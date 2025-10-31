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LG CordZero™ A9 網布金屬濾網
安裝位置
*視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
*如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
清潔方式
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
清潔集塵箱前，請先將電池從產品機身中取出。
將 Kompressor 桿 ① 向下推數次，以收集並壓縮來自旋風式濾網外和集塵箱內壁的灰塵。
- 卡在旋風式濾網中的異物可能難以使用 Kompressor 桿去除。取下旋風式濾網，並使用提供的清潔刷進行清潔。
步驟 2
按下集塵箱蓋釋放按鈕 ② 打開集塵箱蓋。搖動集塵箱以將其清空。
- 打開集塵箱時，請小心灰塵或異物可能會灑落。將集塵箱中的灰塵和異物清空至垃圾桶，或可輕鬆去除灰塵和異物的其他地方。
- 清空集塵箱時，集塵箱可以用膠袋包好，以防灰塵飛散。
步驟 3
將縫隙吸頭 ④ 插入旋風式濾網 ③，逆時針轉動以取出濾網。
步驟 4
以流動清水清洗旋風式濾網。
- 為避免產生異味及摩打故障，請先將旋風式濾網放在通風良好且不受陽光直射的地方至少 24 小時至完全風乾，然後再重新組裝。
步驟 5
使用組合吸頭 ⑤ 清除集塵箱內的灰塵或異物。
- 請勿用水清洗產品機身或摩打。
步驟 6
翻轉產品機身，將 Kompressor 桿 ⑥ 向上提起，使用提供的清潔刷清潔工作板內部。
- 切勿用力向下推動 Kompressor 桿。工作板可能會損壞。
再次翻轉產品機身，並搖動，同時按下控制桿以去除灰塵。
步驟 7
用濕紙巾將提供的清潔刷包好，放入手柄的槽 ⑦ 中。
翻轉產品機身，向上提起 Kompressor 桿 ⑧，並使用毛巾包裹的刷柄清潔工作板內部。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
零件編號
ADV75957711
類別
濾網
尺寸和重量
直徑（公分）
7.5
內徑（毫米）
32
長度（公分）
11.5
淨重（克）
110
外徑（毫米）
37