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LG CordZero® 輕巧手提直立式吸塵機纖薄吸頭(白色)
安裝位置
更換方式
按下吸頭的釋放按鈕，將吸頭從吸管或主機機身拆下。
按下吸頭的釋放按鈕，將吸頭從吸管或主機機身拆下。
將吸頭倒轉，並按住吸頭上的 PUSH 按鈕，然後取下旋轉毛刷。
將吸頭倒轉，並按住吸頭上的 PUSH 按鈕，然後取下旋轉毛刷。
將縫隙工具連接到產品機身，並使用吸塵機清除毛刷和吸頭底部的異物和灰塵。
將縫隙工具連接到產品機身，並使用吸塵機清除毛刷和吸頭底部的異物和灰塵。
使用濕毛巾或抹布清除毛刷和吸頭底部剩餘的異物和灰塵。
使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。
- 用濕毛巾或抹布包裹一支長身幼螺絲批的手柄，然後用它來清潔旋轉毛刷和吸頭。
使用濕毛巾或抹布清除毛刷和吸頭底部剩餘的異物和灰塵。 使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。 - 用濕毛巾或抹布包裹一支長身幼螺絲批的手柄，然後用它來清潔旋轉毛刷和吸頭。
將毛刷滑回到吸頭中，直到發出喀嚓聲並固定到位。
將毛刷滑回到吸頭中，直到發出喀嚓聲並固定到位。
* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。
* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。
* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。
總結
尺寸
所有規格
尺寸和重量
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
247 x 77 x 275
通用
零件編號
COV37743201