空集塵箱時，集塵箱可以用膠袋包好，以防灰塵飛散。