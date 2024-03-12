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LG Pra.L 逆轉肌齡美容套裝

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG Pra.L 逆轉肌齡美容套裝

BLQ1.CHKPTO1

LG Pra.L 逆轉肌齡美容套裝

(0)
此套裝中的產品數量: 2
LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀 BLP1 的角度視圖

BLP1

LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀 BLP1
LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1 的角度視圖

BLQ1

LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1

Dermathera 產品的圖片。

*徽章獲證

-Powder Room: 基於網上美容資訊平台 Powder Room 體驗團隊 30 名成員的主觀產品評估後發布，其中產品由 LG Electronics 提供 (2023 年)。

-2023 年韓國品牌大獎鼓勵獎。

-以上徽章於韓國頒發。

Dermathera 輕鬆家庭皮膚護理

顯示產品正面的圖像。

改善皮膚下垂

顯示產品側面的圖像。

精準能量傳輸

顯示底座上的產品圖像。

紫外線消毒

產品使用的圖像。

人體工學設計

Intensive Multicare 產品被放在虛擬空間。

緊緻肌膚，Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀

兩部 Intensive Multicare 分別發出紅光和藍光。

5 合 1 彈性肌膚改善

Intensive Multicare 透過三個放大鏡放大部分機身。

三種客製化護理模式

以 110 度角手持 Intense Multicare 。

便利設計

總結

列印

Dimension (mm)

所有規格

電池

電池規格

Li-ion, 3,000 mAh

電池使用時間

4 次 (基於每周 3 次密集護理 、每周 3 次眼部護理和每日 1 次冰爽護理）
※10 次 (基於每日單獨使用 1 次密集護理)

充電時間 (小時)

3

功效

臨床測試條件

密集護理: 與 LAVIDA Vita35 精華液一起使用 / 與手使用相比的改善率 / 2021.4.26~7.21 / 21 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 株式會社環球醫學研究中心
眼部護理: 與 LAVIDA Vita 35 精華液一起使用 / 使用前後改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心有限公司
冰爽護理: 與 LAVIDA 舒緩護理凝膠一起使用 / 使用前後改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心有限公司

臨床測試結果

密集護理: 與手部護理相比，臉頰彈性提高 2.2 倍，而臉頰豐盈度改善 2.5 倍
眼部護理: 與使用前相比，眼底彈性改善 16.1%，皺紋區域彈性提升 24.6%，黑眼圈改善 7.5%

備註

本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。

功能

主要功能

密集護理 (為額頭、臉頰、下巴等部位的皮膚彈性進行由內到外的集中護理)、眼部護理 (對狹窄、彎曲的眼部/嘴部進行細緻護理)、冰爽護理 (毛孔護理、化妝準備、外出後的肌膚鎮靜)

模式運作時間

密集護理: 每周 3 次，使用第 3 級，每次 6 分鐘，開/關加熱模式
眼部護理: 每周 3 次、使用第 3 級、每次 3 分鐘
冰爽護理: 每日 1 次、使用第 3 級、每次 3 分鐘

使用目的

彈性護理美容儀

一般規格

型號名稱

BLP1

額定電壓

5V, 2A

安全規格

材質

機頭部分: 醫療級 SUS316L 材料防鏽耐用、並通過 ASTM (美國材料與試驗協會) 標準；產品外觀材料通過 SGS 過敏測試。

安全認證

通過 IEC62471 國際標準 / 2021 年 7 月 29 日 / 韓國 Intertek-C&E

安全感應器

密集護理: 當皮膚接觸到電極，並接觸機頭時啟動
眼部護理: 接觸到皮膚時啟動

溫度檢測感測器

密集護理模式: 熱量透過通風孔散發，當機頭加熱至 41°C 或更高時，電源會自動關閉。

基本規格

顏色

銀白色

底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

115.8 x 148.5 x 113

尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

42.3 x 215 x 33.6

機身重量 (g)

375

機頭尺寸 (mm)

Φ52

總結

列印

Dimension (mm)

所有規格

電池

電池規格

Li-ion 3,000 mAh (3.7 V)

電池使用時間

4

充電時間 (小時)

4

顯示

尺寸 (吋)

1.3

種類

OLED (MONO)

功效

臨床測試條件

與Lavida舒緩護理凝膠一起使用/ 使用設備前後的改善率/ 2022.6.22~8.12 / 25 名成年女性 (12 名敏感皮膚，13 名非敏感皮膚) 每周使用一次，連續使用 4 周 / P&K皮膚臨床研發中心

臨床測試結果

皮膚緊緻效果: 額頭 29.8%、臉頰 10.2% 及 下顎 34.8%。皮膚下垂改善效果: 頸部 15.4%、臉部線條(皮膚緊緻) 7.6% 及 臉部角度 3.8%。

備註

本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。

功能

射頻盒使用時間

每次 300 發 / 共 30,000 發 (每發 15 點)

主要功能

HIFU

模式運作時間

5 級

使用目的

臉部輪廓護理美容儀

一般規格

型號名稱

BLQ1

額定電壓

5V, 2A

安全規格

材質

機頭: 醫療級 SUS316L 材料，PI 膜材料；接觸皮膚的外觀材料通過 SGS 過敏測試。

基本規格

顏色

白色

底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

50.8 X 56.2 X 235.7

尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

36 X 40 X 200

機身重量 (g)

280

機頭尺寸 (mm)

39.5 X 15.8

UV 功能

運作時間 (秒)

158

UV 功能

支援

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