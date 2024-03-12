CordZero™ A9 吸塵機電動地毯吸頭

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
更換方式
此產品的更換說明可能會與以下的資料略有不同。
如需更多詳細資料，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下。
將吸頭、工具或伸縮吸管滑入機身的吸入口上，直到發出喀嚓聲並固定到位。
也可以將吸頭和工具連接到伸縮吸管的末端。
注意
請使用此吸頭清潔地毯或地氈。
- 如果在硬地板上使用，此吸頭會發出噪聲。
- 每個電動地拖吸頭 (電動地毯或電動震動吸頭) 都設有摩打，運作時可能會發出聲音。
- 請勿將電動地板吸頭或電動地毯吸頭用於 PVC 或聚氨酯嬰兒地墊
及兒童地墊。
- 地墊可能會黏住吸頭，導致吸頭難以運作、損壞地墊，或令電器產生靜電。
請使用縫隙吸頭清潔地墊。
清潔方式
如需更多詳細資料，請參閱您擁有的型號之產品手冊。
步驟 1
每次使用前請先清潔毛刷和滾筒頭。
- 如果毛刷上有異物，毛刷可能無法旋轉，或在運作時發出噪聲。
按下吸頭拆卸按鈕，將吸頭從伸縮吸管或產品機身上取下。
步驟 2
將吸頭倒轉，然後逆時針旋轉保護蓋鎖定插槽。
步驟 3
將毛刷保護蓋向前拉，並將毛刷拉出。
步驟 4
將縫隙工具連接到產品機身，並使用吸塵機清除毛刷和吸頭底部的異物和灰塵。
步驟 5
使用濕毛巾或抹布清除毛刷和吸頭底部剩餘的異物和灰塵。
使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。
- 用濕毛巾或抹布包裹清潔毛刷的手柄，然後用它來清潔旋轉毛刷和吸頭。
步驟 6
將毛刷滑回吸頭，然後將保護蓋轉回原位。
順時針轉動保護蓋來鎖定保護蓋。
* 產品影像和功能可能包括廣告表達，可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境和而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGB74272431
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
250 x 100 x 260
-
淨重（克）
801