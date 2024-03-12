9 公斤 1400 轉洗衣機 (可飛頂)

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*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
精心設計
可拆式頂蓋 (可飛頂)
專為有限空間而設
妙手 6 重洗
最佳洗衣方式
10 年摩打保養
保證可靠
防敏護理
蒸氣除蟎
完美融入狹小空間
可飛頂設計輕鬆拆卸頂蓋，無縫嵌入式安裝適合狹小空間。
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時尚設計
提升家居設計格調
選擇符合您室內設計理念的洗衣機。
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妙手 6 重洗
最佳洗衣方式
洗衣機的直驅式變頻摩打可產生六種不同模仿手洗的動作，輕柔呵護每件衣物，並有效清洗衣物。
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Steam™ 蒸氣洗滌技術
蒸氣去除衣物上的過敏原
Steam™ 蒸氣可去除塵蟎和細菌，讓您安心穿上潔淨衣服。
*經英國過敏協會 (BAF) 認證，防敏護理程序可減少家居塵蟎過敏原。
滾筒清潔
從內部進行清潔
讓洗衣機以及洗衣過程保持清潔衛生
洗衣機的摩打正在水中旋轉
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輕鬆識別錯誤
Smart Diagnosis™ 智能診斷確保讓您能冷靜、輕鬆分析洗衣機出現的問題。
Smart Diagnosis™ 智能診斷讓您可以透過手機檢查洗衣機的問題
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*功能或因智能手機應用程式的更新版本而有所不同。
*10 年保養僅適用於直驅式變頻摩打。
洗衣機優雅簡約的設計
提升您的洗衣體驗
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
主要規格
-
最大洗衣量（千克）
9.0
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600x850x550
-
ezDispense
否
-
蒸氣
是
-
褶皺護理
否
所有規格
尺寸及重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
600x850x550
-
重量（千克）
63.0
-
後蓋至門身的深度（深' 毫米）
590
-
機門開啟 90˚的產品深度（深'' 毫米）
1030
-
產品尺寸-飛頂型號（闊 x 高 x 深 毫米）
600x825x550
材質與飾面
-
機體顏色
黑色
-
櫃門類型
黑色強化玻璃蓋
容量
-
最大乾衣量（千克）
5.0
-
最大洗衣量（千克）
9.0
控制與顯示
-
延時定時器
3 至 19 小時
-
顯示器類型
全輕觸式控制，LED顯示
-
門鎖顯示器
是
功能
-
妙手 6 重洗
是
-
AI DD™ 摩打
否
-
類型
前置式洗衣乾衣機
-
洗滌程序結束信號
是
-
Centum System 懸吊式系統冰箱
否
-
補放漏洗衣物
否
-
ezDispense
否
-
自動重啟
是
-
直驅式變頻摩打
是
-
泡沫感應系統
是
-
LoadSense
是
-
蒸氣
是
-
滾筒燈
否
-
Steam+ 蒸氣洗滌
否
-
水平箱腳
是
-
不鏽鋼滾筒
是
-
TurboWash360˚ 速洗
否
-
壓花內滾筒
是
-
震動感應器
否
-
滾筒洗衣槽
塑膠升降器
-
供水（熱/冷）
只限冷
-
水位
自動
-
TurboWash
否
程序
-
被褥
否
-
棉質衣物
是
-
嬰兒衣物
否
-
AI清洗
否
-
防敏護理（洗衣機）
是
-
自動清洗
否
-
超柔呵護洗
否
-
嬰兒衣物護理
否
-
床上用品
否
-
床單
否
-
冷水洗滌
否
-
彩色衣物護理
否
-
特大棉質
是
-
深色衣物護理
否
-
纖幼衣物
否
-
雙重過水
否
-
下載模式
是
-
羽絨服
否
-
恤衫
否
-
淨烘乾
是
-
簡易
否
-
Eco 40-60
否
-
溫柔呵護
否
-
Hygiene (Sanitary)
否
-
60分鐘深層清潔
否
-
牛仔褲
否
-
混合洗
是
-
單件恤衫
否
-
戶外衣物護理
否
-
寵物護理
否
-
14分鐘快速洗(Speed14)
否
-
30分鐘快速洗
是
-
Quick Wash
否
-
快速洗+乾衣
否
-
雨天
否
-
Refresh
否
-
淨過水
否
-
過水+脫水
否
-
校服
否
-
夜間洗
否
-
單件衣物
否
-
Skin Care
否
-
袖口和衣領
否
-
少量洗滌
否
-
智能過水
否
-
只脱水
否
-
運動服衣物護理
否
-
污漬護理
否
-
蒸氣清新
否
-
毛巾
否
-
滾筒清潔
是
-
TurboWash 39
否
-
TurboWash 49
否
-
TurboWash 59
否
-
洗衣+乾衣
是
-
淨洗
否
-
羊毛 (手洗/羊毛)
是
額外選項
-
Wi-Fi
是
-
補放漏洗衣物
否
-
蜂鳴器開／關
否
-
兒童安全鎖
是
-
延時結束
是
-
洗滌劑液位
否
-
滾筒燈
否
-
預洗
否
-
遙距控制
是
-
過水
2 次
-
過水 + 脫水
是
-
Rinse+
否
-
柔順劑液位
否
-
脫水
1400/1200/1000/800/400/不脫水
-
蒸氣
否
-
水溫
冷/20/30/40/60/95℃
-
滾筒清洗
是
-
TurboWash 快洗
否
-
洗滌
是
-
褶皺護理
否
-
ColdWash
否
-
ezDispense 噴嘴清潔
否
智能科技
-
智能診斷
是
-
下載洗滌程序
是
-
耗電監控
是
-
遙距啟動與洗滌程序監控
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
滾筒清潔指導
是
-
智能配對
是
選項／配件
-
兼容 LG TWINWash
否
BAR CODE 條碼
-
Bar Code 條碼
8806096430897