選擇適合您家庭的冷氣機尺寸非常重要，您可以在我們的冷氣機購買指南中找到更多詳情。另外您還需要考慮在家中安裝冷氣機的位置，包括窗戶的方向以及房間的隔熱情況等。一旦考慮了這些因素，就可以更準確地比較市場上哪款型號最適合您。