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實用小貼士
節能冷氣機指南
如果您正考慮更換或升級洗衣機，選擇一款節約能源和用水的新型號當然會更好。這份指南將幫助您了解洗衣機的能源標籤和用水效益標籤，從而選擇更環保且經濟實惠的洗衣機。
冷氣機的能源標籤
冷氣機的能源標籤
具能源效益的產品不但消耗較少能源，長遠來說更可幫助你節省金錢，並且有助保護環境。冷氣機的能源標籤把能源效益分為五級：產品如獲得第一級能源標籤，表示該產品在市面上能源效益最高，如獲得第五級能源標籤，則表示該產品的能源效益最低。這方便您進行比較，並選擇具能源效益的產品。
如何使用能源標籤
按照以下步驟理解冷氣機上的能源標籤，以便選擇最適合您需求的冷氣機。
1: 計算耗電量
在能源標籤上可以找到以千瓦小時 (kWh) 為單位的每年耗電量，表示了冷氣機加熱和冷卻所需的電力。數字越低代表電費會更便宜。但請注意，這些數字僅作為參考，實際耗電量會因使用情況而有所不同。
2: 考慮冷氣機的尺寸和位置
選擇適合您家庭的冷氣機尺寸非常重要，您可以在我們的冷氣機購買指南中找到更多詳情。另外您還需要考慮在家中安裝冷氣機的位置，包括窗戶的方向以及房間的隔熱情況等。一旦考慮了這些因素，就可以更準確地比較市場上哪款型號最適合您。
準備購買一款節能冷氣機?
在我們的網站上，您可以發現我們全系列的冷氣機，包括分體式、窗口式及冷暖型號的冷氣機，以便為您的家庭提供冷暖隨心的舒適溫度。