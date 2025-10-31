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LG CordZero® 輕巧手提直立式吸塵機纖薄吸頭(白色)

LG CordZero® 輕巧手提直立式吸塵機纖薄吸頭(白色)

COV37743201
Front view of LG CordZero® 輕巧手提直立式吸塵機纖薄吸頭(白色) COV37743201
COV37743201 俯視圖
COV37743201 底視圖
COV37743201 側視圖
Front view of LG CordZero® 輕巧手提直立式吸塵機纖薄吸頭(白色) COV37743201
COV37743201 俯視圖
COV37743201 底視圖
COV37743201 側視圖

主要功能

  • LG 吸塵機原廠吸頭
  • 方便清潔狹窄和難以觸及的空間
  • 匠心設計，賞心悅目

安裝位置

地板吸頭連接到產品的延長吸管上。
如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

更換方式

步驟 1

按下吸頭的釋放按鈕，將吸頭從吸管或主機機身拆下。

按下吸頭的釋放按鈕，將吸頭從吸管或主機機身拆下。

步驟 2

將吸頭倒轉，並按住吸頭上的 PUSH 按鈕，然後取下旋轉毛刷。

將吸頭倒轉，並按住吸頭上的 PUSH 按鈕，然後取下旋轉毛刷。

步驟 3

將縫隙工具連接到產品機身，並使用吸塵機清除毛刷和吸頭底部的異物和灰塵。

將縫隙工具連接到產品機身，並使用吸塵機清除毛刷和吸頭底部的異物和灰塵。

步驟 4

 使用濕毛巾或抹布清除毛刷和吸頭底部剩餘的異物和灰塵。

使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。

- 用濕毛巾或抹布包裹一支長身幼螺絲批的手柄，然後用它來清潔旋轉毛刷和吸頭。

使用濕毛巾或抹布清除毛刷和吸頭底部剩餘的異物和灰塵。 使用鑷子清除所有滾筒噴嘴上的異物、碎屑和毛髮。 - 用濕毛巾或抹布包裹一支長身幼螺絲批的手柄，然後用它來清潔旋轉毛刷和吸頭。

步驟 5

將毛刷滑回到吸頭中，直到發出喀嚓聲並固定到位。

將毛刷滑回到吸頭中，直到發出喀嚓聲並固定到位。

如需更多詳細資訊，請參閱您擁有的型號之產品手冊。

* 產品影像和功能可能包括廣告性描述，並可能會與實際產品有所不同。產品的外觀和規格等可能會因改良產品而有所變更，恕不另行通知。

* 所有產品影像均由照片裁剪，可能會與實際產品有所不同。產品顏色可能會因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所不同。

* 產品的性能可能會因使用環境而有所不同，供應情況可能因商店而異。

總結

列印

尺寸

所有規格

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）

    247 x 77 x 275

通用

  • 零件編號

    COV37743201

用家意見

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