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安裝位置
視乎產品型號，此產品的實際安裝位置可能會有所不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
如需詳細資訊，請參閱您的型號的產品手冊。
步驟 1
打開組件放置架左右側的門。
用一隻手握住產品，用另一隻手打開集塵袋門。
步驟 2
單手按下「PUSH」標籤上方的按鈕。
集塵袋就會鬆開。
拉出集塵袋桿以取出集塵袋。
- 拉出集塵袋時，頂部開口會關閉。
步驟 3
丟棄集塵袋。
準備新的集塵袋。
- 為免產生異味，請勿重用集塵袋。
步驟 4
將塵袋的末端放在產品內軌上。
將集塵袋沿著產品內軌滑動，直到完全套入。
步驟 5
握住集塵袋桿，向上推至聽到「喀嚓」聲。
- 如果沒有集塵袋，集塵袋門將無法關閉。
丟棄集塵袋，並確認已安裝好新集塵袋。
- 每 3 個月更換一次集塵袋。
更換頻率視乎環境而定。
- 如果集塵袋有異味，即使集塵袋未滿亦需更換。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGF78838451
-
成分
Dust Bag (3 EA)
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
105 x 150 x 154
-
淨重（克）
98 (1ea)