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LG Pra.L 全面肌底逆齡強化再生套裝
*徽章獲證
-Powder Room: 基於網上美容資訊平台 Powder Room 體驗團隊 30 名成員的主觀產品評估後發布，其中產品由 LG Electronics 提供 (2023 年)。
-2023 年韓國品牌大獎鼓勵獎。
-以上徽章於韓國頒發。
Dermathera 輕鬆家庭皮膚護理
改善皮膚下垂
精準能量傳輸
紫外線消毒
人體工學設計
緊緻肌膚，Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀
5 合 1 彈性肌膚改善
三種客製化護理模式
便利設計
超聲波潔面儀，甚至可以沖走深層污垢
深層潔淨功能
有效設計
安全性
使用方便
-
LG Pra.L WashPop 超聲波潔面儀 BCP2A
-
LG Pra.L Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀 BLP1
-
LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1
總結
Dimension (mm)
所有規格
電池
-
電池規格
-
Li-ion, 700mA
-
電池使用時間
-
2.5 個月 (每日使用第 3 級 1 次)
-
充電時間 (小時)
-
3
功效
-
臨床測試結果
-
與手洗相比，毛孔減少 2 倍、去角質提高 2.1 倍、黑頭改善 1.7 倍、卸妝力提高 1.9 倍、去除粉塵提高 1.2 倍
功能
-
主要功能
-
深層潔淨 (毛孔保養及去角質)、細緻保養 (黑頭保養、水滴設計)
-
模式運作時間
-
超音波潔面 (每日使用 1 次) / 70 秒
-
使用目的
-
臉部潔淨儀
一般規格
-
型號名稱
-
BCP2A
-
額定電壓
-
3.7V, 2A
安全規格
-
材質
-
矽膠刷頭: FDA認證矽膠；超音波頭：可安全接觸肌膚，SUS316L 耐用材料，即使接觸到水也不會生鏽
-
防水等級
-
IPX7 (IEC 60529 國際標準)
基本規格
-
顏色
-
白色
-
底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
66 X 42 X 46
-
尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
72 x 79 x 41
-
機身重量 (g)
-
154
總結
Dimension (mm)
所有規格
電池
-
電池規格
-
Li-ion, 3,000 mAh
-
電池使用時間
-
4 次 (基於每周 3 次密集護理 、每周 3 次眼部護理和每日 1 次冰爽護理）
※10 次 (基於每日單獨使用 1 次密集護理)
-
充電時間 (小時)
-
3
功效
-
臨床測試條件
-
密集護理: 與 LAVIDA Vita35 精華液一起使用 / 與手使用相比的改善率 / 2021.4.26~7.21 / 21 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 株式會社環球醫學研究中心
眼部護理: 與 LAVIDA Vita 35 精華液一起使用 / 使用前後改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心有限公司
冰爽護理: 與 LAVIDA 舒緩護理凝膠一起使用 / 使用前後改善率 / 2021.5.3~7.30 / 23 名成年女性 (其中 6 名皮膚敏感) 使用 8 周 / 全球醫學研究中心有限公司
-
臨床測試結果
-
密集護理: 與手部護理相比，臉頰彈性提高 2.2 倍，而臉頰豐盈度改善 2.5 倍
眼部護理: 與使用前相比，眼底彈性改善 16.1%，皺紋區域彈性提升 24.6%，黑眼圈改善 7.5%
-
備註
-
本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。
功能
-
主要功能
-
密集護理 (為額頭、臉頰、下巴等部位的皮膚彈性進行由內到外的集中護理)、眼部護理 (對狹窄、彎曲的眼部/嘴部進行細緻護理)、冰爽護理 (毛孔護理、化妝準備、外出後的肌膚鎮靜)
-
模式運作時間
-
密集護理: 每周 3 次，使用第 3 級，每次 6 分鐘，開/關加熱模式
眼部護理: 每周 3 次、使用第 3 級、每次 3 分鐘
冰爽護理: 每日 1 次、使用第 3 級、每次 3 分鐘
-
使用目的
-
彈性護理美容儀
一般規格
-
型號名稱
-
BLP1
-
額定電壓
-
5V, 2A
安全規格
-
材質
-
機頭部分: 醫療級 SUS316L 材料防鏽耐用、並通過 ASTM (美國材料與試驗協會) 標準；產品外觀材料通過 SGS 過敏測試。
-
安全認證
-
通過 IEC62471 國際標準 / 2021 年 7 月 29 日 / 韓國 Intertek-C&E
-
安全感應器
-
密集護理: 當皮膚接觸到電極，並接觸機頭時啟動
眼部護理: 接觸到皮膚時啟動
-
溫度檢測感測器
-
密集護理模式: 熱量透過通風孔散發，當機頭加熱至 41°C 或更高時，電源會自動關閉。
基本規格
-
顏色
-
銀白色
-
底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
115.8 x 148.5 x 113
-
尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
42.3 x 215 x 33.6
-
機身重量 (g)
-
375
-
機頭尺寸 (mm)
-
Φ52
總結
Dimension (mm)
所有規格
電池
-
電池規格
-
Li-ion 3,000 mAh (3.7 V)
-
電池使用時間
-
4
-
充電時間 (小時)
-
4
顯示
-
尺寸 (吋)
-
1.3
-
種類
-
OLED (MONO)
功效
-
臨床測試條件
-
與Lavida舒緩護理凝膠一起使用/ 使用設備前後的改善率/ 2022.6.22~8.12 / 25 名成年女性 (12 名敏感皮膚，13 名非敏感皮膚) 每周使用一次，連續使用 4 周 / P&K皮膚臨床研發中心
-
臨床測試結果
-
皮膚緊緻效果: 額頭 29.8%、臉頰 10.2% 及 下顎 34.8%。皮膚下垂改善效果: 頸部 15.4%、臉部線條(皮膚緊緻) 7.6% 及 臉部角度 3.8%。
-
備註
-
本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。
功能
-
射頻盒使用時間
-
每次 300 發 / 共 30,000 發 (每發 15 點)
-
主要功能
-
HIFU
-
模式運作時間
-
5 級
-
使用目的
-
臉部輪廓護理美容儀
一般規格
-
型號名稱
-
BLQ1
-
額定電壓
-
5V, 2A
安全規格
-
材質
-
機頭: 醫療級 SUS316L 材料，PI 膜材料；接觸皮膚的外觀材料通過 SGS 過敏測試。
基本規格
-
顏色
-
白色
-
底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
50.8 X 56.2 X 235.7
-
尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
36 X 40 X 200
-
機身重量 (g)
-
280
-
機頭尺寸 (mm)
-
39.5 X 15.8
UV 功能
-
運作時間 (秒)
-
158
-
UV 功能
-
支援