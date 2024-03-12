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21.5 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器

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21.5 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器

22TP410D-PH

21.5 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器

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  • 尺寸 (英寸)

    21.5

  • 尺寸 (cm)

    54.6

  • 解像度

    1920 x 1080

  • 屏幕類型

    IPS

  • 屏幕比例

    16:9

  • 像素間距

    0.24795 x 0.24795 mm

  • 亮度 (最少)

    160cd/m²

  • 亮度 (典型)

    250 cd/m²

  • 色深

    8bit

  • 色域 (典型)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 對比度 (典型)

    1000:1

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 可視角度 (CR≥10)

    178°(左/右), 178°(上/下)

功能特色

  • 黑色穩定器

    支援

  • 舒眼模式

    支援

  • 防閃屏幕

    支援

  • 遊戲模式

    支援

  • 智能省電

    支援

  • USB錄影

    支援

  • USB 媒體播器

    支援

  • 自動關機 / 自動休眠

    支援

連接性

  • 音效輸入

    支援

  • 復合端子

    支援

  • D-Sub

    支援(1組)

  • D-Sub (H-Frequency)

    30kHz - 83kHz

  • D-Sub (V-Frequency)

    56Hz - 75Hz

  • HDMI

    支援(1組)

  • HDMI (H-Frequency)

    30kHz - 83kHz

  • HDMI (V Frequency)

    56Hz - 75Hz

  • RCA Input

    支援

  • USB

    支援(USB 2.0 1組)

  • HDCP

    支援

音效

  • 自動音量

    支援

  • 等化器

    支援

  • 喇叭

    支援

  • 喇叭輸出

    5W

  • 虛擬環迴立體聲

    支援

電源

  • 類型

    外置電源 (變壓器)

  • 電力供應

    100 - 240V

  • 能源標籤

    3級

  • 耗電量 (典型)

    26W

  • 耗電量 (睡眠模式)

    1W

  • 耗電量 (DC 電源關閉)

    0.4W

廣播接收

  • 模擬廣播接收

    PAL

  • 數碼電視接收

    DTMB

  • - EPG

    支援

呎吋(毫米)

  • 機身連座檯架 (闊x高x深)

    507.6 x 365.4 x 158.7 毫米

  • 機身不連座檯架 (闊x高x深)

    507.6 x 316.5 x 52.7 毫米

  • 包裝(闊x高x深)

    660 x 126 x 380 毫米

重量(公斤)

  • 機身連座檯架

    2.9

  • 機身不連座檯架

    2.75

  • 包裝

    4.2

配件

  • 電源線

  • 遙控器

掛牆架(選購)

  • 掛牆架尺吋

    75 x 75

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